Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista

Không chỉ gắn với hình ảnh "kẹo ngọt" hay dịu dàng quen thuộc, Văn Mai Hương ngày càng tự tin thử nghiệm với nhiều phong cách khác nhau - từ thanh lịch, quyến rũ đến cá tính, giúp hình ảnh "thăng hạng" rõ rệt trong thế giới thời trang.
Phối đồ thông minh để tôn dáng
Điều làm nên dấu ấn của nữ ca sĩ người Hà Nội là khả năng phối đồ thông minh, luôn biết cách tôn dáng và khéo léo thể hiện cá tính qua từng chi tiết. Cô ưa chuộng phom dáng gọn gàng, nhấn nhá ở vòng eo hoặc vai - những điểm mạnh giúp tôn lên vẻ quyến rũ nhưng vẫn tinh tế. Dù diện suit menswear hay váy lụa bay bổng, Văn Mai Hương vẫn giữ được tinh thần thời trang hiện đại: tự tin, độc lập và không ngại nổi bật.
Sử dụng các gam màu trung tính, trầm mà sang trọng và thời thượng, khéo léo phối hợp những món đồ chủ đạo tạo nên sự thanh lịch và cổ điển khiến những bộ trang phục mà nữ ca sĩ chưng diện vừa đậm chất biểu tượng lại vừa hợp phong cách thời trang thu đông
ẢNH: FBNV
Trong các sự kiện, cô thường chọn bản phối tông trung tính như be, đen, trắng hoặc pastel, phối cùng phụ kiện ánh kim để tạo điểm nhấn. Những thiết kế cut out nhẹ, chân váy midi hay blazer dáng rộng đều được cô biến hóa linh hoạt, vừa hợp xu hướng vừa phản chiếu cá tính nghệ sĩ. Đặc biệt, sự đồng hành cùng các thương hiệu, nhà thiết kế Việt trẻ giúp nữ ca sĩ liên tục làm mới diện mạo, mang đến cảm giác "mỗi ngày một khác".
Những bản phối dạo phố trẻ trung, năng động khiến "vạn người mê" của nữ ca sĩ sinh năm 1994
ẢNH: FBNV
Khám phá bản thân qua các thể nghiệm thời trang
Trên sân khấu, nữ ca sĩ không ngần ngại thử nghiệm những bộ váy bó sát, ánh kim hoặc đính đá cầu kỳ nhưng vẫn được tiết chế vừa đủ để tôn dáng mà không phô trương. Khi xuống phố, cô lại chọn phong cách casual chic: áo polo, váy tennis, váy dáng A, túi mini hay giày sneakers xăng đan quai mảnh tạo nên sự kết hợp vừa năng động vừa thời thượng.
Được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có gu ăn mặc tinh tế và ổn định, Văn Mai Hương luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, thể hiện khả năng làm chủ phong cách và truyền tải năng lượng tích cực qua trang phục. Đó cũng chính là lý do dù là "người" của làng âm nhạc nhưng nữ ca sĩ lại luôn là "gương mặt đẳng cấp" của làng thời trang trong các bộ ảnh của các thương hiệu trong nước, quốc tế...