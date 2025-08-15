Sơ mi trắng, điểm nhấn chính của phong cách đường phố mùa thu

Chỉ cần kết hợp những phụ kiện độc đáo, chiếc áo sơ mi trắng sẽ " làm nên chuyện". Từ chiếc quần tây may đo rộng rãi, giày lười, đến giày cao gót hay những món đồ cực kỳ nữ tính, cầu kỳ như chân váy satin viền ren..., bạn đã có bộ trang phục mùa thu bắt kịp xu hướng để tới sở làm hay tung tăng ra phố.
Sơ mi trắng phối cùng quần tây may đo
Điểm nhấn có thể nằm ở phụ kiện: xăng đan xỏ ngón, túi tote thời trang, tất cả tạo nên tổng thể hiện đại mà không mất đi nét tinh tế của bộ đôi kinh điển.
Áo sơ mi trắng cổ điển đầy vẻ nghiêm túc
Phong cách preppy thanh lịch trẻ trung
Sự tương phản giữa nét cổ điển của sơ mi trắng và midi cùng chi tiết cà vạt tạo nên một diện mạo vừa chuyên nghiệp vừa thời thượng. Bạn có thể hoàn thiện set đồ với giày cao gót mũi nhọn để tôn dáng, hoặc giày loafer cho phong cách preppy trẻ trung. Phụ kiện như đồng hồ bản nhỏ hay túi xách cứng phom sẽ giúp tổng thể thêm tinh tế.
Áo sơ mi trắng, áo gile và quần ống rộng hoặc váy midi
Khi mùa thu 2025 khẽ chạm ngõ, những gam màu dịu êm và phom dáng thoải mái trở thành tâm điểm của tủ đồ. Để tổng thể đạt đến đỉnh cao của sự tinh tế, hãy chọn bảng màu trung tính như be, xám tro hoặc nâu đất, đi kèm giày loafer da bóng hoặc oxford mũi nhọn. Một chiếc túi cùng phụ kiện kim loại tối giản sẽ là điểm kết hoàn hảo cho set đồ vừa công sở vừa dạo phố.