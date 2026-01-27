Bí quyết chọn phụ kiện cho áo dài thêm sang trọng, quý phái dịp tết 2026

Phụ kiện thời trang không phải là chủ đề quá xa lạ với hầu hết quý cô yêu thời trang. Tuy nhiên, phụ kiện áo dài có phần khác biệt hơn so với các loại trang phục khác. Những bản phối áo dài tết 2026 dưới đây mách nàng cách chọn phụ kiện giúp hình ảnh trở nên sang trọng, ấn tượng và xuất sắc hơn.

Hoa tai có hình dáng lạ từ nhiều chất liệu được kết hợp cùng phụ kiện tóc góp phần tăng thêm nét duyên dáng cho bản phối áo dài tơ óng hai lớp kết hợp với quần gấm hoa vân nổi ẢNH: HOIVU

Phối áo dài cùng phụ kiện trang sức bạc, vòng cổ ngọc trai

Tà áo dài Việt vốn dĩ nổi tiếng về độ bay nhẹ, mỏng manh và nhiều lớp lang. Do vậy trang sức có độ bắt sáng, có hình khối rõ nét, kết cấu rắn chắc thường trở thành những điểm nhấn quan trọng cho hình ảnh của nàng khi diện áo dài.

Nàng có thể sáng tạo theo ý thích riêng hoặc học theo cách mà các nhà mốt Việt gợi ý. Chỉ sử dụng duy nhất 1 vòng kiềng bạc/vòng cổ ngọc trai khi diện áo dài dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hoặc chọn cách diện trang sức layer với nhiều lớp chồng lên nhau. Ngoài vòng cổ còn chú ý kết hợp thêm nhẫn đá, vòng tay đá thạch anh/bạc/ngọc trai, hoa tai hoặc trâm cài áo, trâm cài tóc...

Quạt giấy, quạt vải là món đồ giúp nàng dễ dàng tạo dáng đẹp khi chụp ảnh áo dài. Không nên tự giới hạn số lượng phụ kiện trên mỗi bản phối, tuy nhiên hãy ưu tiên tính đồng bộ và chọn màu sắc phụ kiện tương phản hoặc tương đồng với tông màu của áo ẢNH: HOIVU

Vòng cổ thả dài kết hợp các chuỗi hạt có kích thước to nhỏ khác nhau mang lại nét đẹp riêng cho mẫu áo dài cách tân tay loe đính nơ cổ thấp ẢNH: HOIVU

Sự đồng bộ của vòng cổ ngọc trai, hoa tai và nhẫn làm nên hình ảnh sang chảnh, kiêu kỳ cho cô nàng yêu thích diện áo dài sequin dịp tết năm nay ẢNH: AMOI STUDIOS

Guốc mộc quai ngang kết hợp cùng áo dài gợi nhắc tinh thần cổ điển - một nét văn hóa mộc mạc của phụ nữ thời xưa. Ngoài guốc mộc, quý cô vẫn có thể chọn xăng đan đế xuồng, giày cao gót mũi nhọn, giày thể thao hay giày bệt theo sở thích riêng hoặc ưu tiên cho đôi chân sự thoải mái và dễ chịu ẢNH: OCEANA LONDON, MAINICHI DESIGN

Nhóm giày cao gót, guốc mộc, túi cỏ đan hay túi nhung cầm tay

Nếu không phải là tín đồ của trang sức, nàng có thể tham khảo những món phụ kiện "nhỏ nhưng có võ" gợi nhắc nét thô mộc truyền thống khi diện áo dài. Guốc mộc, quạt giấy/quạt gỗ, dù gỗ dán giấy, túi tote bằng các loại sợi khô tự nhiên như sợi cói, lục bình... Bên cạnh đó, một nét đặc sắc của áo dài những mùa gần đây là thiết kế túi vải nhung cầm tay hoặc túi sequin nhỏ xinh được phối tone sur tone với chất liệu của áo dài.

Túi nhung cầm tay gợi nhắc chi tiết nút thắt vải nhung tương đồng trên tà áo dài. Ngoài túi nhung còn có túi sequin, túi cói đan tay... cũng là những lựa chọn thú vị ẢNH: BONG DESIGN HOUSE

Áo dài suông tông xanh kết hợp sắc xanh nhiều sắc độ; các chất vải ren lưới, satin và lụa dệt họa tiết được sắp xếp một cách tinh tế và khéo léo. Bản phối này kết hợp băng đô, hoa tai và quạt giấy để tạo nên cái nhìn cuốn hút khó rời mắt ẢNH: HOIVU

Bản thân mỗi thiết kế áo dài đã là một chỉnh thể hoàn thiện với sự cân chỉnh từ các lớp vải, màu sắc họa tiết và màu nền, cách phối áo và quần... Tuy nhiên, bản phối áo dài có thêm một trong số các phụ kiện như hoa cài tóc, băng đô, bím tóc tết dài, các nút thắt vải nghệ thuật... sẽ tạo nên nét riêng cho tổng thể ẢNH: ADELA

Áo dài thêu họa tiết sequin sắc vàng đồng kết hợp cùng phụ kiện cài tóc bằng lụa satin màu cam, giày cao gót mũi nhọn màu vàng đồng cùng hai chi tiết mang sắc xanh ngọc bích là quần áo dài, hoa cài tóc tạo nên diện mạo ấn tượng, xuất sắc cho quý cô ẢNH: XEOXO



