  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bí quyết chọn phụ kiện cho áo dài thêm sang trọng, quý phái dịp tết 2026

Kim Ngọc
Kim Ngọc
27/01/2026 10:00 GMT+7

Phụ kiện cho áo dài không cần nhiều chỉ cần 'chất'. Một bản phối áo dài sang trọng và quý phái là sự tổng hòa của một thiết kế đẹp kết hợp cùng những món phụ kiện thời trang 'nhỏ nhưng có võ'.

Phụ kiện thời trang không phải là chủ đề quá xa lạ với hầu hết quý cô yêu thời trang. Tuy nhiên, phụ kiện áo dài có phần khác biệt hơn so với các loại trang phục khác. Những bản phối áo dài tết 2026 dưới đây mách nàng cách chọn phụ kiện giúp hình ảnh trở nên sang trọng, ấn tượng và xuất sắc hơn.

Bí quyết chọn phụ kiện cho áo dài thêm sang trọng, quý phái - Ảnh 1.

Hoa tai có hình dáng lạ từ nhiều chất liệu được kết hợp cùng phụ kiện tóc góp phần tăng thêm nét duyên dáng cho bản phối áo dài tơ óng hai lớp kết hợp với quần gấm hoa vân nổi

ẢNH: HOIVU

Phối áo dài cùng phụ kiện trang sức bạc, vòng cổ ngọc trai

áo dài Việt vốn dĩ nổi tiếng về độ bay nhẹ, mỏng manh và nhiều lớp lang. Do vậy trang sức có độ bắt sáng, có hình khối rõ nét, kết cấu rắn chắc thường trở thành những điểm nhấn quan trọng cho hình ảnh của nàng khi diện áo dài.

Nàng có thể sáng tạo theo ý thích riêng hoặc học theo cách mà các nhà mốt Việt gợi ý. Chỉ sử dụng duy nhất 1 vòng kiềng bạc/vòng cổ ngọc trai khi diện áo dài dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hoặc chọn cách diện trang sức layer với nhiều lớp chồng lên nhau. Ngoài vòng cổ còn chú ý kết hợp thêm nhẫn đá, vòng tay đá thạch anh/bạc/ngọc trai, hoa tai hoặc trâm cài áo, trâm cài tóc...

Bí quyết chọn phụ kiện cho áo dài thêm sang trọng, quý phái - Ảnh 2.

Quạt giấy, quạt vải là món đồ giúp nàng dễ dàng tạo dáng đẹp khi chụp ảnh áo dài. Không nên tự giới hạn số lượng phụ kiện trên mỗi bản phối, tuy nhiên hãy ưu tiên tính đồng bộ và chọn màu sắc phụ kiện tương phản hoặc tương đồng với tông màu của áo

ẢNH: HOIVU

Bí quyết chọn phụ kiện cho áo dài thêm sang trọng, quý phái - Ảnh 3.

Vòng cổ thả dài kết hợp các chuỗi hạt có kích thước to nhỏ khác nhau mang lại nét đẹp riêng cho mẫu áo dài cách tân tay loe đính nơ cổ thấp

ẢNH: HOIVU

Bí quyết chọn phụ kiện cho áo dài thêm sang trọng, quý phái - Ảnh 4.

Sự đồng bộ của vòng cổ ngọc trai, hoa tai và nhẫn làm nên hình ảnh sang chảnh, kiêu kỳ cho cô nàng yêu thích diện áo dài sequin dịp tết năm nay

ẢNH: AMOI STUDIOS

Bí quyết chọn phụ kiện cho áo dài thêm sang trọng, quý phái - Ảnh 5.
Bí quyết chọn phụ kiện cho áo dài thêm sang trọng, quý phái - Ảnh 6.

Guốc mộc quai ngang kết hợp cùng áo dài gợi nhắc tinh thần cổ điển - một nét văn hóa mộc mạc của phụ nữ thời xưa. Ngoài guốc mộc, quý cô vẫn có thể chọn xăng đan đế xuồng, giày cao gót mũi nhọn, giày thể thao hay giày bệt theo sở thích riêng hoặc ưu tiên cho đôi chân sự thoải mái và dễ chịu

ẢNH: OCEANA LONDON, MAINICHI DESIGN

Nhóm giày cao gót, guốc mộc, túi cỏ đan hay túi nhung cầm tay

Nếu không phải là tín đồ của trang sức, nàng có thể tham khảo những món phụ kiện "nhỏ nhưng có võ" gợi nhắc nét thô mộc truyền thống khi diện áo dài. Guốc mộc, quạt giấy/quạt gỗ, dù gỗ dán giấy, túi tote bằng các loại sợi khô tự nhiên như sợi cói, lục bình... Bên cạnh đó, một nét đặc sắc của áo dài những mùa gần đây là thiết kế túi vải nhung cầm tay hoặc túi sequin nhỏ xinh được phối tone sur tone với chất liệu của áo dài.

Bí quyết chọn phụ kiện cho áo dài thêm sang trọng, quý phái - Ảnh 7.

Túi nhung cầm tay gợi nhắc chi tiết nút thắt vải nhung tương đồng trên tà áo dài. Ngoài túi nhung còn có túi sequin, túi cói đan tay... cũng là những lựa chọn thú vị

ẢNH: BONG DESIGN HOUSE

Bí quyết chọn phụ kiện cho áo dài thêm sang trọng, quý phái - Ảnh 8.

Áo dài suông tông xanh kết hợp sắc xanh nhiều sắc độ; các chất vải ren lưới, satin và lụa dệt họa tiết được sắp xếp một cách tinh tế và khéo léo. Bản phối này kết hợp băng đô, hoa tai và quạt giấy để tạo nên cái nhìn cuốn hút khó rời mắt

ẢNH: HOIVU

Bí quyết chọn phụ kiện cho áo dài thêm sang trọng, quý phái - Ảnh 9.
Bí quyết chọn phụ kiện cho áo dài thêm sang trọng, quý phái - Ảnh 10.

Bản thân mỗi thiết kế áo dài đã là một chỉnh thể hoàn thiện với sự cân chỉnh từ các lớp vải, màu sắc họa tiết và màu nền, cách phối áo và quần... Tuy nhiên, bản phối áo dài có thêm một trong số các phụ kiện như hoa cài tóc, băng đô, bím tóc tết dài, các nút thắt vải nghệ thuật... sẽ tạo nên nét riêng cho tổng thể

ẢNH: ADELA

Bí quyết chọn phụ kiện cho áo dài thêm sang trọng, quý phái - Ảnh 12.

Áo dài thêu họa tiết sequin sắc vàng đồng kết hợp cùng phụ kiện cài tóc bằng lụa satin màu cam, giày cao gót mũi nhọn màu vàng đồng cùng hai chi tiết mang sắc xanh ngọc bích là quần áo dài, hoa cài tóc tạo nên diện mạo ấn tượng, xuất sắc cho quý cô

ẢNH: XEOXO


Phụ kiện Áo dài tết 2026 phụ kiện áo dài trang sức ngọc trai kiềng bạc quạt giấy

Bài viết khác

Đơn giản nhưng không đơn điệu với sắc đen và xám

Đơn giản nhưng không đơn điệu với sắc đen và xám

Mặc đẹp ngày se lạnh với 3 kiểu áo khoác nâng tầm quần jeans

Mặc đẹp ngày se lạnh với 3 kiểu áo khoác nâng tầm quần jeans

Quần denim và những bản phối đường phố đẹp nhất mùa

Quần denim và những bản phối đường phố đẹp nhất mùa

Quần ống rộng, thanh lịch thoải mái đi làm đi chơi đều đẹp

Quần ống rộng, thanh lịch thoải mái đi làm đi chơi đều đẹp

Biến trang phục đơn điệu trở nên dịu dàng nhờ áo cánh tiên

Biến trang phục đơn điệu trở nên dịu dàng nhờ áo cánh tiên

Màu xám không lạnh: bí quyết mặc gam màu công sở quen thuộc mà vẫn cuốn hút

Màu xám không lạnh: bí quyết mặc gam màu công sở quen thuộc mà vẫn cuốn hút

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch

Váy dài và túi xách: bộ đôi nâng tầm vẻ thanh lịch

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Đẹp cả tuần cùng bản phối chân váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top