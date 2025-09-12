  • An Giang
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Tận hưởng

Lan tỏa xu hướng sống bền vững đến gen Z

Thạch Anh
Thạch Anh
12/09/2025 09:00 GMT+7

Sống khỏe góp xanh 2025 với thông điệp Tự hào kỷ lục triệu cây – Kiến tạo tương lai bền vững. Đây là lời khẳng định cho sứ mệnh kiến tạo một hành tinh xanh, lan tỏa xu hướng sống bền vững đến gen Z.

Lan tỏa xu hướng sống bền vững đến gen Z- Ảnh 1.

Nhiều hoạt động trồng cây được thực hiện

Ảnh: Panasonic cung cấp

Mục tiêu dài hạn của chiến dịch này là giảm phát thải khí CO₂ toàn cầu, tiến tới trung hòa carbon vào năm 2050. Đơn vị không chỉ tập trung vào khách hàng như mọi năm mà còn tạo nên sự gắn kết sâu sắc hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Các hoạt động này không chỉ khơi dậy cảm hứng, mà còn đồng hành trong việc rèn luyện và trao quyền để thế hệ Gen Z trở thành lực lượng tiên phong cho lối sống xanh.

Nhiều hoạt động thú vị dành cho gen Z

Chương trình mang tinh thần Sống khỏe góp xanh – Kiến tạo tương lai bền vững cùng chuỗi các hoạt động đa dạng, kết hợp giữa trực tuyến và ngoại tuyến. Điểm nhấn chính là “mỗi sản phẩm bán ra trên trang bán hàng trực tuyến – thêm một mầm xanh được ươm trồng”. Bên cạnh đó, khách hàng có thể theo dõi cây xanh đã được trồng thông qua các mã số cây được cung cấp.

Bên cạnh những chương trình đã quen thuộc, năm nay sẽ mở ra các hoạt động cộng đồng mới mẻ dành cho Gen Z – nơi mỗi bạn có thêm cơ hội gắn kết với lối sống xanh ngay từ chính ngôi nhà, những góc sống quen thuộc như bàn học, phòng khách, hay căn bếp nhỏ của mình. Chỉ với những thay đổi nhỏ – như một chậu cây trong phòng khách, bàn làm việc tiết kiệm điện năng, hay căn bếp ưu tiên tái sử dụng đã có thể góp phần tạo nên cảm hứng xanh lan tỏa rộng rãi.

Lan tỏa xu hướng sống bền vững đến gen Z- Ảnh 2.

Lễ đón nhận Kỷ lục Triệu cây của Panasonic Việt Nam

Ảnh: Panasonic

Panasonic tin rằng Gen Z chính là “công dân xanh” của ngày mai, những người có khả năng định hình xu hướng sống bền vững và lan tỏa cảm hứng thay đổi. Thông qua các hoạt động hợp tác với các trường đại học, đơn vị này tiếp tục đồng hành cùng sinh viên tại những sân chơi học thuật uy tín, là nơi các ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường được thắp lửa và phát triển thành giải pháp thực tiễn.

Không chỉ dừng ở các cuộc thi, Gen Z còn đến gần hơn với thiên nhiên thông qua các chuyến đi khảo sát thực tế và đánh giá kết quả của 1 triệu cây xanh đã được gieo trồng trong suốt 3 năm vừa qua. Tại đây, các bạn trẻ và khách hàng không chỉ trực tiếp tham gia trồng cây, kiểm chứng tỷ lệ sinh trưởng, mà còn trải nghiệm sự gắn bó mật thiết giữa con người và thiên nhiên.

Gen Z sống xanh sống bền vững Panasonic

