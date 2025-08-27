  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
27/08/2025 16:00 GMT+7

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để các fashionista thể hiện gu thời trang tinh tế và cuốn hút. Những bộ trang phục mang tông màu ấm áp, chất liệu nhẹ nhàng cùng cách phối đồ sáng tạo sẽ giúp bạn nổi bật và thời thượng trong tiết trời se lạnh.

Phong cách đường phố mùa thu, những buổi trình diễn thời trang cùng sự xuất hiện của các fashionista trên đường phố là một số nguồn thú vị nhất để tìm ra phong cách mới, những sự kết hợp bất ngờ và các chi tiết mang đến một diện mạo hoàn toàn mới.

Áo khoác mỏng nhẹ vẫn là lựa chọn hàng đầu của các tín đồ thời trang

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang- Ảnh 1.

Chiếc váy xếp ly và giày ba lê làm mềm đi phom cứng cáp của áo khoác

ẢNH: @NYSTYLE

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang- Ảnh 2.

Áo thun và quần shorts Bermuda vẫn là trang phục không thể thiếu, kết hợp với áo khoác nhẹ khi nhiệt độ thay đổi lần đầu

ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang- Ảnh 3.

Áo khoác dáng dài kết hợp hoàn hảo với quần jeans ống loe

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang- Ảnh 4.

Nếu blazer và váy suông đã là những món đồ kinh điển, chúng càng trở nên thời thượng hơn khi kết hợp với bốt cao

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang- Ảnh 5.

Chiếc áo sơ mi xanh tay ngắn trở nên thanh lịch hơn khi kết hợp với chân váy đuôi cá dài màu đen

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang- Ảnh 6.

Áo blazer cắt gấu và quần tây màu pastel là sự kết hợp thời trang công sở mới của mùa này

ẢNH: @NYSTYLE

Sẽ thật tuyệt nếu có một danh sách các quy tắc hướng dẫn tất cả phụ nữ cách mặc đẹp. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, mỗi người lại khác nhau. Bởi vì sự đa dạng về vóc dáng, chiều cao, màu sắc và phong cách khiến việc soạn thảo một hướng dẫn phù hợp với tất cả là điều không thể. Giải pháp là tạo ra các quy tắc của riêng bạn, những quy tắc phù hợp với cơ thể và sở thích thời trang của bạn.

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang- Ảnh 7.

Ý tưởng mới mà bạn không ngờ tới: áo sơ mi denim kết hợp với quần thể thao, giày thể thao và phụ kiện nữ tính

ẢNH: @COPENHAGENFASHIONWEEK

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang- Ảnh 8.

Ngay cả một chiếc khăn lụa in họa tiết trên tóc cũng đủ để mang lại sức hấp dẫn hoàn toàn mới cho diện mạo của bạn

ẢNH: @COPENHAGENFASHIONWEEK

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang- Ảnh 9.

Áo polo và chân váy da: cặp đôi kỳ lạ nhưng vẫn rất ăn ý. Có hai tông màu tím khác nhau, đây là bộ trang phục hoàn hảo cho những ngày trở về thành phố, nhưng vẫn mang chút phá cách

ẢNH: @COPENHAGENFASHIONWEEK

Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang- Ảnh 10.

Một chiếc áo dài và quần dài ôm sát mang đến diện mạo mới cho bộ đồ ngủ palazzo phiên bản 3.0 của quá khứ, với sự trợ giúp của một đôi dép xăng đan đế xuồng

ẢNH: @COPENHAGENFASHIONWEEK


mùa thu trang phục Phong cách xu hướng tuần lễ thời trang

Bài viết khác

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa

Cách diện quần shorts thanh lịch mà không xuề xòa

Những lý do khiến váy ngắn trở thành biểu tượng của sự tự do và nữ tính

Những lý do khiến váy ngắn trở thành biểu tượng của sự tự do và nữ tính

Váy hoa, váy họa tiết đẹp nhất mùa là đây

Váy hoa, váy họa tiết đẹp nhất mùa là đây

Váy midi mùa thu, đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính

Váy midi mùa thu, đẹp dịu dàng mà vẫn cá tính

Biến hóa phong cách thanh lịch và cá tính với áo thun

Biến hóa phong cách thanh lịch và cá tính với áo thun

Giày cao gót 'chiếm lĩnh' xu hướng thời trang tháng 8

Giày cao gót 'chiếm lĩnh' xu hướng thời trang tháng 8

Tự tin khoe đôi chân thon gọn, đầy quyến rũ với quần tất đen

Tự tin khoe đôi chân thon gọn, đầy quyến rũ với quần tất đen

Phối đồ thu 2025 sang, xịn với áo mongtoghi, áo polo dệt kim thanh lịch

Phối đồ thu 2025 sang, xịn với áo mongtoghi, áo polo dệt kim thanh lịch

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top