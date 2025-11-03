  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
03/11/2025 13:06 GMT+7

Bằng tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết tuổi trẻ, đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc mang đến một đêm trình diễn trọn vẹn, giàu cảm xúc trong chương trình 'Tinh hoa áo dài 2025' và lễ trao giải 'Mỗi tà áo dài - Một câu chuyện đẹp' diễn ra mới đây tại Hà Nội.

Sinh năm 2002, Đỗ Bảo Ngọc là một đạo diễn trẻ được biết đến với vai trò sản xuất và đạo diễn các chương trình về thời trang, đặc biệt là áo dài. Cô từng hoạt động nghệ thuật từ nhỏ và gây tiếng vang với các chương trình lớn như khai mạc Tuần lễ áo dài Việt Nam 2024, Gala Tự hào áo dài Việt, Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội... 

Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'- Ảnh 1.

Đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc

ẢNH: NVCC

Nếu NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật - người kiến tạo linh hồn và thông điệp văn hóa xuyên suốt chương trình Tinh hoa áo dài 2025  thì đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc chính là người chuyển hóa tầm nhìn ấy thành không gian trình diễn giàu cảm xúc, kết nối thời trang, âm nhạc và ánh sáng thành một tổng thể nghệ thuật trọn vẹn.

Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'- Ảnh 2.

Hình ảnh nữ đạo diễn trẻ Bảo Ngọc đội mưa, cầm micro điều phối chương trình đã thể hiện tinh thần cống hiến và nhiệt huyết với nghề đạo diễn

ẢNH: NVCC

Điểm nhấn thị giác mở màn chương trình là bộ sưu tập Liên hoa Bảo Việt của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam. Lấy cảm hứng từ hoa sen - biểu tượng thanh khiết và cao quý của dân tộc, mỗi thiết kế đều mang đậm dấu ấn di sản Việt, tái hiện hình ảnh Tràng An, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An và Bưu điện Sài Gòn...

Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'- Ảnh 3.

Một mẫu áo dài trong bộ sưu tập Liên hoa Bảo Việt

ẢNH: NVCC

Các yếu tố di sản được đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc dàn dựng khéo léo qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kết hợp ánh sáng, âm thanh và chuyển động mềm mại của tà áo, tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa đầy tự hào.

Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'- Ảnh 4.

Dù thời tiết Hà Nội mưa rét nhưng trên sân khấu các người mẫu vẫn tự tin tỏa sáng trong tà áo dài Việt vừa truyền thống pha lẫn nét hiện đại

ẢNH: NVCC

Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'- Ảnh 5.

Bộ sưu tập Hoa thắp lửa của NTK Cao Thu Vân (Hải Phòng) với những cánh hoa phượng đỏ thêu tay tinh xảo, thể hiện vẻ đẹp kiên cường và thanh khiết của người phụ nữ Việt

ẢNH: NVCC

Đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc chia sẻ, trước giờ G, cô gần như không rời sân khấu. Cô tỉ mỉ căn chỉnh từng góc sáng, nhịp nhạc và bước di chuyển của người mẫu, biến từng khoảnh khắc thành một màn trình diễn hoàn hảo.

Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'- Ảnh 6.

Bộ sưu tập Di sản Thành phố Hồ Chí Minh của NTK Hồng Nhung là một câu chuyện du lịch văn hóa được kể bằng chất liệu lụa SVF cao cấp vừa mát dịu mùa hè, vừa ấm áp mùa đông, phù hợp không gian sang trọng và các sự kiện tầm cỡ

ẢNH: NVCC

Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'- Ảnh 7.

Chương trình nghệ thuật Tinh hoa áo dài - nơi hội tụ những bộ sưu tập sáng tạo, đậm đà bản sắc dân tộc đến từ các nhà thiết kế ba miền Bắc - Trung - Nam, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

ẢNH: NVCC

Đạo diễn trẻ Đỗ Bảo Ngọc thắp sáng đêm nghệ thuật 'Tinh hoa áo dài 2025'- Ảnh 8.

Bà Trần Lan Phương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến Mỗi tà áo dài - Một câu chuyện đẹp

ẢNH: NVCC

Chương trình nghệ thuật Tinh hoa áo dài 2025 và lễ trao giải Mỗi tà áo dài - Một câu chuyện đẹp, thuộc khuôn khổ Lễ hội Thương hiệu sản phẩm thời trang Việt Nam 2025 do UBND TP.Hà Nội và Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam tổ chức.

Áo dài Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Đỗ Bảo Ngọc nghệ thuật đạo diễn trẻ

Bài viết khác

Rầm rộ tuyển chọn người mẫu cho mùa thời trang cuối năm

Rầm rộ tuyển chọn người mẫu cho mùa thời trang cuối năm

Bất ngờ những thiết kế đẳng cấp của các tín đồ thời trang xanh

Bất ngờ những thiết kế đẳng cấp của các tín đồ thời trang xanh

Phong cách thời trang sexy ‘hút mắt’ của nữ chính phim giờ vàng

Phong cách thời trang sexy ‘hút mắt’ của nữ chính phim giờ vàng

Áo dài giữa phố, nơi truyền thống 'chạm' vào nhịp sống thành thị

Áo dài giữa phố, nơi truyền thống 'chạm' vào nhịp sống thành thị

Huỳnh Tú Anh, mẫu Việt đắt show tại Milan, Paris

Huỳnh Tú Anh, mẫu Việt đắt show tại Milan, Paris

Sắc vóc của mỹ nhân lai Pháp từng gây chú ý ở Miss Universe Vietnam

Sắc vóc của mỹ nhân lai Pháp từng gây chú ý ở Miss Universe Vietnam

Lê Hạ Anh 'Mưa đỏ' khoe gu thời trang ấn tượng trên thảm đỏ

Lê Hạ Anh 'Mưa đỏ' khoe gu thời trang ấn tượng trên thảm đỏ

Kết nối cộng đồng vì tương lai bền vững cho ngành thời trang

Kết nối cộng đồng vì tương lai bền vững cho ngành thời trang

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top