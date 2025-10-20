Sắc vóc của mỹ nhân lai Pháp từng gây chú ý ở Miss Universe Vietnam

Lydie Vũ - cô gái lai Pháp từng gây chú ý ở Miss Universe Vietnam 2023 gây ấn tượng với tạo hình đậm chất hoài niệm trong bộ ảnh mới.
Chia sẻ bài viết
Lydie Vũ - người đẹp lai Pháp từng gây chú ý khi vào top 6 tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023 vừa hé lộ bộ ảnh mới, ghi lại khoảnh khắc gần gũi bên những hình ảnh gần gũi của TP.HCM. Người đẹp sinh năm 1993 khéo léo chọn áo dài truyền thống, áo bà ba, tạo dáng nơi những con hẻm đặc trưng hay khu vực chợ truyền thống, gửi gắm thông điệp về sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.
Từng đặt chân tới hơn 20 quốc gia, Lydie Vũ có cơ hội khám phá nhiều vùng văn hóa khác nhau. Dù vậy, chân dài vẫn giữ được sự nền nã, sâu sắc của phụ nữ Việt. Điều này được Lydie Vũ lồng ghép trong bộ ảnh vừa thực hiện, trình làng vào đúng dịp 20.10.