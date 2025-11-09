Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista

Không chỉ gắn với hình ảnh "kẹo ngọt" hay dịu dàng quen thuộc, Văn Mai Hương ngày càng tự tin thử nghiệm với nhiều phong cách khác nhau - từ thanh lịch, quyến rũ đến cá tính, giúp hình ảnh "thăng hạng" rõ rệt trong thế giới thời trang.



Khoe dáng tại London trong bản phối linh hoạt vừa có thể dạo phố vừa có thể tham dự các hoạt động, sự kiện ngoài trời. Sự kết hợp của người đẹp Hà Nội thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và hiện đại - biết cân bằng giữa sự thoải mái thường nhật và tinh thần phá cách, không ngại thử nghiệm những món đồ statement đậm dấu ấn cá nhân ẢNH: FBNV

Phối đồ thông minh để tôn dáng

Điều làm nên dấu ấn của nữ ca sĩ người Hà Nội là khả năng phối đồ thông minh, luôn biết cách tôn dáng và khéo léo thể hiện cá tính qua từng chi tiết. Cô ưa chuộng phom dáng gọn gàng, nhấn nhá ở vòng eo hoặc vai - những điểm mạnh giúp tôn lên vẻ quyến rũ nhưng vẫn tinh tế. Dù diện suit menswear hay váy lụa bay bổng, Văn Mai Hương vẫn giữ được tinh thần thời trang hiện đại: tự tin, độc lập và không ngại nổi bật.

Lựa chọn trang phục mang phong cách casual chic - thanh lịch nhưng vẫn phóng khoáng, lý tưởng cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè cuối tuần. Điểm nhấn nổi bật của bộ trang phục nằm ở phụ kiện họa tiết hoa nhí, chấm bi cùng thắt lưng tone sur tone tạo nên nét chấm phá cá tính giữa tổng thể trang phục tối giản ẢNH: FBNV

Sử dụng các gam màu trung tính, trầm mà sang trọng và thời thượng, khéo léo phối hợp những món đồ chủ đạo tạo nên sự thanh lịch và cổ điển khiến những bộ trang phục mà nữ ca sĩ chưng diện vừa đậm chất biểu tượng lại vừa hợp phong cách thời trang thu đông ẢNH: FBNV

Trong các sự kiện, cô thường chọn bản phối tông trung tính như be, đen, trắng hoặc pastel, phối cùng phụ kiện ánh kim để tạo điểm nhấn. Những thiết kế cut out nhẹ, chân váy midi hay blazer dáng rộng đều được cô biến hóa linh hoạt, vừa hợp xu hướng vừa phản chiếu cá tính nghệ sĩ. Đặc biệt, sự đồng hành cùng các thương hiệu, nhà thiết kế Việt trẻ giúp nữ ca sĩ liên tục làm mới diện mạo, mang đến cảm giác "mỗi ngày một khác".

Biến hóa qua nhiều phong cách khiến Văn Mai Hương trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi của V-pop duy trì được hình ảnh thời trang ổn định, có dấu ấn riêng và ngày càng được công chúng chú ý ở khía cạnh phong cách ẢNH: FBNV

Những bản phối dạo phố trẻ trung, năng động khiến "vạn người mê" của nữ ca sĩ sinh năm 1994 ẢNH: FBNV

Khám phá bản thân qua các thể nghiệm thời trang

Trên sân khấu, nữ ca sĩ không ngần ngại thử nghiệm những bộ váy bó sát, ánh kim hoặc đính đá cầu kỳ nhưng vẫn được tiết chế vừa đủ để tôn dáng mà không phô trương. Khi xuống phố, cô lại chọn phong cách casual chic: áo polo, váy tennis, váy dáng A, túi mini hay giày sneakers xăng đan quai mảnh tạo nên sự kết hợp vừa năng động vừa thời thượng.

Được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có gu ăn mặc tinh tế và ổn định, Văn Mai Hương luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, thể hiện khả năng làm chủ phong cách và truyền tải năng lượng tích cực qua trang phục. Đó cũng chính là lý do dù là "người" của làng âm nhạc nhưng nữ ca sĩ lại luôn là "gương mặt đẳng cấp" của làng thời trang trong các bộ ảnh của các thương hiệu trong nước, quốc tế...

Mẫu đầm dạ hội dáng mermaid (nàng tiên cá) từ chất liệu nhung xanh cô ban đậm cao cấp, tôn vinh vẻ đẹp quý phái. Thiết kế cổ cúp ngực duyên dáng, giúp nữ ca sĩ khoe trọn xương quai xanh duyên dáng và đậm cảm giác luxury đương đại đầy ấn tượng ẢNH: FBNV

Chọn trang phục tinh tế và phối kết khéo léo khiến mọi khoảnh khắc và shoot hình của nữ ca sĩ 9X đều dễ dàng chiếm trọn spotlight ẢNH: FBNV



