  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Hô biến đường cong gợi cảm cùng đầm body dáng dài

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
24/04/2026 10:00 GMT+7

Đầm body dáng dài giúp tôn vinh trọn vẹn đường cong quyến rũ và tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân cực đỉnh cho những quý cô hiện đại.

Đầm body dáng dài là những dáng đầm ôm sát cơ thể đặc trưng của kiểu váy bodycon và chiều dài thướt tha truyền thống. 

Khác với những mẫu váy rộng rãi, chiếc đầm này được thiết kế để "điêu khắc" lại vóc dáng, giúp khoe khéo vòng eo thon gọn và vòng 3 đầy đặn một cách tinh tế nhất. Nhờ sử dụng các chất liệu co giãn cao cấp như thun gân, dệt kim hay lụa, đầm body dáng dài không chỉ mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển mà còn toát lên vẻ sang trọng.

Hô biến đường cong gợi cảm cùng đầm body dáng dài- Ảnh 1.

Chất liệu lụa cao cấp với độ bóng nhẹ nhàng giúp chiếc đầm ôm trọn cơ thể một cách tinh tế và mượt mà. Thiết kế cổ chữ V kết hợp hai dây gợi cảm, tông màu xanh than trầm ấm không chỉ tôn da mà còn mang lại cảm giác nhã nhặn. Thêm một chiếc nón lá vành rộng để che chắn cho những ngày nắng gắt

ẢNH: @_N.DIEPNE

Hô biến đường cong gợi cảm cùng đầm body dáng dài- Ảnh 2.

Sắc vàng huyền bí trên nền vải voan giúp chiếc đầm body dáng dài vừa giữ được phom dáng đứng vừa đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển. Thiết kế hai dây và cổ chữ V giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, chiều dài váy chạm đất cộng hưởng cùng phom ôm sát giúp đôi chân như dài thêm đáng kể

ẢNH: @_FLEURIRVN

Hô biến đường cong gợi cảm cùng đầm body dáng dài- Ảnh 3.

Chiếc đầm ôm body dáng dài với sắc đỏ rực rỡ kết hợp cùng chất liệu ren tinh xảo, tạo hiệu ứng thị giác vừa kín đáo vừa ẩn hiện đầy mê hoặc. Phom dáng ôm trọn vòng 3 và tùng váy xẻ nhẹ tăng sự kiêu sa cho người diện

ẢNH: @_YOURMIE.Z

Hô biến đường cong gợi cảm cùng đầm body dáng dài- Ảnh 4.

Đầm ôm body đen với thiết kế quấn cổ độc đáo giúp làm nổi bật xương quai xanh và bờ vai trần một cách đầy nghệ thuật. Chất liệu lụa mềm mại có độ rủ tự nhiên, sắc đen tối giản không chỉ mang lại vẻ ngoài quyền lực mà còn là lựa chọn không bao giờ lỗi mốt cho mọi sự kiện

ẢNH: @SLAYLA

Hô biến đường cong gợi cảm cùng đầm body dáng dài- Ảnh 5.

ẢNH: @SLAYLA

Hô biến đường cong gợi cảm cùng đầm body dáng dài- Ảnh 6.

Đầm ôm body với sự kết hợp táo bạo giữa chất liệu vải ôm và các khoảng hở phối lưới đan xen táo bạo. Phom dáng dài giúp trung hòa nét gợi cảm của các chi tiết lưới, giữ cho tổng thể luôn thanh lịch

ẢNH: @_21THAG2

Hô biến đường cong gợi cảm cùng đầm body dáng dài- Ảnh 7.

Tông màu xám sáng dịu mắt mang lại hơi thở tươi mới, thiết kế váy quây kết hợp với chiều dài maxi thướt tha giúp tôn vinh vẻ đẹp nữ tính của phái đẹp một cách trọn vẹn nhất. Chất vải có độ đứng phom vừa phải giúp giữ cho dáng váy luôn chuẩn đẹp và không bị mất nếp khi cử động

ẢNH: @_NGUOINGONANNGON

Hô biến đường cong gợi cảm cùng đầm body dáng dài- Ảnh 8.

Đầm body trơn màu nâu mang đến vẻ đẹp trầm mặc, thiết kế lược bỏ mọi chi tiết cầu kỳ để tập trung hoàn toàn vào kỹ thuật cắt may ôm sát, giúp phô diễn đường cong cơ thể một cách chân thực nhất. Chất liệu vải mềm mịn, mang lại sự tự tin và thoải mái tuyệt đối cho người diện

ẢNH: @_YYEEYI

 

Đầm body dáng dài đầm ôm đầm body Chất liệu lụa váy body

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top