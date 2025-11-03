Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'

Sinh năm 2002, Đỗ Bảo Ngọc là một đạo diễn trẻ được biết đến với vai trò sản xuất và đạo diễn các chương trình về thời trang, đặc biệt là áo dài. Cô từng hoạt động nghệ thuật từ nhỏ và gây tiếng vang với các chương trình lớn như khai mạc Tuần lễ áo dài Việt Nam 2024, Gala Tự hào áo dài Việt, Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội...
Nếu NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật - người kiến tạo linh hồn và thông điệp văn hóa xuyên suốt chương trình Tinh hoa áo dài 2025 thì đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc chính là người chuyển hóa tầm nhìn ấy thành không gian trình diễn giàu cảm xúc, kết nối thời trang, âm nhạc và ánh sáng thành một tổng thể nghệ thuật trọn vẹn.
Điểm nhấn thị giác mở màn chương trình là bộ sưu tập Liên hoa Bảo Việt của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam. Lấy cảm hứng từ hoa sen - biểu tượng thanh khiết và cao quý của dân tộc, mỗi thiết kế đều mang đậm dấu ấn di sản Việt, tái hiện hình ảnh Tràng An, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An và Bưu điện Sài Gòn...
Các yếu tố di sản được đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc dàn dựng khéo léo qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kết hợp ánh sáng, âm thanh và chuyển động mềm mại của tà áo, tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa đầy tự hào.
Đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc chia sẻ, trước giờ G, cô gần như không rời sân khấu. Cô tỉ mỉ căn chỉnh từng góc sáng, nhịp nhạc và bước di chuyển của người mẫu, biến từng khoảnh khắc thành một màn trình diễn hoàn hảo.
Chương trình nghệ thuật Tinh hoa áo dài 2025 và lễ trao giải Mỗi tà áo dài - Một câu chuyện đẹp, thuộc khuôn khổ Lễ hội Thương hiệu sản phẩm thời trang Việt Nam 2025 do UBND TP.Hà Nội và Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam tổ chức.