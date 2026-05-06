Phụ nữ trẻ mê phong cách Old Money vì càng tối giản càng sang

Xu hướng Old Money - phong cách quý tộc cổ điển, kín đáo của giới thượng lưu phản ánh sự thay đổi trong gu mặc, lối sống và quan niệm về vẻ đẹp hiện đại.



Từ TikTok đến đời sống thường ngày, phong cách Old Money đang phủ sóng mạnh mẽ trong tủ đồ của phụ nữ trẻ. Những bản phối tối giản, thanh lịch nhưng tinh tế dần thay thế các xu hướng nổi bật ngắn hạn, tạo nên cuộc dịch chuyển đáng chú ý trong gu thời trang hiện đại.

Phong cách Old Money ưu tiên sự vừa vặn, tối giản logo và chất lượng cao cấp - kín đáo, thanh lịch, chuẩn mực và sang trọng vượt thời gian

Từ mạng xã hội đến đời thực: Vì sao Old Money tạo sức hút mạnh mẽ?

Old Money vốn là khái niệm gắn với phong cách sống của tầng lớp thượng lưu lâu đời ở châu Âu và Mỹ, nơi sự sang trọng được thể hiện qua tính tiết chế thay vì phô bày thương hiệu hay xu hướng. Tuy nhiên vài năm gần đây, phong cách này đã vượt khỏi phạm vi thời trang cao cấp để trở thành xu hướng được giới trẻ toàn cầu yêu thích.

Trên TikTok, Instagram hay Pinterest, hàng loạt nội dung về "old money aesthetic" liên tục thu hút hàng triệu lượt xem. Những hình ảnh áo sơ mi trắng oversized, blazer màu be, váy midi, quần âu ống suông hay giày loafer xuất hiện dày đặc, tạo cảm hứng phối đồ cho nhiều phụ nữ trẻ.

Tông màu trung tính như be, trắng, navy, nâu trầm... là nền tảng tạo nên vẻ thanh lịch đặc trưng của Old Money

Điểm hấp dẫn của phong cách này nằm ở sự tối giản nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng. Không cần logo nổi bật hay màu sắc cầu kỳ, người mặc vẫn có thể gây ấn tượng bằng phom dáng chỉn chu, chất liệu tốt và bảng màu trung tính như trắng, kem, nâu, đen hoặc xanh navy.

Tại Việt Nam, nhiều local brand cũng nhanh chóng bắt nhịp xu hướng khi liên tục ra mắt các bộ sưu tập mang hơi hướng "quiet luxury" - sang trọng kín đáo. Chất liệu linen, tweed, cotton cùng các thiết kế có tính ứng dụng cao ngày càng được phụ nữ trẻ ưu tiên lựa chọn trong môi trường công sở, du lịch hay đời sống thường ngày.

Những bộ cánh mang gam màu cơ bản hoặc trung tính, pha phối hài hòa, nhẹ nhàng phối cùng các chi tiết retro và phụ kiện tối giản tạo nên vẻ đẹp Old Money quý tộc, thanh lịch và sang trọng vượt thời gian

Tủ đồ thanh lịch phản ánh lối sống mới của phụ nữ trẻ

Sức hút của Old Money không chỉ nằm ở thời trang mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng và phong cách sống của nhiều người trẻ. Nếu trước đây việc "bắt trend" liên tục từng được xem là thước đo sành điệu, thì hiện nay nhiều phụ nữ ưu tiên sự bền vững, tính ứng dụng và khả năng sử dụng lâu dài của trang phục.

Khái niệm "capsule wardrobe" - tủ đồ tối giản với số lượng ít nhưng dễ phối cũng được nhắc đến nhiều hơn. Thay vì mua sắm theo cảm hứng, nhiều người bắt đầu đầu tư vào các món đồ cơ bản như blazer phom đẹp, sơ mi trắng chất lượng hay túi da tối giản để sử dụng trong nhiều năm.

Không chỉ tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, xu hướng Old Money còn cho thấy phụ nữ trẻ đang hướng tới lối sống tinh gọn, thực tế và đề cao giá trị bền vững trong thời trang.