Thời trang 24/7

Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
22/09/2025 20:00 GMT+7

Trong thời trang, gam màu nổi bật luôn có sức hút đặc biệt, giúp người mặc dễ dàng trở thành tâm điểm. Tuy nhiên, ranh giới giữa sang trọng và 'sến súa' lại rất mong manh. Bí quyết nằm ở cách cân bằng trong việc phối đồ.

Một trong những cách hiệu quả là chọn một tông màu rực rỡ làm điểm nhấn, kết hợp cùng các gam màu trầm hoặc trung tính để tiết chế. Đồng thời, ưu tiên phom dáng tinh gọn, chất liệu cao cấp và phụ kiện tối giản để giữ tổng thể hài hòa.

Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'- Ảnh 1.

Gam màu dịu mát cùng chi tiết nhún eo tinh tế không chỉ tôn dáng mà còn mang đến nét uyển chuyển, nữ tính trong từng bước đi. Sự kết hợp nhẹ nhàng giữa sắc xanh và họa tiết hoa tạo nên diện mạo hiện đại, đầy sức sống

ẢNH: SIXDO

Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'- Ảnh 2.

Thiết kế đầm xếp ly tạo hiệu ứng bề mặt độc đáo, mang lại độ phồng, chuyển động và chiều sâu đầy tinh tế trong từng bước chân. Trên nền vải in hoa hồng rực rỡ cùng gam màu ngọt ngào, chiếc đầm trở thành điểm nhấn thanh lịch và cuốn hút

ẢNH: SIXDO

Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'- Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa áo len tông đỏ rượu vang và chân váy xòe họa tiết nổi bật. Gam màu rực rỡ vốn dễ gây vẻ lòe loẹt nếu lạm dụng, nhưng ở đây đã được xử lý tinh tế: họa tiết to bản phối cùng sắc đỏ, tím, xanh vừa đủ bắt mắt nhưng vẫn sang trọng

ẢNH: SIXDO

Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'- Ảnh 4.

Khai mở khí chất quyền lực với thiết kế đầm đỏ đô, gam màu của sự tự tin, đẳng cấp và cuốn hút. Phom dáng ôm chuẩn đồng hồ cát tinh tế tôn trọn đường cong, kết hợp chi tiết cắt may chuẩn xác, giúp nàng vừa thanh lịch vừa quyến rũ

ẢNH: SIXDO

Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'- Ảnh 5.

Chào đón ngày mới đầy hứng khởi cùng sắc xanh rêu, gam màu xu hướng của mùa thu đông năm nay. Vừa hiện đại, thanh lịch lại vừa cuốn hút một cách tinh tế, moss green mang đến cảm giác nhẹ nhàng của thiên nhiên, nhưng vẫn đủ nổi bật

ẢNH: SIXDO

Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'- Ảnh 6.

Sắc xanh gợi cảm giác tươi sáng và trẻ trung, mang đến khả năng tôn da, tôn dáng và làm nổi bật cá tính người mặc. Khi diện gam màu này, bạn nên lựa chọn phối cùng những món phụ kiện có tông màu trung tính để cân bằng tổng thể

ẢNH: SIXDO

Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'- Ảnh 7.

Màu hồng nhạt không kén da như bạn tưởng, ngay cả những nàng có làn da "bánh mật" vẫn có thể trở nên tuyệt vời với gam màu này. Sơ mi tay bồng cùng chân váy midi chỉn chu, kết hợp giày cao gót trắng và túi xách tone sur tone đem đến một diện mạo thanh lịch và cực kỳ duyên dáng

ẢNH: NEM FASHION

Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'- Ảnh 8.

Mustard yellow - xu hướng màu sắc nổi bật của mùa, với sắc vàng mù tạt pha chút cổ điển, vừa toát lên nét sang trọng, vừa giữ được sự trẻ trung và dễ dàng ứng dụng cho nhiều phong cách khác nhau

ẢNH: NEM FASHION

Khi được xử lý khéo léo, những gam màu nổi bật không chỉ làm bừng sáng diện mạo mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, hiện đại của người mặc.

Gam màu màu hồng kết hợp Thanh lịch Phong cách

