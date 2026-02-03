  • An Giang
Thời trang 24/7

Phong cách minimalism càng tối giản, càng sang trọng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
03/02/2026 12:00 GMT+7

Dần rời xa những bảng màu rực rỡ và chi tiết trang trí cầu kỳ, phong cách minimalism ngày càng khẳng định vị thế như một lựa chọn bền vững của người phụ nữ hiện đại.

Khởi nguồn từ triết lý “ít nhưng sang”, phong cách minimalism hay còn gọi là phong cách tối giản đề cao giá trị cốt lõi của thời trang thông qua thiết kế thanh thoát, phom dáng chuẩn mực và bảng màu trung tính. Theo dòng chảy thời gian, tinh thần này không còn bị gắn với sự đơn điệu mà được làm mới để phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại.

Phong cách minimalism càng tối giản, càng sang trọng- Ảnh 1.

Trong không gian tiệc tối sang trọng, một chiếc váy ôm body với thiết kế cổ yếm hoặc cổ chữ V luôn là lựa chọn kinh điển của phong cách tối giản. Chất liệu mỏng, ôm sát cơ thể kín đáo nhưng vẫn đủ gợi cảm. Giày cao gót mũi nhọn màu đen đóng vai trò hoàn thiện bản phối, kéo dài đôi chân và tôn dáng người mặc

ẢNH: @KLINHND

Phong cách minimalism càng tối giản, càng sang trọng- Ảnh 2.

Váy ôm body đơn sắc đơn giản nhưng không đơn điệu, giúp tôn dáng người mặc hiệu quả

ẢNH: @CHIPUPU

Phong cách minimalism càng tối giản, càng sang trọng- Ảnh 3.

Gam xanh ô liu mang đến làn gió mới cho phong cách tối giản, váy liền thân dáng ôm nhẹ, độ dài qua gối cùng thiết kế hai dây bản thanh lịch. Khi kết hợp cùng vòng cổ mảnh, vòng tay nhỏ và túi tote vải màu kem, bản phối trở nên hài hòa nhưng vẫn có điểm nhấn tinh tế

ẢNH: @KJMBAE

Phong cách tối giản còn được thể hiện rõ nét qua những bản phối mang tinh thần mạnh mẽ, với áo blazer dáng dài kết hợp quần suông đứng phom. Blazer xám được chiết eo nhẹ, ve áo cổ điển và nút cài giữa tạo cảm giác chỉn chu nhưng không cứng nhắc. Phụ kiện ánh kim mảnh như khuyên tai tròn hay vòng cổ nhỏ được thêm vào nhằm làm mềm tổng thể trang phục, giúp hình ảnh người phụ nữ vừa quyền lực vừa nữ tính.

Phong cách minimalism càng tối giản, càng sang trọng- Ảnh 4.

Bộ suit gồm áo blazer cùng quần suông đồng màu xám gợi lên sự nghiêm túc của người phụ nữ hiện đại

ẢNH: @NYCHAA

Phong cách minimalism càng tối giản, càng sang trọng- Ảnh 5.

Một trong những bản phối quen thuộc của phong cách tối giản chính là áo trắng không tay và chân váy midi. Áo dáng ôm vừa, cổ tròn cao nhẹ cùng chi tiết xẻ nhỏ ở gấu gọn gàng. Khi phối cùng chân váy midi xếp ly màu be và xăng đan gót thấp, trang phục trở nên mềm mại và linh hoạt, phù hợp cho những buổi cà phê cuối tuần hay dạo phố

ẢNH: @RECHIC.BRAND

Phong cách minimalism càng tối giản, càng sang trọng- Ảnh 6.

Áo sơ mi trắng tay ngắn dáng ôm vừa, cổ đứng là lựa chọn lý tưởng để thể hiện tinh thần tối giản theo hướng trẻ trung. Khi được sơ vin gọn gàng cùng chân váy ngắn dáng chữ A màu đen, bộ trang phục toát lên vẻ năng động nhưng vẫn chỉn chu

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Phong cách minimalism càng tối giản, càng sang trọng- Ảnh 7.

Một hướng tiếp cận khác của phong cách tối giản là set tweed đồng màu đen gồm áo blazer dáng ôm và chân váy ngắn. Blazer cổ ve với nút kim loại ánh vàng đóng vai trò điểm nhấn tinh tế, gợi lên cảm giác quyền lực và sang trọng. Phom áo gọn gàng kết hợp cùng chân váy ngắn giúp tôn dáng, tạo nên hình ảnh người phụ nữ tự tin mà không cần đến quá nhiều chi tiết trang trí

ẢNH: @TRUONGHOANG.MAIANH

Phong cách minimalism càng tối giản, càng sang trọng- Ảnh 8.

Tinh thần tối giản được tôn vinh trọn vẹn qua váy trắng dáng ôm sát. Thiết kế không tay, cổ tròn khoét vừa cùng chi tiết viền đen mảnh ở cổ và nách tạo nên sự tương phản tinh tế. Khi kết hợp cùng túi xách cầm tay và giày cao gót mũi nhọn màu đỏ rượu, vẫn giữ được sự chỉn chu và quyến rũ đặc trưng

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Tối giản nhưng không đơn điệu, phong cách minimalism xuất hiện với nhiều bản phối đa dạng, cho phép bạn linh hoạt thể hiện cá tính trong khuôn khổ tinh gọn.

