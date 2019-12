Xét xử vụ MobiFone mua AVG: Hàng triệu USD hối lộ được “biếu” ra sao?

Cụ thể, bị cáo Tuấn ký Công văn số 44 gửi Bộ Công an (đề xuất đưa dự án vào danh mục tài liệu “Mật”), ký Công văn 235 gửi Bộ Công an đề nghị cho ý kiến về dự án và lĩnh vực truyền hình liên quan đến: an ninh, chính trị, văn hóa, tư tưởng... Đặc biệt, bị cáo cũng là người ký Quyết định 236 phê duyệt Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone dẫn đến việc MobiFone mua cổ phần AVG giá đắt gây thiệt hại cho nhà nước gần 6.600 tỉ đồng.