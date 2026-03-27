Thời trang 24/7

Diện áo quây quyến rũ mà vẫn tinh tế

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
27/03/2026 12:00 GMT+7

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ hay phom dáng phức tạp, áo quây vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt trong tủ đồ của phái đẹp nhờ khả năng tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên một cách đầy bản lĩnh.

Áo quây với thiết kế tối giản khoe trọn bờ vai thanh mảnh gợi nhắc đến vẻ đẹp nữ tính pha chút phóng khoáng đương đại. Từ những mẫu áo thun gân năng động đến thiết kế satin mềm mại sang trọng, áo quây mở ra nhiều lựa chọn biến hóa linh hoạt cho mọi hoàn cảnh.

Diện áo quây quyến rũ mà vẫn tinh tế- Ảnh 1.

Không phải ngẫu nhiên mà áo quây đen luôn được xem là lựa chọn an toàn nhưng đầy sức hút trong thế giới thời trang. Áo quây đen trơn màu dáng crop top dễ dàng khoe vòng eo thon gọn, chỉ cần phối với chiếc quần jeans dáng rộng đơn giản là có thể xuống phố với phong cách cá tính

ẢNH: @_HAILIUH_

Diện áo quây quyến rũ mà vẫn tinh tế- Ảnh 2.

Áo quây trắng phối chữ màu hồng mang đến vẻ ngoài vô cùng trẻ trung, thiết kế đơn giản nhưng nổi bật giúp món đồ này dễ dàng trở thành điểm nhấn thời thượng. Phối ngẫu hứng với quần jogger thể thao năng động và chiếc ván trượt tạo nên một vẻ ngoài phá cách

ẢNH: @_TRHNHUW_

Diện áo quây quyến rũ mà vẫn tinh tế- Ảnh 3.

Áo quây ngắn là món đồ thời trang tối giản nhưng lại mang đến hiệu ứng thị giác vô cùng “bùng nổ”, với cấu trúc tối giản và phom dáng bó sát, chiếc áo này giúp nàng khẳng định sức hút gợi cảm. Phối cùng quần nỉ baggy cạp trễ và giày thể thao chunky tạo điểm nhấn cá tính đậm chất đường phố

ẢNH: @_IMUR.KT

Diện áo quây quyến rũ mà vẫn tinh tế- Ảnh 4.

Những gam màu đất luôn mang lại cảm giác trưởng thành và thời thượng, đặc biệt khi được ứng dụng trong các bản phối mang phong cách urban chic. Phối với quần ống rộng cùng chất liệu và màu sắc với áo tạo nên bản phối tone sur tone tối giản mà vẫn thu hút

ẢNH: @_XING1223_

Diện áo quây quyến rũ mà vẫn tinh tế- Ảnh 5.

Trong thời trang, nghệ thuật phối màu tương phản luôn mang lại hiệu quả thị giác mạnh mẽ. Chiếc áo quây đen đơn giản vẫn luôn giữ vững vị trí là một món đồ bất bại, khéo léo khoe trọn bờ vai mảnh dẻ mà còn tạo điểm nhấn tuyệt vời cho vòng hông. Khi phối cùng quần sáng màu, trang phục trở nên nổi bật nhờ hiệu ứng tương phản rõ nét giữa hai gam màu

ẢNH: @_TRGIAHYII

Diện áo quây quyến rũ mà vẫn tinh tế- Ảnh 6.

Áo quây sọc là món đồ đơn giản nhưng cực kỳ tôn dáng, giúp phần vai và cổ trông thanh thoát hơn. Họa tiết sọc ngang mang lại cảm giác trẻ trung, sánh đôi cùng quần jeans xanh cổ điển và túi xách mini tinh tế, phù hợp cho những buổi cà phê cuối tuần hoặc dạo phố chiều hè đầy thư thái

ẢNH: @_FEB.ERIN

Diện áo quây quyến rũ mà vẫn tinh tế- Ảnh 7.

Không chỉ gợi cảm, áo quây dáng dài còn mang lại vẻ kín đáo vừa đủ để phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Áo quây dáng dài với thiết kế đặc trưng với độ dài phủ hông, mang đến vẻ ngoài vừa gợi cảm lại vừa thanh lịch, kín đáo hơn so với những mẫu áo quây ngắn thông thường

ẢNH: @_VDKHTH

Diện áo quây quyến rũ mà vẫn tinh tế- Ảnh 8.

Áo quây dáng dài còn được ưa chuộng nhờ thiết kế kéo dài qua eo, giúp che khuyết điểm vòng 2 hiệu quả. Khi xuống phố, bạn có thể khoác ngoài chiếc áo quây là áo thun màu xám kẻ ngang cùng quần shorts đen cạp cao đơn giản. Sự phối hợp này mang lại cảm giác trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch cần thiết cho phong cách thường ngày

ẢNH: @_HEHEHE.XOXO

 

áo quây Tối giản quần shorts Cá tính trẻ trung

Bài viết khác

Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em

Sức hút khó cưỡng của son môi đỏ đầy quyến rũ

Trang phục dạo phố cá tính không thể thiếu áo baby tee

Áo sơ mi mỏng nhẹ cho ngày hè thanh lịch

Quần culottes dễ mặc khó lỗi, 'hack' dáng dẫn đầu xu hướng 2026

