Hô biến đường cong gợi cảm cùng đầm body dáng dài

Đầm body dáng dài là những dáng đầm ôm sát cơ thể đặc trưng của kiểu váy bodycon và chiều dài thướt tha truyền thống.

Khác với những mẫu váy rộng rãi, chiếc đầm này được thiết kế để "điêu khắc" lại vóc dáng, giúp khoe khéo vòng eo thon gọn và vòng 3 đầy đặn một cách tinh tế nhất. Nhờ sử dụng các chất liệu co giãn cao cấp như thun gân, dệt kim hay lụa, đầm body dáng dài không chỉ mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển mà còn toát lên vẻ sang trọng.

Chất liệu lụa cao cấp với độ bóng nhẹ nhàng giúp chiếc đầm ôm trọn cơ thể một cách tinh tế và mượt mà. Thiết kế cổ chữ V kết hợp hai dây gợi cảm, tông màu xanh than trầm ấm không chỉ tôn da mà còn mang lại cảm giác nhã nhặn. Thêm một chiếc nón lá vành rộng để che chắn cho những ngày nắng gắt ẢNH: @_N.DIEPNE

Sắc vàng huyền bí trên nền vải voan giúp chiếc đầm body dáng dài vừa giữ được phom dáng đứng vừa đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển. Thiết kế hai dây và cổ chữ V giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, chiều dài váy chạm đất cộng hưởng cùng phom ôm sát giúp đôi chân như dài thêm đáng kể ẢNH: @_FLEURIRVN

Chiếc đầm ôm body dáng dài với sắc đỏ rực rỡ kết hợp cùng chất liệu ren tinh xảo, tạo hiệu ứng thị giác vừa kín đáo vừa ẩn hiện đầy mê hoặc. Phom dáng ôm trọn vòng 3 và tùng váy xẻ nhẹ tăng sự kiêu sa cho người diện ẢNH: @_YOURMIE.Z

Đầm ôm body đen với thiết kế quấn cổ độc đáo giúp làm nổi bật xương quai xanh và bờ vai trần một cách đầy nghệ thuật. Chất liệu lụa mềm mại có độ rủ tự nhiên, sắc đen tối giản không chỉ mang lại vẻ ngoài quyền lực mà còn là lựa chọn không bao giờ lỗi mốt cho mọi sự kiện ẢNH: @SLAYLA

ẢNH: @SLAYLA

Đầm ôm body với sự kết hợp táo bạo giữa chất liệu vải ôm và các khoảng hở phối lưới đan xen táo bạo. Phom dáng dài giúp trung hòa nét gợi cảm của các chi tiết lưới, giữ cho tổng thể luôn thanh lịch ẢNH: @_21THAG2

Tông màu xám sáng dịu mắt mang lại hơi thở tươi mới, thiết kế váy quây kết hợp với chiều dài maxi thướt tha giúp tôn vinh vẻ đẹp nữ tính của phái đẹp một cách trọn vẹn nhất. Chất vải có độ đứng phom vừa phải giúp giữ cho dáng váy luôn chuẩn đẹp và không bị mất nếp khi cử động ẢNH: @_NGUOINGONANNGON