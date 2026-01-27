Bí quyết chọn phụ kiện cho áo dài thêm sang trọng, quý phái dịp tết 2026

Phụ kiện thời trang không phải là chủ đề quá xa lạ với hầu hết quý cô yêu thời trang. Tuy nhiên, phụ kiện áo dài có phần khác biệt hơn so với các loại trang phục khác. Những bản phối áo dài tết 2026 dưới đây mách nàng cách chọn phụ kiện giúp hình ảnh trở nên sang trọng, ấn tượng và xuất sắc hơn.
Phối áo dài cùng phụ kiện trang sức bạc, vòng cổ ngọc trai
Tà áo dài Việt vốn dĩ nổi tiếng về độ bay nhẹ, mỏng manh và nhiều lớp lang. Do vậy trang sức có độ bắt sáng, có hình khối rõ nét, kết cấu rắn chắc thường trở thành những điểm nhấn quan trọng cho hình ảnh của nàng khi diện áo dài.
Nàng có thể sáng tạo theo ý thích riêng hoặc học theo cách mà các nhà mốt Việt gợi ý. Chỉ sử dụng duy nhất 1 vòng kiềng bạc/vòng cổ ngọc trai khi diện áo dài dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hoặc chọn cách diện trang sức layer với nhiều lớp chồng lên nhau. Ngoài vòng cổ còn chú ý kết hợp thêm nhẫn đá, vòng tay đá thạch anh/bạc/ngọc trai, hoa tai hoặc trâm cài áo, trâm cài tóc...
Guốc mộc quai ngang kết hợp cùng áo dài gợi nhắc tinh thần cổ điển - một nét văn hóa mộc mạc của phụ nữ thời xưa. Ngoài guốc mộc, quý cô vẫn có thể chọn xăng đan đế xuồng, giày cao gót mũi nhọn, giày thể thao hay giày bệt theo sở thích riêng hoặc ưu tiên cho đôi chân sự thoải mái và dễ chịu
Nhóm giày cao gót, guốc mộc, túi cỏ đan hay túi nhung cầm tay
Nếu không phải là tín đồ của trang sức, nàng có thể tham khảo những món phụ kiện "nhỏ nhưng có võ" gợi nhắc nét thô mộc truyền thống khi diện áo dài. Guốc mộc, quạt giấy/quạt gỗ, dù gỗ dán giấy, túi tote bằng các loại sợi khô tự nhiên như sợi cói, lục bình... Bên cạnh đó, một nét đặc sắc của áo dài những mùa gần đây là thiết kế túi vải nhung cầm tay hoặc túi sequin nhỏ xinh được phối tone sur tone với chất liệu của áo dài.
Bản thân mỗi thiết kế áo dài đã là một chỉnh thể hoàn thiện với sự cân chỉnh từ các lớp vải, màu sắc họa tiết và màu nền, cách phối áo và quần... Tuy nhiên, bản phối áo dài có thêm một trong số các phụ kiện như hoa cài tóc, băng đô, bím tóc tết dài, các nút thắt vải nghệ thuật... sẽ tạo nên nét riêng cho tổng thể
