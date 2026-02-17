Ngày tết không diện trang phục màu đỏ - vẫn may mắn

Đời sống thẩm mỹ đương đại có một không gian rất rộng cho màu sắc và tết không chỉ gói gọn trong màu đỏ rực rỡ. Vì thế, trang phục ngày đầu năm cũng đa dạng hơn về bảng màu, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần ấm áp và tươi mới của mùa xuân.



Thay đỏ bằng áo dài hồng hoặc tím là lựa chọn tinh tế cho đầu năm: hồng tượng trưng niềm vui, yêu thương, khởi đầu tươi mới; tím đại diện cho thủy chung, bản lĩnh và sự phát triển bền vững, ổn định lâu dài ẢNH: GIANGKYO FASHION

May mắn không chỉ là màu đỏ: Bảng màu rạng rỡ cho năm mới 2026

Thực tế, ý niệm "mặc đỏ mới may" phần nhiều đến từ biểu tượng văn hóa, hơn là một quy chuẩn bắt buộc. Trong ngôn ngữ thời trang, điều mang lại cảm giác cát tường không chỉ là màu sắc, mà còn là chất liệu, phom dáng và tinh thần của người mặc. Những gam màu ấm như vàng nhạt, cam đào, hồng phấn hay xanh lá non đều mang năng lượng tích cực, tượng trưng cho ánh sáng, sự sinh sôi và hy vọng - những yếu tố cốt lõi của năm mới.

Sắc cam rực tượng trưng cho năng lượng, nhiệt huyết và tinh thần tiên phong; đồng thời lan tỏa niềm vui, sự lạc quan và bản lĩnh khác biệt ẢNH: CALVIN KLEIN

Các nhà thiết kế chuẩn bị cho mùa thời trang tết 2026 cũng ưu ái bảng màu "dịu mà sáng" cho mùa xuân. Vàng bơ và vàng champagne gợi liên tưởng đến nắng đầu năm, vừa thanh lịch vừa nổi bật trong các buổi du xuân hay họp mặt gia đình. Cam đất và cam đào mang sắc độ ấm áp, giúp tôn da, tạo hiệu ứng rạng rỡ tự nhiên mà không quá chói. Hồng pastel lại đem đến cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng - phù hợp với những thiết kế voan, lụa có độ rủ mềm. Trong khi đó, xanh lá non hay xanh ngọc biểu trưng cho khởi đầu mới, rất hợp với các phom dáng tối giản hoặc tailoring (may đo) hiện đại.

Các gam xanh đầu năm tượng trưng cho khởi đầu bền vững và phát triển lâu dài: xanh lá đại diện sinh sôi, tài lộc; xanh dương gợi tin cậy, ổn định; xanh ngọc, pastel mang đến an yên, cân bằng ẢNH: LELA ROSE, SACHIN & BABI

Khi cấu trúc lên tiếng thay màu sắc

Bên cạnh màu sắc, cấu trúc trang phục cũng góp phần tạo nên "không khí tết". Những thiết kế chiết eo nhẹ, váy xếp ly dài, áo peplum hoặc blazer thắt đai mang đến vẻ chỉn chu mà vẫn nữ tính. Chất liệu lụa, gấm dập hoa, tweed mỏng hay organza giúp tổng thể có độ bắt sáng tinh tế, tạo hiệu ứng sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Thời trang tết mùa mới không hoàn toàn là cuộc "đua màu", mà là bài toán cân bằng giữa truyền thống và gu thẩm mỹ cá nhân đồng thời mang lại tinh thần tích cực, hứng khởi là vốn đã đủ đầy.