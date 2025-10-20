Nàng mặc trang phục gì để tỏa sáng trong ngày của chính mình?

Mỗi phong cách là một câu chuyện nàng kể về chính mình. Đầm A line trang nhã, váy lệch vai hiện đại đến bộ ren trắng tinh khôi, chỉ cần chọn trang phục khiến nàng cảm thấy tự tin, đó đã là vẻ đẹp trọn vẹn nhất cho ngày 20.10.

Nét chấm phá thanh lịch với thiết kế kết hợp cổ nơ khắc họa hình ảnh chỉn chu, tinh tế. Phom váy chữ A nhẹ nhàng cùng các đường xếp ly dọc trước ngực và hàng cúc giữa giúp tạo hiệu ứng cân đối ẢNH: GERME STORE

Diện mạo mùa mới trở nên nữ tính hơn với váy A-line màu beige dịu mắt, điểm nhấn là cổ sen trắng cùng chiếc nơ cài mang đến vẻ trong trẻo, trang nhã mà vẫn hiện đại. Thiết kế khéo léo che khuyết điểm bắp tay, tôn eo và tôn dáng ẢNH: GERME STORE

Set đồ lý tưởng cho những buổi tiệc ngày 20.10 với lớp ren hoa tạo hiệu ứng uyển chuyển. Bộ trang phục gồm áo dáng suông cổ trắng phối hàng nút ngọc trai kết hợp cùng chân váy xòe tầng cạp liền, mang lại tổng thể thanh lịch ẢNH: GERME STORE

Thiết kế váy lệch vai xòe nhẹ cùng vạt tà mềm mại như dải lụa ôm lấy đường cong, vừa che khuyết điểm tinh tế, vừa tôn lên thần thái sang trọng và cuốn hút. Điểm nhấn dây áo đính nơ lệch vai tạo nét quyến rũ, kiêu kỳ ẢNH: GERME STORE

Nếu là một cô nàng gen Z yêu sự tươi trẻ, hãy thêm chút ngọt ngào cho bản phối ngày 20.10 với áo cổ sen xẻ vạt xinh xắn, điểm nhấn hoa nổi 3D trẻ trung. Gam hồng pastel dịu dàng, tôn da, dễ phối cùng quần shorts hoặc chân váy chữ A ẢNH: GERME STORE

Set áo cổ bèo thuyền đính nơ ngực phối chân váy chữ A viền lượn sóng giúp tôn xương quai xanh, tạo eo thon, đồng thời che khéo bắp tay và bụng dưới. Phù hợp cho công sở, dạo phố hay những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng ẢNH: GERME STORE

Đầm yếm dáng bí xinh yêu giúp nàng ghi điểm khi xuất hiện ở mọi dịp. Vừa giúp nàng thoải mái khi mặc cả ngày dài lại mang đến vẻ ngoài đáng yêu pha chút tinh nghịch ẢNH: LAGOM

Dáng váy trễ vai, bo chun ôm nhẹ phần eo, khéo léo tôn lên đường cong thanh thoát. Chân váy xòe bồng tạo cảm giác trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng nhờ họa tiết chấm bi và nơ đen điểm xuyết đầy tinh tế ẢNH: LAGOM

Thời trang luôn là cách phụ nữ thể hiện bản thân một cách tinh tế nhất. Trong ngày 20.10, chỉ cần một thiết kế phù hợp là đủ để nàng tỏa sáng, rạng rỡ và ghi dấu ấn bằng chính phong cách của mình.