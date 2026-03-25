  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Diện đồ denim theo phong cách cá tính, nổi loạn

Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
25/03/2026 18:00 GMT+7

Denim vốn là chất liệu kinh điển của thời trang - bền bỉ và linh hoạt. Thế nhưng dưới lăng kính của các biểu tượng phong cách - It girl toàn cầu, denim không còn dừng lại ở sự quen thuộc thường ngày.

Từ quần jeans cạp cao, áo khoác oversized đến những set denim on denim đầy ngẫu hứng, những nàng It girl thế hệ mới đã chứng minh rằng bí quyết mặc đẹp không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở cách biến chất liệu quen thuộc thành dấu ấn riêng.

Diện đồ denim theo phong cách cá tính, nổi loạn- Ảnh 1.

Rosé lựa chọn cách chinh phục denim theo hướng trẻ trung. Cô mang đến cảm giác tươi sáng với áo khoác denim xanh nhạt, kết hợp chân váy denim đậm màu để tạo độ tương phản và chiều sâu. Bên trong, áo crop top giúp tổng thể thêm phần năng động

ẢNH: INSTAGRAM ROSES_ARE_ROSIE

Diện đồ denim theo phong cách cá tính, nổi loạn- Ảnh 2.

Jennie cũng không đứng ngoài sức hút của chất liệu này. Khi thì cô xuất hiện trong bộ jumpsuit denim mang đậm tinh thần thể thao hiện đại, lúc lại gây ấn tượng với áo khoác denim crop top phối cùng quần shorts, tạo nên vẻ ngoài táo bạo và đầy cá tính

ẢNH: INSTAGRAM JENNIERUBYJANE

Diện đồ denim theo phong cách cá tính, nổi loạn- Ảnh 3.

Set đồng bộ là lựa chọn dễ dàng nhất khi ứng dụng denim. Khi chọn các thiết kế cùng tông hoặc đồng màu, tổng thể trang phục sẽ tạo nên ấn tượng mạnh mẽ và liền mạch. Bí quyết nổi bật của Estelle Pigault nằm ở chiếc thắt lưng và đôi bốt cổ cao nhằm tạo điểm nhấn thị giác

ẢNH: INSTAGRAM ESTELLEPIGAULT

Diện đồ denim theo phong cách cá tính, nổi loạn- Ảnh 4.

Diện denim on denim không có nghĩa là phần trên và phần dưới phải hoàn toàn đồng nhất. Việc kết hợp đa dạng sắc độ và chất liệu denim có thể tạo nên phong cách riêng biệt. Chẳng hạn như fashionista Lia, một chiếc áo sơ mi denim dáng rộng phối cùng quần jeans tông lạnh có hiệu ứng bạc màu rõ nét sẽ tạo nên sự khác biệt

ẢNH: INSTAGRAM LIAZ1026

Diện đồ denim theo phong cách cá tính, nổi loạn- Ảnh 5.

Bên cạnh phong cách cổ điển, việc thêm thắt những yếu tố bất ngờ cũng là cách làm mới denim. Cô nàng Ellis lựa chọn áo trong màu đỏ để tạo sự tương phản nổi bật với sắc xanh chủ đạo, hoặc kết hợp cùng chân váy ren mang tinh thần mềm mại đối lập

ẢNH: INSTAGRAM BABYELLL

Diện đồ denim theo phong cách cá tính, nổi loạn- Ảnh 6.

Khi những yếu tố khác biệt hòa quyện, tổng thể trang phục không chỉ tự nhiên hơn mà còn nhân lên sức hút đa chiều. Sự quyến rũ của áo corset được Miranda Kerr kết hợp cùng vẻ mạnh mẽ của quần denim cạp cao nhằm tạo nên một bản giao thoa đầy tinh tế

ẢNH: INSTAGRAM MIRANDAKERR

Diện đồ denim theo phong cách cá tính, nổi loạn- Ảnh 7.

Set đồ denim on denim của Yuliia Ryzhkova tạo cảm giác căng tràn năng lượng, hoàn thiện thần thái phóng khoáng nhờ áo khoác họa tiết da báo. Với gợi ý này, việc diện denim on denim cho mùa xuân hè năm nay dường như đã có lời giải

ẢNH: INSTAGRAM YULIIARYZHKOVA

Diện đồ denim theo phong cách cá tính, nổi loạn- Ảnh 8.

Có thể thấy denim chưa bao giờ là chất liệu nhàm chán. Chỉ cần một chiếc blazer phối cùng quần denim đơn giản và áo thun trắng, công thức này hoàn toàn có thể trở thành tuyên ngôn thời trang giúp fashionista Kasia nổi bật giữa phố

ẢNH: INSTAGRAM CVSEEV

Khi thời tiết ấm dần lên, trên các con phố, hình ảnh những tín đồ thời trang tự tin diện đồ denim ngày càng trở nên quen thuộc. Còn bạn, đã sẵn sàng làm mới tủ đồ và biến denim thành dấu ấn phong cách của riêng mình chưa?

denim mặc đẹp thể thao trang phục Phong cách

Bài viết khác

Phong cách tối giản nhưng nổi bật cùng trang phục màu trắng

Phong cách tối giản nhưng nổi bật cùng trang phục màu trắng

Chọn chân váy chuẩn gu: Mặc thanh lịch, tôn dáng mùa hè

Chọn chân váy chuẩn gu: Mặc thanh lịch, tôn dáng mùa hè

Chọn chiếc váy nào cho buổi hẹn hò thêm ngọt ngào?

Chọn chiếc váy nào cho buổi hẹn hò thêm ngọt ngào?

Áo blouse ren cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè

Áo blouse ren cách điệu mang chút điệu đà cho ngày hè

Họa tiết hoa điểm xuyết phong cách hè rực rỡ

Họa tiết hoa điểm xuyết phong cách hè rực rỡ

Váy hoa nhí dịu dàng, lãng mạn không thể thiếu mùa này

Váy hoa nhí dịu dàng, lãng mạn không thể thiếu mùa này

Mặc đẹp cả tuần với chân váy trắng 'huyền thoại'

Mặc đẹp cả tuần với chân váy trắng 'huyền thoại'

Trang phục đính đá chiếm trọn sự thu hút trong đêm tiệc

Trang phục đính đá chiếm trọn sự thu hút trong đêm tiệc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top