Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'

Trong thời trang, gam màu nổi bật luôn có sức hút đặc biệt, giúp người mặc dễ dàng trở thành tâm điểm. Tuy nhiên, ranh giới giữa sang trọng và 'sến súa' lại rất mong manh. Bí quyết nằm ở cách cân bằng trong việc phối đồ.
Một trong những cách hiệu quả là chọn một tông màu rực rỡ làm điểm nhấn, kết hợp cùng các gam màu trầm hoặc trung tính để tiết chế. Đồng thời, ưu tiên phom dáng tinh gọn, chất liệu cao cấp và phụ kiện tối giản để giữ tổng thể hài hòa.
Khi được xử lý khéo léo, những gam màu nổi bật không chỉ làm bừng sáng diện mạo mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, hiện đại của người mặc.