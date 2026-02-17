  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Ngày tết không diện trang phục màu đỏ - vẫn may mắn

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
17/02/2026 12:00 GMT+7

Trong tâm thức Á Đông, sắc đỏ là biểu tượng của may mắn. Tuy nhiên, bên cạnh màu đỏ còn nhiều gam màu ấm áp khác cũng mang ý nghĩa cát tường và nguồn năng lượng tích cực cho năm mới.

Đời sống thẩm mỹ đương đại có một không gian rất rộng cho màu sắc và tết không chỉ gói gọn trong màu đỏ rực rỡ. Vì thế, trang phục ngày đầu năm cũng đa dạng hơn về bảng màu, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần ấm áp và tươi mới của mùa xuân.

Ngày tết không diện trang phục màu đỏ - vẫn may mắn- Ảnh 1.
Ngày tết không diện trang phục màu đỏ - vẫn may mắn- Ảnh 2.

Thay đỏ bằng áo dài hồng hoặc tím là lựa chọn tinh tế cho đầu năm: hồng tượng trưng niềm vui, yêu thương, khởi đầu tươi mới; tím đại diện cho thủy chung, bản lĩnh và sự phát triển bền vững, ổn định lâu dài

ẢNH: GIANGKYO FASHION

May mắn không chỉ là màu đỏ: Bảng màu rạng rỡ cho năm mới 2026

Thực tế, ý niệm "mặc đỏ mới may" phần nhiều đến từ biểu tượng văn hóa, hơn là một quy chuẩn bắt buộc. Trong ngôn ngữ thời trang, điều mang lại cảm giác cát tường không chỉ là màu sắc, mà còn là chất liệu, phom dáng và tinh thần của người mặc. Những gam màu ấm như vàng nhạt, cam đào, hồng phấn hay xanh lá non đều mang năng lượng tích cực, tượng trưng cho ánh sáng, sự sinh sôi và hy vọng - những yếu tố cốt lõi của năm mới.

Ngày tết không diện trang phục màu đỏ - vẫn may mắn- Ảnh 3.

Sắc cam rực tượng trưng cho năng lượng, nhiệt huyết và tinh thần tiên phong; đồng thời lan tỏa niềm vui, sự lạc quan và bản lĩnh khác biệt

ẢNH: CALVIN KLEIN

Các nhà thiết kế chuẩn bị cho mùa thời trang tết 2026 cũng ưu ái bảng màu "dịu mà sáng" cho mùa xuân. Vàng bơ và vàng champagne gợi liên tưởng đến nắng đầu năm, vừa thanh lịch vừa nổi bật trong các buổi du xuân hay họp mặt gia đình. Cam đất và cam đào mang sắc độ ấm áp, giúp tôn da, tạo hiệu ứng rạng rỡ tự nhiên mà không quá chói. Hồng pastel lại đem đến cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng - phù hợp với những thiết kế voan, lụa có độ rủ mềm. Trong khi đó, xanh lá non hay xanh ngọc biểu trưng cho khởi đầu mới, rất hợp với các phom dáng tối giản hoặc tailoring (may đo) hiện đại.

Ngày tết không diện trang phục màu đỏ - vẫn may mắn- Ảnh 4.
Ngày tết không diện trang phục màu đỏ - vẫn may mắn- Ảnh 5.

Các gam xanh đầu năm tượng trưng cho khởi đầu bền vững và phát triển lâu dài: xanh lá đại diện sinh sôi, tài lộc; xanh dương gợi tin cậy, ổn định; xanh ngọc, pastel mang đến an yên, cân bằng

ẢNH: LELA ROSE, SACHIN & BABI

Khi cấu trúc lên tiếng thay màu sắc

Bên cạnh màu sắc, cấu trúc trang phục cũng góp phần tạo nên "không khí tết". Những thiết kế chiết eo nhẹ, váy xếp ly dài, áo peplum hoặc blazer thắt đai mang đến vẻ chỉn chu mà vẫn nữ tính. Chất liệu lụa, gấm dập hoa, tweed mỏng hay organza giúp tổng thể có độ bắt sáng tinh tế, tạo hiệu ứng sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện. 

Thời trang tết mùa mới không hoàn toàn là cuộc "đua màu", mà là bài toán cân bằng giữa truyền thống và gu thẩm mỹ cá nhân đồng thời mang lại tinh thần tích cực, hứng khởi là vốn đã đủ đầy.

Ngày tết không diện trang phục màu đỏ - vẫn may mắn- Ảnh 6.
Ngày tết không diện trang phục màu đỏ - vẫn may mắn- Ảnh 7.

Trong bối cảnh đầu xuân, tím đại diện cho chiều sâu nội tâm, sự thủy chung gắn liền với vẻ đẹp sang trọng mà tinh tế, bản lĩnh - thể hiện mong muốn một năm phát triển mạnh mẽ mà chắc chắn

ẢNH: KEIRA TONG

màu đỏ may mắn Tết màu may mắn trang phục màu đỏ

Bài viết khác

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền

Chọn trang phục chơi tết - phong cách Parisian chic là 'chuẩn bài'

Chọn trang phục chơi tết - phong cách Parisian chic là 'chuẩn bài'

Lời chào đầu năm qua những gam màu xuân nàng không thể thiếu

Lời chào đầu năm qua những gam màu xuân nàng không thể thiếu

Áo dài xanh dương và khả năng tôn da ấn tượng

Áo dài xanh dương và khả năng tôn da ấn tượng

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ

Nâng tầm khí chất cổ điển ngày tết với băng đô đỏ

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng

Hóa nàng xuân tinh khôi với sự kết hợp giữa sắc đỏ và trắng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top