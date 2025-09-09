Những nốt hương kể chuyện 'từ đồng bằng đến non cao'

Từng hạt, từng quả, từng lá rau, cây nấm dù sinh trưởng trên những miền đất phù sa với nắng gió chan hòa của đồng bằng hay giữa làn sương thanh khiết sớm mai tưới tắm trên các vùng đất nơi miền non cao, đều được nuôi dưỡng và chăm bón thuận mùa, chầm chậm thấm hương của đất trời, rồi giữ lại sự tinh túy, ngọt lành trong từng bản địa.

Đó là vị ấm nồng của lá dổi trong gian bếp vùng cao, vị ngọt trong veo từ khóm (dứa) Tắc Cậu nơi đất phù sa gặp mặn mòi biển cả, bạch quả Lào Cai ướp trong sương lạnh đầu mùa; hay vị ngon lành, gói trọn tinh túy của nấm lộc nhung mọc tự nhiên ở núi rừng miền Bắc ẢNH: HUMSIGNATURE

Mỗi nguyên liệu gợi mở những điều thú vị, như một mảnh ghép tinh tế và đầy cảm hứng ẢNH: HUMSIGNATURE

Một thực đơn tinh tuyển với những món ăn xanh, thuần thực vật, tôn vinh sự hài hòa của hương vị nguyên bản được tìm tòi và chắt lọc từ những nguyên liệu tốt nhất cùng kỹ thuật chế biến tinh tế và kỳ công.

Bản hòa ca hương vị trọn vẹn 'từ đồng bằng đến non cao'

Cà rốt hữu cơ Đà Lạt - cam Cái Bè

Một khởi đầu tươi mới từ đồng bằng đến cao nguyên, với sắc màu và nốt hương bừng vị của cà rốt hữu cơ Đà Lạt kết hợp cùng cam Cái Bè ẢNH: HUMSIGNATURE

Bên cạnh vị ngon lạ miệng của đậu nành tươi cùng chiếc "gối" bánh tráng rau củ giòn tan bên ngoài, mềm ngọt bên trong với táo xanh và hạt kê. Ấn tượng nhất là cách từng lát cà rốt Đà Lạt được thái mỏng và ủ vào nước giấm cam tự nhiên trong nhiều giờ, cho mùi vị thẩm qua từng miếng cà rốt, tạo nên một hương vị gắn kết rất riêng cho món khai vị này.

Lá dổi Tây Bắc - vả Huế - lức mầm Sóc Trăng

Trong kho tàng gia vị của núi rừng Tây Bắc, lá dổi là một nguyên liệu dân dã, mang đậm bản sắc địa phương với mùi thơm nồng ấm ẢNH: HUMSIGNATURE

Lá dổi cuộn vả Huế kho rệu theo cách truyền thống của người dân xứ Huế và cơm gạo lứt mầm Sóc Trăng lại trở thành một tuyệt phẩm hương vị, nơi sự hiện diện của món ăn mang dấu ấn kết nối tinh thần giao hòa của ẩm thực truyền thống và đương đại.

Ngó xuân - bạch quả Lào Cai

Hương vị hòa quyện sự thanh khiết và tinh tế mang hơi thở của non cao. Bạch quả (hạt ngân hạnh) được biết đến như một trong những loài thực vật cổ nhất còn tồn tại đến ngày nay, được sử dụng trong y học dân gian phương Đông, rất giàu dược tính và tốt cho sức khỏe ẢNH: @HUMSIGNATURE

Ngó xuân là một nông sản đặc trưng có vị thanh mát, giòn ngọt, gắn với đời sống đồng bào vùng cao. Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu độc đáo này gợi nhắc nét mộc mạc, nguyên bản của ẩm thực vùng Tây Bắc trong khi vẫn nâng tầm trải nghiệm với phong vị hiện đại đầy tinh tế.

Su hào Tây Bắc

Mang đến khám phá bất ngờ từ một nguyên liệu quen thuộc, gói trọn vị ấm, giòn ngọt, mộc mạc từ vùng núi Tây Bắc ẢNH: HUMSIGNATURE

Ở các tỉnh như Lào Cai, Sơn La, Yên Bái (cũ), cây su hào được chăm sóc bằng kinh nghiệm canh tác truyền đời, cho củ to, chắc, vỏ xanh nhạt hoặc trắng, ruột giòn ngọt và ít xơ hơn so với những vùng khác. Ngoài ra, su hào còn là thảo mộc dân gian quý, có tính mát, giúp giải nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa tốt.

Từng món ăn được đặt tên bởi chính các loại nguyên liệu hiện diện gắn với từng vùng đất. Tất cả dẫn lối thực khách vào một hành trình khám phá nghệ thuật ẩm thực chạm đến mọi giác quan, nơi những nguyên liệu bản địa được trân quý và nâng tầm thành những tuyệt tác hương vị.

Tam giác mạch Hà Giang, lê Tà Nung và nấm lộc nhung Thái Nguyên

Vị bùi của tam giác mạch, ngọt thanh của lê cùng nấm lộc nhung giòn thơm tạo nên dấu ấn riêng, gói trọn sự tinh túy của núi rừng miền Bắc ẢNH: HUMSIGNATURE

Nấm lộc nhung mọc tự nhiên trên các vùng núi cao ở Thái Nguyên và thường xuất hiện vào mùa mưa. Loài nấm này không thể nuôi trồng đại trà, vì vậy trở nên quý hiếm và được giới ẩm thực săn đón.

Bắp chuối non Củ Chi - ngải cứu Thanh Trì

Như một kết hợp bình dị và ấm nồng của hai miền đất Việt, bắp chuối mềm, quyện hương ngải cứu, ăn cùng bánh tráng chiên giòn tan trở nên quyến rũ vị giác lạ thường ẢNH: HUMSIGNATURE

Ngải cứu từ vùng đất ven sông yên ả của Thanh Trì (Hà Nội) được người dân trồng quanh năm như một phần thân thuộc trong đời sống thường nhật, được dùng trong cả các món ăn dân dã và bài thuốc cổ truyền.

Khóm (dứa, thơm) Tắc Cậu, rượu nếp dừa Bến Tre và hạt Kơnia Tây Nguyên

Món tráng miệng nổi bật bởi sự giao hòa hương vị giữa miền phù sa, biển mặn và núi rừng ẢNH: HUMSIGNATURE

Nguyên liệu chính là khóm Tắc Cậu được trồng trên nền đất phù sa pha phèn, thuộc cù lao Tắc Cậu, nơi hai dòng sông Cái Lớn và Cái Bé gặp nhau ở Châu Thành (Kiên Giang). Nhờ điều kiện tự nhiên đặc biệt ấy, khóm nơi đây cho ra trái vàng óng, giòn ngọt, thanh mát. Nghề trồng khóm đã gắn bó với người dân Tắc Cậu hơn 80 năm và được vinh danh là một trong những nghề truyền thống tiêu biểu ở Kiên Giang, ghi nhận nỗ lực bền bỉ của người trồng giữa vùng đất đầy nắng gió, mà vẫn tràn đầy sinh khí.

Đậu nành An Giang và dưa hấu Tiền Giang

Món ăn chở vị ngọt lành của miền sông nước phương Nam, nơi những ruộng dưa hấu, đậu nành bạt ngàn được dưỡng nuôi bởi khí hậu ôn hòa, đất pha cát giàu khoáng và nguồn nước tự nhiên dồi dào ẢNH: HUMSIGNATURE

Dưa hấu đỏ mọng, vị ngọt thanh và giòn mát hài hòa cùng đậu nành giàu protein thực vật, chất xơ và khoáng chất mang đến một hương vị vừa gần gũi, vừa mới lạ trong một kết cấu đầy sáng tạo.

Từng món ăn được đặt tên bởi chính các loại nguyên liệu hiện diện gắn với từng vùng đất. Tất cả dẫn lối thực khách vào một hành trình khám phá nghệ thuật ẩm thực chạm đến mọi giác quan, nơi những nguyên liệu bản địa được trân quý và nâng tầm thành những tuyệt tác hương vị.