Bông tai vàng tăng thêm nét điệu đà cho nàng

Không cần kích thước quá lớn hay thiết kế quá phức tạp, bông tai vàng vẫn luôn là món phụ kiện được yêu thích nhất của tín đồ thời trang.
Bông tai vàng được xử lý theo dạng thả ngắn với cấu trúc nhiều lớp, gồm phần chân ngọc trai và chi tiết chữ kim loại treo phía dưới. Chính sự kết hợp giữa bề mặt ngọc trai mịn và phần kim loại vàng đánh bóng đã tạo nên độ tương phản rất vừa phải, giúp món phụ kiện này nhìn cầu kỳ nhưng không nặng nề
ẢNH: @CHANCHAN.0411
Bông tai vàng này được đưa về kiểu khối tròn dày, thiên về cấu trúc đặc hơn là chi tiết. Phần kim loại uốn thành những vòng xoắn ôm lấy nhau. Khi đi cùng nền trang phục tối màu và phần cổ trống, ánh vàng bóng của bông tai càng hiện lên tinh tế hơn
ẢNH: @MINHHANG2206
Bông tai vàng với cấu trúc xoắn tròn đầy đặn, tựa như một khối kim loại được tạo hình mềm mại đến bất ngờ. Độ nổi khối tốt giúp đôi khuyên bắt sáng rõ ràng, tạo hiệu ứng ánh kim lấp lánh dưới ánh đèn ấm. Không cần quá nhiều chi tiết đi kèm, mặt phản chiếu ấy đã đủ để bông tai trở thành điểm nhấn sang trọng nhất trên gương mặt
ẢNH: @PHUONGNGABUI_
Bông tai vàng dạng nửa vòng ôm tai cho thấy lợi thế của sự tối giản. Thiết kế không quá to, không chia lớp, chỉ tập trung vào thân tròn đầy, bề mặt nhẵn và độ cong đều. Bông tai này là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách minimalism hoặc set đồ monochrome, vừa đủ để tạo sức hút mà không phá vỡ sự cân bằng
ẢNH: @QUYNHTHIE
Bông tai vàng hình giọt nước với bề mặt phản sáng tốt nhưng không quá gắt. Nhờ tỷ lệ vừa vặn, đôi bông tai vẫn giữ được sự hiện diện rõ ràng ngay cả khi diện trang phục và áo khoác lông đã khá nổi bật
ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL
Bông tai vàng tròn được tiết chế về kích thước, dáng tròn đặc và không chia mảng giúp món phụ kiện này hoạt động như một điểm chốt gọn gàng nơi vành tai. Phối cùng trang phục nhiều chi tiết như váy họa tiết, áo thiết kế cầu kỳ giúp bông tai trở nên không quá nổi bật
ẢNH: @TRANTIEUVY_
Bông tai vàng với dáng móc oval kéo dài, so với những kiểu khối đặc trước đó, thiết kế này cho cảm giác thoáng và hiện đại hơn nhờ phần thân kim loại không khép kín hoàn toàn. Khi phối cùng nhiều lớp dây chuyền vàng, bông tai không bị chìm mà đóng vai trò liên kết trang phục
Bông tai vàng với họa tiết hình trái tim xếp đều thành vòng tròn, các mảng vàng nhỏ được sắp xếp gọn gàng tạo điểm nhấn tinh tế nhưng không quá sắc hay quá nặng. Phối cùng những thiết kế nữ tính như váy pastel hoặc trang phục mang tông màu sáng sẽ là “bạn đồng hành” lý tưởng
ẢNH: @WYN.ANH
