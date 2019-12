TP.HCM: Cử tri bức xúc chuyện đại biểu Quốc hội 'vừa đá bóng vừa thổi còi'

Cử tri Lợi cũng đề nghị Ban Thường vụ Quốc hội nên đổi mới cách làm luật. "Quốc hội có thể thành lập các công ty luật cùng các chuyên gia có kiến thức pháp luật và kinh nghiệm thực tế biên soạn luật chứ không nên giao cho các bộ ngành hoặc Chính phủ. Thời gian qua, nhiều luật hoặc nghị định do các bộ soạn thì có nhiều bất cập", cử tri Lợi cho biết.

Nhiều cử tri nêu thực tế mô hình chính quyền như hiện tại giống như hình tháp ngược, cán bộ cấp cao rất nhiều nhưng càng xuống dưới càng teo tóp. Điều này không phù hợp bởi các chính sách của nhà nước triển khai xuống dân đều thông qua chính quyền cơ sở. Với thực tế ở TP.HCM, không nên quy định máy móc cấp phường có bao nhiêu dân bởi ở khu vực trung tâm thành phố có những phường dân không đông nhưng lại có nhiều nhà hàng, khách sạn và cơ quan hành chính trọng yếu của chính phủ. Cán bộ ở các phường này phải làm rất nhiều việc so với các phường khác.

Cử tri cho rằng Chính phủ cần có chiến lược nhất quán, tổng thể, khoa học và thuyết phục về chủ quyền trên các lĩnh vực để nâng cao nhận thức của người trẻ.

"Vừa rồi, Thường trực thành ủy giao các sở ngành chuyên môn tính toán lại những việc đã xử lý xem đã đủ liều lượng chưa, để có những động thái thích hợp, tiếng nói mạnh mẽ về việc này", đại biểu Trần Lưu Quang thông tin tới cử tri.

Về mô hình chính quyền đô thị , ông Quang cho biết về nguyên tắc xây dựng pháp luật phải có tính phổ quát để áp dụng cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, thực tế ở các thành phố lớn cũng đặt ra sự điều chỉnh pháp luật cho phù hợp. Như hai phường Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân) có dân số hơn 110.000 người tương đương với quy mô lớn hơn một số huyện ở tỉnh nhỏ. Dù vậy, tổ chức bộ máy cũng chỉ ở cấp phường, công an chưa tới 40 người trong khi công an huyện tỉnh khác thì khoảng 150 người. Trong khi đó, tình hình ở các phường phức tạp hơn, nhiều vấn đề phát sinh về an ninh trật tự.