Sơ mi trắng, điểm nhấn chính của phong cách đường phố mùa thu

Chỉ cần kết hợp những phụ kiện độc đáo, chiếc áo sơ mi trắng sẽ " làm nên chuyện". Từ chiếc quần tây may đo rộng rãi, giày lười, đến giày cao gót hay những món đồ cực kỳ nữ tính, cầu kỳ như chân váy satin viền ren..., bạn đã có bộ trang phục mùa thu bắt kịp xu hướng để tới sở làm hay tung tăng ra phố.

Sơ mi trắng phối cùng quần tây may đo

Áo sơ mi trắng với thiết kế mới lạ phối cùng quần tây may đo dáng rộng đang trở thành công thức sang trọng và thoải mái cho mùa thu 2025 ẢNH: @STYLERAVE_

Sự kết hợp này vừa giữ được vẻ lịch lãm, vừa mang hơi thở phóng khoáng nhờ phom quần relaxed-fit, phù hợp cho cả những ngày làm việc lẫn dạo phố ẢNH: @STYLERAVE_

Điểm nhấn có thể nằm ở phụ kiện: xăng đan xỏ ngón, túi tote thời trang, tất cả tạo nên tổng thể hiện đại mà không mất đi nét tinh tế của bộ đôi kinh điển.

Áo sơ mi trắng cổ điển đầy vẻ nghiêm túc

Áo sơ mi trắng cổ điển, với kiểu cài nút và cổ nhọn, được mặc như một phụ kiện trên đường phố London trong các buổi trình diễn thời trang ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Một xu hướng phi giới tính, áo sơ mi trắng là một món đồ cực kỳ linh hoạt nhưng không bao giờ nhàm chán

ẢNH: @GRACEELLENC

Phong cách preppy thanh lịch trẻ trung

Áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy midi và cà vạt mang lại vẻ thanh lịch xen chút phá cách ẢNH: @BRITANNIAWORLD

Sự tương phản giữa nét cổ điển của sơ mi trắng và midi cùng chi tiết cà vạt tạo nên một diện mạo vừa chuyên nghiệp vừa thời thượng. Bạn có thể hoàn thiện set đồ với giày cao gót mũi nhọn để tôn dáng, hoặc giày loafer cho phong cách preppy trẻ trung. Phụ kiện như đồng hồ bản nhỏ hay túi xách cứng phom sẽ giúp tổng thể thêm tinh tế.

Áo sơ mi trắng, áo gile và quần ống rộng hoặc váy midi

Giữa vô vàn lựa chọn, sự kết hợp giữa sơ mi trắng cổ điển, áo gile và quần ống rộng đang chiếm trọn spotlight ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Sơ mi trắng mang đến sự tinh khôi và chỉn chu, áo gile len tạo điểm nhấn hiện đại đầy cá tính, trong khi váy midi thả lỏng dáng vẻ, cho bước chân thêm tự do và uyển chuyển ẢNH: PARKAVENUE

Khi mùa thu 2025 khẽ chạm ngõ, những gam màu dịu êm và phom dáng thoải mái trở thành tâm điểm của tủ đồ. Để tổng thể đạt đến đỉnh cao của sự tinh tế, hãy chọn bảng màu trung tính như be, xám tro hoặc nâu đất, đi kèm giày loafer da bóng hoặc oxford mũi nhọn. Một chiếc túi cùng phụ kiện kim loại tối giản sẽ là điểm kết hoàn hảo cho set đồ vừa công sở vừa dạo phố.







