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Miss Universe Vietnam 2026 mở màn cho show Nguyễn Minh Công

Minh Hy
Minh Hy
09/10/2026 18:08 GMT+7

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công ra mắt bộ sưu tập Bậu mặc bà ba tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Trong đó, Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh đảm nhận vị trí mở màn show diễn.

Nguyễn Minh Công cách điệu áo bà ba

Trong 11 năm theo đuổi đam mê thời trang, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công dành tình yêu đặc biệt cho áo bà ba, trang phục gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Nam Bộ. Từ niềm yêu thích đó, anh quyết định sử dụng thạch dừa làm chất liệu sáng tạo nên thiết kế bà ba độc đáo, mang đến góc nhìn mới mẻ cho trang phục truyền thống. 

Thiết kế này nằm trong bộ sưu tập Bậu mặc bà ba trình diễn vào ngày 9.10 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Trong show diễn lần này có sự góp mặt của Hoa hậu Phương Khánh, Miss Universe Việt Nam Nguyễn Quỳnh Anh, người mẫu Kim Dung, Kiều Thị Thúy Hằng...

Miss Universe Vietnam 2026 mở màn cho show Nguyễn Minh Công- Ảnh 1.

Miss Universe Việt Nam Nguyễn Quỳnh Anh mở màn cho show diễn Nguyễn Minh Công

ẢNH: TEAM KÍNH CẬN

Theo nhà thiết kế Nguyễn Minh Công, nước dừa lên men được nuôi cấy thành những phôi thạch có độ dẻo dai, sau đó trải qua quá trình xử lý công phu để tạo thành vật liệu phục vụ thiết kế. Từ sản phẩm gắn với đời sống của người dân miền Tây, thạch dừa được tiếp cận dưới góc nhìn thời trang, mở ra cách khai thác chất liệu bản địa khác biệt.

Miss Universe Vietnam 2026 mở màn cho show Nguyễn Minh Công- Ảnh 2.

Hoa hậu Phương Khánh khoe sắc trong thiết kế áo bà ba cách điệu

ẢNH: TEAM KÍNH CẬN

"Tôi không xem đây là một show diễn để phô trương tên tuổi hay tạo sự bùng nổ truyền thông. Tôi chỉ mong đây là không gian đủ ấm áp để lan tỏa hình ảnh chiếc áo bà ba, đưa nó đến gần hơn với đời sống hiện đại", Nguyễn Minh Công chia sẻ.

Miss Universe Vietnam 2026 mở màn cho show Nguyễn Minh Công- Ảnh 3.

Nguyễn Minh Công có nhiều hợp tác với Phương Mỹ Chi

ẢNH: TEAM KÍNH CẬN

Thông qua triển lãm và bộ sưu tập lần này, chủ nhân của các tác phẩm kỳ vọng tư duy sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ mang đến diện mạo mới cho trang phục truyền thống. Từ đó, họ giúp áo bà ba đáp ứng thị hiếu đương đại mà vẫn giữ được giá trị văn hóa, tiếp tục đồng hành cùng đời sống người Việt.

Nguyễn Minh Công từng vào top 5 Project runway VietNam 2014 và á quân Emeging designer 2016. Sau đó, anh tốt nghiệp thủ khoa Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2017. Bên cạnh đó, nam nhà thiết kế 9x cũng hợp tác với nhiều nghệ sĩ như Phương Mỹ Chi, Hoa hậu Phương Khánh, Á hậu Hà Thu...




Nguyễn Minh Công Nhà thiết kế Áo bà ba

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