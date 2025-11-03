Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'

Sinh năm 2002, Đỗ Bảo Ngọc là một đạo diễn trẻ được biết đến với vai trò sản xuất và đạo diễn các chương trình về thời trang, đặc biệt là áo dài. Cô từng hoạt động nghệ thuật từ nhỏ và gây tiếng vang với các chương trình lớn như khai mạc Tuần lễ áo dài Việt Nam 2024, Gala Tự hào áo dài Việt, Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội...

Đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc ẢNH: NVCC

Nếu NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật - người kiến tạo linh hồn và thông điệp văn hóa xuyên suốt chương trình Tinh hoa áo dài 2025 thì đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc chính là người chuyển hóa tầm nhìn ấy thành không gian trình diễn giàu cảm xúc, kết nối thời trang, âm nhạc và ánh sáng thành một tổng thể nghệ thuật trọn vẹn.

Hình ảnh nữ đạo diễn trẻ Bảo Ngọc đội mưa, cầm micro điều phối chương trình đã thể hiện tinh thần cống hiến và nhiệt huyết với nghề đạo diễn ẢNH: NVCC

Điểm nhấn thị giác mở màn chương trình là bộ sưu tập Liên hoa Bảo Việt của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam. Lấy cảm hứng từ hoa sen - biểu tượng thanh khiết và cao quý của dân tộc, mỗi thiết kế đều mang đậm dấu ấn di sản Việt, tái hiện hình ảnh Tràng An, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An và Bưu điện Sài Gòn...

Một mẫu áo dài trong bộ sưu tập Liên hoa Bảo Việt ẢNH: NVCC

Các yếu tố di sản được đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc dàn dựng khéo léo qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kết hợp ánh sáng, âm thanh và chuyển động mềm mại của tà áo, tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa đầy tự hào.

Dù thời tiết Hà Nội mưa rét nhưng trên sân khấu các người mẫu vẫn tự tin tỏa sáng trong tà áo dài Việt vừa truyền thống pha lẫn nét hiện đại ẢNH: NVCC

Bộ sưu tập Hoa thắp lửa của NTK Cao Thu Vân (Hải Phòng) với những cánh hoa phượng đỏ thêu tay tinh xảo, thể hiện vẻ đẹp kiên cường và thanh khiết của người phụ nữ Việt ẢNH: NVCC

Đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc chia sẻ, trước giờ G, cô gần như không rời sân khấu. Cô tỉ mỉ căn chỉnh từng góc sáng, nhịp nhạc và bước di chuyển của người mẫu, biến từng khoảnh khắc thành một màn trình diễn hoàn hảo.

Bộ sưu tập Di sản Thành phố Hồ Chí Minh của NTK Hồng Nhung là một câu chuyện du lịch văn hóa được kể bằng chất liệu lụa SVF cao cấp vừa mát dịu mùa hè, vừa ấm áp mùa đông, phù hợp không gian sang trọng và các sự kiện tầm cỡ ẢNH: NVCC

Chương trình nghệ thuật Tinh hoa áo dài - nơi hội tụ những bộ sưu tập sáng tạo, đậm đà bản sắc dân tộc đến từ các nhà thiết kế ba miền Bắc - Trung - Nam, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới ẢNH: NVCC

Bà Trần Lan Phương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến Mỗi tà áo dài - Một câu chuyện đẹp ẢNH: NVCC

Chương trình nghệ thuật Tinh hoa áo dài 2025 và lễ trao giải Mỗi tà áo dài - Một câu chuyện đẹp, thuộc khuôn khổ Lễ hội Thương hiệu sản phẩm thời trang Việt Nam 2025 do UBND TP.Hà Nội và Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam tổ chức.