Những bộ trang phục mùa thu đẹp nhất tại các tuần lễ thời trang

Phong cách đường phố mùa thu, những buổi trình diễn thời trang cùng sự xuất hiện của các fashionista trên đường phố là một số nguồn thú vị nhất để tìm ra phong cách mới, những sự kết hợp bất ngờ và các chi tiết mang đến một diện mạo hoàn toàn mới.

Áo khoác mỏng nhẹ vẫn là lựa chọn hàng đầu của các tín đồ thời trang

Chiếc váy xếp ly và giày ba lê làm mềm đi phom cứng cáp của áo khoác ẢNH: @NYSTYLE

Áo thun và quần shorts Bermuda vẫn là trang phục không thể thiếu, kết hợp với áo khoác nhẹ khi nhiệt độ thay đổi lần đầu ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Áo khoác dáng dài kết hợp hoàn hảo với quần jeans ống loe ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Nếu blazer và váy suông đã là những món đồ kinh điển, chúng càng trở nên thời thượng hơn khi kết hợp với bốt cao ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Chiếc áo sơ mi xanh tay ngắn trở nên thanh lịch hơn khi kết hợp với chân váy đuôi cá dài màu đen ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Áo blazer cắt gấu và quần tây màu pastel là sự kết hợp thời trang công sở mới của mùa này ẢNH: @NYSTYLE

Sẽ thật tuyệt nếu có một danh sách các quy tắc hướng dẫn tất cả phụ nữ cách mặc đẹp. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, mỗi người lại khác nhau. Bởi vì sự đa dạng về vóc dáng, chiều cao, màu sắc và phong cách khiến việc soạn thảo một hướng dẫn phù hợp với tất cả là điều không thể. Giải pháp là tạo ra các quy tắc của riêng bạn, những quy tắc phù hợp với cơ thể và sở thích thời trang của bạn.

Ý tưởng mới mà bạn không ngờ tới: áo sơ mi denim kết hợp với quần thể thao, giày thể thao và phụ kiện nữ tính ẢNH: @COPENHAGENFASHIONWEEK

Ngay cả một chiếc khăn lụa in họa tiết trên tóc cũng đủ để mang lại sức hấp dẫn hoàn toàn mới cho diện mạo của bạn ẢNH: @COPENHAGENFASHIONWEEK

Áo polo và chân váy da: cặp đôi kỳ lạ nhưng vẫn rất ăn ý. Có hai tông màu tím khác nhau, đây là bộ trang phục hoàn hảo cho những ngày trở về thành phố, nhưng vẫn mang chút phá cách ẢNH: @COPENHAGENFASHIONWEEK

Một chiếc áo dài và quần dài ôm sát mang đến diện mạo mới cho bộ đồ ngủ palazzo phiên bản 3.0 của quá khứ, với sự trợ giúp của một đôi dép xăng đan đế xuồng ẢNH: @COPENHAGENFASHIONWEEK



