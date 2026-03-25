Diện đồ denim theo phong cách cá tính, nổi loạn

Từ quần jeans cạp cao, áo khoác oversized đến những set denim on denim đầy ngẫu hứng, những nàng It girl thế hệ mới đã chứng minh rằng bí quyết mặc đẹp không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở cách biến chất liệu quen thuộc thành dấu ấn riêng.

Rosé lựa chọn cách chinh phục denim theo hướng trẻ trung. Cô mang đến cảm giác tươi sáng với áo khoác denim xanh nhạt, kết hợp chân váy denim đậm màu để tạo độ tương phản và chiều sâu. Bên trong, áo crop top giúp tổng thể thêm phần năng động ẢNH: INSTAGRAM ROSES_ARE_ROSIE

Jennie cũng không đứng ngoài sức hút của chất liệu này. Khi thì cô xuất hiện trong bộ jumpsuit denim mang đậm tinh thần thể thao hiện đại, lúc lại gây ấn tượng với áo khoác denim crop top phối cùng quần shorts, tạo nên vẻ ngoài táo bạo và đầy cá tính ẢNH: INSTAGRAM JENNIERUBYJANE

Set đồng bộ là lựa chọn dễ dàng nhất khi ứng dụng denim. Khi chọn các thiết kế cùng tông hoặc đồng màu, tổng thể trang phục sẽ tạo nên ấn tượng mạnh mẽ và liền mạch. Bí quyết nổi bật của Estelle Pigault nằm ở chiếc thắt lưng và đôi bốt cổ cao nhằm tạo điểm nhấn thị giác ẢNH: INSTAGRAM ESTELLEPIGAULT

Diện denim on denim không có nghĩa là phần trên và phần dưới phải hoàn toàn đồng nhất. Việc kết hợp đa dạng sắc độ và chất liệu denim có thể tạo nên phong cách riêng biệt. Chẳng hạn như fashionista Lia, một chiếc áo sơ mi denim dáng rộng phối cùng quần jeans tông lạnh có hiệu ứng bạc màu rõ nét sẽ tạo nên sự khác biệt ẢNH: INSTAGRAM LIAZ1026

Bên cạnh phong cách cổ điển, việc thêm thắt những yếu tố bất ngờ cũng là cách làm mới denim. Cô nàng Ellis lựa chọn áo trong màu đỏ để tạo sự tương phản nổi bật với sắc xanh chủ đạo, hoặc kết hợp cùng chân váy ren mang tinh thần mềm mại đối lập ẢNH: INSTAGRAM BABYELLL

Khi những yếu tố khác biệt hòa quyện, tổng thể trang phục không chỉ tự nhiên hơn mà còn nhân lên sức hút đa chiều. Sự quyến rũ của áo corset được Miranda Kerr kết hợp cùng vẻ mạnh mẽ của quần denim cạp cao nhằm tạo nên một bản giao thoa đầy tinh tế ẢNH: INSTAGRAM MIRANDAKERR

Set đồ denim on denim của Yuliia Ryzhkova tạo cảm giác căng tràn năng lượng, hoàn thiện thần thái phóng khoáng nhờ áo khoác họa tiết da báo. Với gợi ý này, việc diện denim on denim cho mùa xuân hè năm nay dường như đã có lời giải ẢNH: INSTAGRAM YULIIARYZHKOVA

Có thể thấy denim chưa bao giờ là chất liệu nhàm chán. Chỉ cần một chiếc blazer phối cùng quần denim đơn giản và áo thun trắng, công thức này hoàn toàn có thể trở thành tuyên ngôn thời trang giúp fashionista Kasia nổi bật giữa phố ẢNH: INSTAGRAM CVSEEV

Khi thời tiết ấm dần lên, trên các con phố, hình ảnh những tín đồ thời trang tự tin diện đồ denim ngày càng trở nên quen thuộc. Còn bạn, đã sẵn sàng làm mới tủ đồ và biến denim thành dấu ấn phong cách của riêng mình chưa?