Bí quyết lên đồ thời thượng với những gam màu nổi bật mà không 'sến súa'

Một trong những cách hiệu quả là chọn một tông màu rực rỡ làm điểm nhấn, kết hợp cùng các gam màu trầm hoặc trung tính để tiết chế. Đồng thời, ưu tiên phom dáng tinh gọn, chất liệu cao cấp và phụ kiện tối giản để giữ tổng thể hài hòa.

Gam màu dịu mát cùng chi tiết nhún eo tinh tế không chỉ tôn dáng mà còn mang đến nét uyển chuyển, nữ tính trong từng bước đi. Sự kết hợp nhẹ nhàng giữa sắc xanh và họa tiết hoa tạo nên diện mạo hiện đại, đầy sức sống ẢNH: SIXDO

Thiết kế đầm xếp ly tạo hiệu ứng bề mặt độc đáo, mang lại độ phồng, chuyển động và chiều sâu đầy tinh tế trong từng bước chân. Trên nền vải in hoa hồng rực rỡ cùng gam màu ngọt ngào, chiếc đầm trở thành điểm nhấn thanh lịch và cuốn hút ẢNH: SIXDO

Sự kết hợp giữa áo len tông đỏ rượu vang và chân váy xòe họa tiết nổi bật. Gam màu rực rỡ vốn dễ gây vẻ lòe loẹt nếu lạm dụng, nhưng ở đây đã được xử lý tinh tế: họa tiết to bản phối cùng sắc đỏ, tím, xanh vừa đủ bắt mắt nhưng vẫn sang trọng ẢNH: SIXDO

Khai mở khí chất quyền lực với thiết kế đầm đỏ đô, gam màu của sự tự tin, đẳng cấp và cuốn hút. Phom dáng ôm chuẩn đồng hồ cát tinh tế tôn trọn đường cong, kết hợp chi tiết cắt may chuẩn xác, giúp nàng vừa thanh lịch vừa quyến rũ ẢNH: SIXDO

Chào đón ngày mới đầy hứng khởi cùng sắc xanh rêu, gam màu xu hướng của mùa thu đông năm nay. Vừa hiện đại, thanh lịch lại vừa cuốn hút một cách tinh tế, moss green mang đến cảm giác nhẹ nhàng của thiên nhiên, nhưng vẫn đủ nổi bật ẢNH: SIXDO

Sắc xanh gợi cảm giác tươi sáng và trẻ trung, mang đến khả năng tôn da, tôn dáng và làm nổi bật cá tính người mặc. Khi diện gam màu này, bạn nên lựa chọn phối cùng những món phụ kiện có tông màu trung tính để cân bằng tổng thể ẢNH: SIXDO

Màu hồng nhạt không kén da như bạn tưởng, ngay cả những nàng có làn da "bánh mật" vẫn có thể trở nên tuyệt vời với gam màu này. Sơ mi tay bồng cùng chân váy midi chỉn chu, kết hợp giày cao gót trắng và túi xách tone sur tone đem đến một diện mạo thanh lịch và cực kỳ duyên dáng ẢNH: NEM FASHION

Mustard yellow - xu hướng màu sắc nổi bật của mùa, với sắc vàng mù tạt pha chút cổ điển, vừa toát lên nét sang trọng, vừa giữ được sự trẻ trung và dễ dàng ứng dụng cho nhiều phong cách khác nhau ẢNH: NEM FASHION

Khi được xử lý khéo léo, những gam màu nổi bật không chỉ làm bừng sáng diện mạo mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, hiện đại của người mặc.