  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
09/11/2025 21:00 GMT+7

Được biết đến như một nữ ca sĩ có giọng hát nội lực, Văn Mai Hương còn gây chú ý bởi phong cách thời trang biến hóa và tinh tế nhất nhì làng giải trí Việt.

Không chỉ gắn với hình ảnh "kẹo ngọt" hay dịu dàng quen thuộc, Văn Mai Hương ngày càng tự tin thử nghiệm với nhiều phong cách khác nhau - từ thanh lịch, quyến rũ đến cá tính, giúp hình ảnh "thăng hạng" rõ rệt trong thế giới thời trang.

Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista- Ảnh 1.

Khoe dáng tại London trong bản phối linh hoạt vừa có thể dạo phố vừa có thể tham dự các hoạt động, sự kiện ngoài trời. Sự kết hợp của người đẹp Hà Nội thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và hiện đại - biết cân bằng giữa sự thoải mái thường nhật và tinh thần phá cách, không ngại thử nghiệm những món đồ statement đậm dấu ấn cá nhân

ẢNH: FBNV

Phối đồ thông minh để tôn dáng

Điều làm nên dấu ấn của nữ ca sĩ người Hà Nội là khả năng phối đồ thông minh, luôn biết cách tôn dáng và khéo léo thể hiện cá tính qua từng chi tiết. Cô ưa chuộng phom dáng gọn gàng, nhấn nhá ở vòng eo hoặc vai - những điểm mạnh giúp tôn lên vẻ quyến rũ nhưng vẫn tinh tế. Dù diện suit menswear hay váy lụa bay bổng, Văn Mai Hương vẫn giữ được tinh thần thời trang hiện đại: tự tin, độc lập và không ngại nổi bật.

Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista- Ảnh 2.

Lựa chọn trang phục mang phong cách casual chic - thanh lịch nhưng vẫn phóng khoáng, lý tưởng cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè cuối tuần. Điểm nhấn nổi bật của bộ trang phục nằm ở phụ kiện họa tiết hoa nhí, chấm bi cùng thắt lưng tone sur tone tạo nên nét chấm phá cá tính giữa tổng thể trang phục tối giản

ẢNH: FBNV

Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista- Ảnh 3.
Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista- Ảnh 4.

Sử dụng các gam màu trung tính, trầm mà sang trọng và thời thượng, khéo léo phối hợp những món đồ chủ đạo tạo nên sự thanh lịch và cổ điển khiến những bộ trang phục mà nữ ca sĩ chưng diện vừa đậm chất biểu tượng lại vừa hợp phong cách thời trang thu đông

ẢNH: FBNV

Trong các sự kiện, cô thường chọn bản phối tông trung tính như be, đen, trắng hoặc pastel, phối cùng phụ kiện ánh kim để tạo điểm nhấn. Những thiết kế cut out nhẹ, chân váy midi hay blazer dáng rộng đều được cô biến hóa linh hoạt, vừa hợp xu hướng vừa phản chiếu cá tính nghệ sĩ. Đặc biệt, sự đồng hành cùng các thương hiệu, nhà thiết kế Việt trẻ giúp nữ ca sĩ liên tục làm mới diện mạo, mang đến cảm giác "mỗi ngày một khác".

Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista- Ảnh 5.

Biến hóa qua nhiều phong cách khiến Văn Mai Hương trở thành một trong những gương mặt hiếm hoi của V-pop duy trì được hình ảnh thời trang ổn định, có dấu ấn riêng và ngày càng được công chúng chú ý ở khía cạnh phong cách

ẢNH: FBNV

Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista- Ảnh 6.
Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista- Ảnh 7.

Những bản phối dạo phố trẻ trung, năng động khiến "vạn người mê" của nữ ca sĩ sinh năm 1994

ẢNH: FBNV

Khám phá bản thân qua các thể nghiệm thời trang

Trên sân khấu, nữ ca sĩ không ngần ngại thử nghiệm những bộ váy bó sát, ánh kim hoặc đính đá cầu kỳ nhưng vẫn được tiết chế vừa đủ để tôn dáng mà không phô trương. Khi xuống phố, cô lại chọn phong cách casual chic: áo polo, váy tennis, váy dáng A, túi mini hay giày sneakers xăng đan quai mảnh tạo nên sự kết hợp vừa năng động vừa thời thượng.

Được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có gu ăn mặc tinh tế và ổn định, Văn Mai Hương luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, thể hiện khả năng làm chủ phong cách và truyền tải năng lượng tích cực qua trang phục. Đó cũng chính là lý do dù là "người" của làng âm nhạc nhưng nữ ca sĩ lại luôn là "gương mặt đẳng cấp" của làng thời trang trong các bộ ảnh của các thương hiệu trong nước, quốc tế...

Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista- Ảnh 8.

Mẫu đầm dạ hội dáng mermaid (nàng tiên cá) từ chất liệu nhung xanh cô ban đậm cao cấp, tôn vinh vẻ đẹp quý phái. Thiết kế cổ cúp ngực duyên dáng, giúp nữ ca sĩ khoe trọn xương quai xanh duyên dáng và đậm cảm giác luxury đương đại đầy ấn tượng

ẢNH: FBNV

Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista- Ảnh 9.

Chọn trang phục tinh tế và phối kết khéo léo khiến mọi khoảnh khắc và shoot hình của nữ ca sĩ 9X đều dễ dàng chiếm trọn spotlight

ẢNH: FBNV


Văn Mai Hương ca sĩ FASHIONISTA phong cách thời trang gu ăn mặc

Bài viết khác

Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông

Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung

Khi xăng đan, giày cao gót định hình thần thái phái đẹp

Khi xăng đan, giày cao gót định hình thần thái phái đẹp

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại

Những gam màu ai cũng mặc vào mùa thu

Những gam màu ai cũng mặc vào mùa thu

Áo khoác bomber là mảnh ghép ‘phá đảo’ thời trang đường phố

Áo khoác bomber là mảnh ghép ‘phá đảo’ thời trang đường phố

Từ hè sang thu, váy vẫn luôn được ưa chuộng nhờ cách phối đồ cực khéo

Từ hè sang thu, váy vẫn luôn được ưa chuộng nhờ cách phối đồ cực khéo

Chân váy midi là sự kết hợp giữa thời trang cổ điển và hiện đại

Chân váy midi là sự kết hợp giữa thời trang cổ điển và hiện đại

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top