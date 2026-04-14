  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Màu chì 'phát sáng' - ít nhưng đắt, giúp nàng công sở tỏa sáng mỗi ngày

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
14/04/2026 22:00 GMT+7

Không rực rỡ như ánh kim vàng hay nổi bật như bảng màu neon, màu chì và xám bạc đang trở thành lựa chọn 'âm thầm nhưng quyền lực' trong tủ đồ công sở.

Thời trang công sở ngày càng đề cao tính linh hoạt và cá tính, màu chì và xám bạc đang dần vượt qua những gam màu trung tính truyền thống để trở thành điểm nhấn mới. Không còn bị gắn với sự "an toàn" hay đơn điệu, các thiết kế mang sắc độ này được xử lý tinh vi về chất liệu và bề mặt, tạo nên hiệu ứng ánh sáng biến đổi theo từng chuyển động.

Màu chì 'phát sáng' - ít nhưng đắt, giúp nàng công sở tỏa sáng mỗi ngày- Ảnh 1.

Thiết kế sử dụng gam xám bạc trên nền vải jacquard ánh kim, tạo hiệu ứng phản chiếu tinh tế, giúp bề mặt trang phục trở nên sống động và giàu chiều sâu thị giác

ẢNH: JUN ASHIDA

Khi ánh sáng của màu chì trở thành 'trợ thủ' của thiết kế

Điểm đặc biệt của màu chì nằm ở khả năng bắt sáng vừa phải. Trên nền chất liệu như satin, lụa hỗn hợp, lụa nhung (mỏng), thun rủ mịn hay vải pha ánh kim, sắc xám không còn phẳng lì mà trở nên sống động, có chiều sâu. Dưới ánh đèn văn phòng hay ánh sáng tự nhiên, trang phục có thể chuyển từ tông xám trầm sang ánh bạc nhẹ, tạo hiệu ứng thị giác tinh tế mà không quá phô trương.

Chính vì vậy, nhiều nhà thiết kế lựa chọn bảng màu này cho các thiết kế mang tính ứng dụng cao như blazer, chân váy midi hay đầm liền thân. Sự kết hợp giữa màu trung tính và hiệu ứng phản chiếu giúp trang phục dễ dàng thích nghi với nhiều bối cảnh: từ phòng họp đến những buổi gặp gỡ sau giờ làm.

Màu chì 'phát sáng' - ít nhưng đắt, giúp nàng công sở tỏa sáng mỗi ngày- Ảnh 2.
Màu chì 'phát sáng' - ít nhưng đắt, giúp nàng công sở tỏa sáng mỗi ngày- Ảnh 3.

Không chỉ nằm ở màu sắc, sự “tỏa sáng” của gam màu chì, xám bạc còn đến từ những thiết kế tự do, mềm mại, hiện đại - ưu tiên vóc dáng gọn gàng nhưng vẫn tạo điểm nhấn qua chi tiết cắt may và xử lý bề mặt tinh tế

ẢNH: JUN ASHIDA

Chọn màu, phối đồ thông minh: ít nhưng 'đắt'

Một ưu điểm lớn của gam màu chì trong các thiết kế mới mẻ của năm 2026 là dễ phối. Khi kết hợp với trắng, đen hoặc các gam lạnh, tổng thể sẽ giữ được sự chuyên nghiệp. Trong khi đó, nếu phối cùng phụ kiện ánh kim hoặc màu nổi nhẹ, trang phục sẽ trở nên nổi bật hơn mà không mất đi sự tinh tế.

Đặc biệt, xu hướng layering cũng được ứng dụng linh hoạt với bảng màu này: áo ánh kim bên trong, blazer xám nhạt bên ngoài, kết hợp chân váy hay quần ống rộng cùng tông tạo nên một tổng thể đồng nhất nhưng không nhàm chán.

Sự lên ngôi của màu chì và xám bạc phản ánh một thay đổi rõ rệt trong tư duy thời trang công sở: phụ nữ hiện đại không còn muốn "ẩn mình" trong những bộ trang phục trung tính, mà tìm cách thể hiện cá tính theo hướng tinh tế hơn.

Màu chì 'phát sáng' - ít nhưng đắt, giúp nàng công sở tỏa sáng mỗi ngày- Ảnh 4.
Màu chì 'phát sáng' - ít nhưng đắt, giúp nàng công sở tỏa sáng mỗi ngày- Ảnh 5.

Không cần quá nổi bật, chỉ cần một chút ánh sáng phản chiếu trên chất liệu, một chi tiết cắt may khác biệt hay một cách phối đồ thông minh, trang phục màu chì đã đủ để tạo nên dấu ấn riêng

ẢNH: JUN ASHIDA

Màu chì 'phát sáng' - ít nhưng đắt, giúp nàng công sở tỏa sáng mỗi ngày- Ảnh 6.
Màu chì 'phát sáng' - ít nhưng đắt, giúp nàng công sở tỏa sáng mỗi ngày- Ảnh 7.

Những thiết kế cao cấp giữ phom chuẩn tailoring nhưng bề mặt có độ bóng nhẹ, giúp tổng thể không bị cứng nhắc, mang lại cảm giác mềm mại, phù hợp với nhiều hoạt động linh hoạt từ văn phòng tới các buổi hội họp, sự kiện...

ẢNH: LIMA BY LM


xám bạc Ánh kim Thời trang công sở Trung tính chọn màu trang phục phối đồ thông minh

Mẹo phối đồ với lụa để có những bản phối khuấy động mùa hè

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top