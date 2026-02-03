Phong cách minimalism càng tối giản, càng sang trọng

Dần rời xa những bảng màu rực rỡ và chi tiết trang trí cầu kỳ, phong cách minimalism ngày càng khẳng định vị thế như một lựa chọn bền vững của người phụ nữ hiện đại.
Khởi nguồn từ triết lý “ít nhưng sang”, phong cách minimalism hay còn gọi là phong cách tối giản đề cao giá trị cốt lõi của thời trang thông qua thiết kế thanh thoát, phom dáng chuẩn mực và bảng màu trung tính. Theo dòng chảy thời gian, tinh thần này không còn bị gắn với sự đơn điệu mà được làm mới để phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại.
Phong cách tối giản còn được thể hiện rõ nét qua những bản phối mang tinh thần mạnh mẽ, với áo blazer dáng dài kết hợp quần suông đứng phom. Blazer xám được chiết eo nhẹ, ve áo cổ điển và nút cài giữa tạo cảm giác chỉn chu nhưng không cứng nhắc. Phụ kiện ánh kim mảnh như khuyên tai tròn hay vòng cổ nhỏ được thêm vào nhằm làm mềm tổng thể trang phục, giúp hình ảnh người phụ nữ vừa quyền lực vừa nữ tính.
Tối giản nhưng không đơn điệu, phong cách minimalism xuất hiện với nhiều bản phối đa dạng, cho phép bạn linh hoạt thể hiện cá tính trong khuôn khổ tinh gọn.