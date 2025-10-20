  • An Giang
Thời trang nghề & nghiệp

Sắc vóc của mỹ nhân lai Pháp từng gây chú ý ở Miss Universe Vietnam

Thạch Anh
Thạch Anh
20/10/2025 23:00 GMT+7

Lydie Vũ - cô gái lai Pháp từng gây chú ý ở Miss Universe Vietnam 2023 gây ấn tượng với tạo hình đậm chất hoài niệm trong bộ ảnh mới.

Lydie Vũ - người đẹp lai Pháp từng gây chú ý khi vào top 6 tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023 vừa hé lộ bộ ảnh mới, ghi lại khoảnh khắc gần gũi bên những hình ảnh gần gũi của TP.HCM. Người đẹp sinh năm 1993 khéo léo chọn áo dài truyền thống, áo bà ba, tạo dáng nơi những con hẻm đặc trưng hay khu vực chợ truyền thống, gửi gắm thông điệp về sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Từng đặt chân tới hơn 20 quốc gia, Lydie Vũ có cơ hội khám phá nhiều vùng văn hóa khác nhau. Dù vậy, chân dài vẫn giữ được sự nền nã, sâu sắc của phụ nữ Việt. Điều này được Lydie Vũ lồng ghép trong bộ ảnh vừa thực hiện, trình làng vào đúng dịp 20.10.

Lydie Vũ sau cuộc thi Miss Universe Vietnam

Sắc vóc của mỹ nhân lai Pháp từng gây chú ý ở Miss Universe Vietnam- Ảnh 1.

Lydie Vũ kết hợp giữa áo dài truyền thống với phong cách trang điểm cổ điển, gợi nhớ về hình ảnh của người phụ nữ Việt trước đây. Cô cũng khéo léo chọn bối cách đậm chất hoài niệm, kết hợp cùng phụ kiện là chiếc xe máy cũ để toát lên tinh thần mình hướng đến

ẢNH: NVCC

Sắc vóc của mỹ nhân lai Pháp từng gây chú ý ở Miss Universe Vietnam- Ảnh 2.

Trong một khoảnh khắc khác, Lydie Vũ biến hóa với áo dài cách điệu ở phần cổ, giúp tôn đường cong gợi cảm. Ở tuổi 32, người đẹp lai ghi điểm bởi nhan sắc mặn mà. Cô được khán giả kỳ vọng sẽ thử sức ở một đấu trường nhan sắc khác trong thời gian tới

ẢNH: NVCC

Sắc vóc của mỹ nhân lai Pháp từng gây chú ý ở Miss Universe Vietnam- Ảnh 3.

Hình ảnh người con gái Việt trong tà áo dài truyền thống được Lydie Vũ tái hiện rõ nét. Tình yêu dành cho những giá trị truyền thống đã thôi thúc cô và ê kíp lên ý tưởng cho bộ ảnh lần này

ẢNH: NVCC

Sắc vóc của mỹ nhân lai Pháp từng gây chú ý ở Miss Universe Vietnam- Ảnh 4.

Tại thời điểm "chinh chiến" ở Miss Universe Vietnam 2023, Lydie Vũ từng chia sẻ về hình ảnh của mình rằng: "Mặc dù tôi có thể không giống một cô gái Việt truyền thống nhưng tôi tự hào vì được nuôi dưỡng bởi một người mẹ Việt Nam. Tôi rất tự hào về cội nguồn của mình và tin tưởng rằng sự kết hợp này có thể là tài sản lớn để đại diện cho phụ nữ Việt Nam hiện đại"

ẢNH: NVCC

Sắc vóc của mỹ nhân lai Pháp từng gây chú ý ở Miss Universe Vietnam- Ảnh 5.

Lydie Vũ sinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1,76 m, số đo ba vòng 83-62-93. Cô có mẹ người Việt, bố người Pháp. Người đẹp tốt nghiệp cử nhân truyền thông tại Mỹ, thông thạo nhiều thứ tiếng. Lydie Vũ bén duyên với cuộc thi nhan sắc từ năm 2023, khi tham gia Miss Universe Vietnam và vào top 6 chung cuộc. Sau đó, người đẹp được trao cơ hội thi Hoa hậu Siêu quốc gia song không giành được thành tích ấn tượng

ẢNH: NVCC

Sắc vóc của mỹ nhân lai Pháp từng gây chú ý ở Miss Universe Vietnam- Ảnh 6.

Sau lần "chinh chiến" ở các cuộc thi nhan sắc, Lydie Vũ có nhiều cơ hội làm việc trong nước. Ngoài công việc nghệ thuật, cô dành mối quan tâm đặc biệt tới những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: NVCC

