Thời trang nghề & nghiệp

Phong cách thời trang sexy ‘hút mắt’ của nữ chính phim giờ vàng

Thu Thủy
Thu Thủy
thuthuytnts@gmail.com
27/10/2025 15:00 GMT+7

Trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính trong Cách em 1 milimet đang phát sóng giờ vàng trên VTV3, Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền) tiếp tục chứng minh sức hút của một trong những nữ diễn viên sành điệu với phong cách thời trang sexy 'hút mắt.

Phong cách thời trang sexy ' hút mắt ' của Huyền Lizzie trong cách em 1 milimet - Ảnh 1.

Huyền Lizzie khoe đường cong nóng bỏng trong trang phục bikini

ẢNH: FBNV

Huyền Lizzie đang gây chú ý với vai nữ chính trên sóng phim giờ vàng sau phim Chúng ta của 8 năm sau. Trên trang cá nhân, thời gian gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1990 còn khiến khán giả không thể rời mắt với gu thời trang thanh lịch, hiện đại và vô cùng gợi cảm.

Phong cách thời trang sexy ' hút mắt ' của Huyền Lizzie trong cách em 1 milimet - Ảnh 2.

Thời trang cá tính khi dạo phố của Huyền Lizzie

ẢNH: FBNV

Từng lọt Top 5 Miss Teen 2009, Huyền Lizzie hiện là một trong những gương mặt nổi bật của phim truyền hình Việt. Trong Cách em 1 milimet cô hóa thân thành Ngân - người phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ và giàu nội tâm, đối mặt với những tổn thương và lựa chọn trong hôn nhân. Bên cạnh bạn diễn Chí Nhân và Hà Việt Dũng, Huyền Lizzie cho thấy khả năng nhập vai chín chắn, đồng thời khắc họa một hình mẫu phụ nữ hiện đại vừa giỏi giang vừa bản lĩnh.

Phong cách thời trang sexy ' hút mắt ' của Huyền Lizzie trong cách em 1 milimet - Ảnh 3.

Huyền Lizzie chọn trang phục thanh lịch, gợi cảm trong các buổi tiệc nhẹ

ẢNH: FBNV

Không chỉ diễn xuất, Huyền Lizzie còn khiến người xem ấn tượng bởi vẻ ngoài ngày càng rạng rỡ. Dù đang ở tuổi 35 nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng săn chắc với vòng eo "con kiến". Nữ diễn viên tiết lộ với chúng tôi đây là thành quả của việc tập gym, yoga và duy trì chế độ ăn lành mạnh. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện trong trang phục bikini hay váy dạo phố, nữ diễn viên luôn nhận "mưa lời khen".

Phong cách thời trang sexy ' hút mắt ' của Huyền Lizzie trong cách em 1 milimet - Ảnh 4.

Phong cách trẻ trung khi đi du lịch, nghỉ dưỡng của Huyền Lizzie

ẢNH: FBNV

Huyền Lizzie cho biết cô thích phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại, nữ tính và sexy vừa đủ. Cô ưu tiên tông màu trung tính như trắng, đen, be, nâu đất, giúp tổng thể vừa sang trọng vừa dễ phối đồ. Trong phim, nữ diễn viên thường chọn suit, sơ mi, quần ống suông hay váy công sở nhấn eo, thể hiện chuẩn mực của người phụ nữ thành đạt nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, quyến rũ và cá tính riêng.

Phong cách thời trang sexy ' hút mắt ' của Huyền Lizzie trong cách em 1 milimet - Ảnh 5.

Bộ cánh dạ tiệc quyến rũ và nữ tính của Huyền Lizzie

ẢNH: FBNV

Ngoài đời, Huyền Lizzie ưa thích những set đồ giản dị nhưng tinh tế: áo hai dây lụa phối quần trắng, váy maxi bay bổng hay crop top năng động khi đi du lịch. Cô luôn biết cân bằng giữa gợi cảm và thanh lịch – một điểm hiếm thấy ở các diễn viên cùng thế hệ. Không chỉ dừng lại ở việc "mặc đẹp", Huyền Lizzie còn coi thời trang là ngôn ngữ thể hiện bản thân và năng lượng sống tích cực.

Phong cách thời trang sexy ' hút mắt ' của Huyền Lizzie trong cách em 1 milimet - Ảnh 6.

Đen và trắng là hai gam màu mà Huyền Lizzie hay lựa chọn vì dễ phối, hiện đại

ẢNH: FBNV

Huyền Lizzie chia sẻ: "Phụ nữ dù bận rộn đến đâu cũng không được bỏ bê chính mình. Bên cạnh việc tập luyện đều đặn, tôi chú trọng chăm sóc da, ngủ đủ giấc và luôn giữ tinh thần thoải mái. Vẻ đẹp không chỉ đến từ vóc dáng mà còn từ thái độ sống tự tin, độc lập và yêu đời".

Phong cách thời trang sexy ' hút mắt ' của Huyền Lizzie trong cách em 1 milimet - Ảnh 7.

Thời trang đi biển táo bạo khoe 3 vòng "hút mắt" của Huyền Lizzie

ẢNH: FBNV

 

