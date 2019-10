Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc: Đau đầu vì tranh chấp, kiện tụng tràn lan

Đỉnh điểm, hàng trăm khách hàng , nhà đầu tư bất động sản đã tụ tập tại trụ sở Công ty cổ phần Bách Đạt An vào đầu năm 2019 để yêu cầu đơn vị này bàn giao sổ đỏ. Sau đó, giữa năm 2019 người dân tiếp tục đến trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam gây áp lực để chính quyền can thiệp, buộc chủ đầu tư phải cam kết bàn giao sổ đỏ cho người mua. Đến nay, những yêu cầu chính đáng của người mua đất tại dự án này vẫn chưa được đơn vị phân phối lẫn chủ đầu tư dự án thực hiện.

Tháng 10.2018, Công ty cổ phần Địa ốc First Real đã nộp đơn đến các sở, ngành, TAND và UBND thị xã Điện Bàn “đề nghị hỗ trợ ngăn chặn hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tẩu tán tài sản” khi cho rằng chủ đầu tư không chịu bàn giao gần 400 sổ đỏ cho First Real theo hợp đồng vay vốn và đặt cọc mua quyền sử dụng đất. Rất may, sau đó chủ đầu tư là Công ty Hoàng Tiên và First Real đã thương lượng để giao sổ đỏ cho dân.