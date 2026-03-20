  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tạm biệt sự đơn điệu với phong cách shoujo girl điệu đà

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
20/03/2026 20:00 GMT+7

Nổi lên như một hiện tượng thẩm mỹ đầy mê hoặc, phong cách shoujo girl chính là bản tình ca hoài niệm mà giới trẻ dành riêng cho giới thời trang hoàng kim, biến những giá trị cũ thành hơi thở hiện đại.

Phong cách shoujo girl lấy cảm hứng từ thế giới truyện tranh Nhật Bản dành cho thiếu nữ, phong cách này xoay quanh những gam màu dịu nhẹ, phom dáng mềm mại cùng các chi tiết giàu tính trang trí như bèo nhún, ren hay nơ nhỏ. Tuy nhiên, shoujo girl không đơn thuần là sự “bánh bèo” trong cách ăn mặc, mà còn là biểu hiện của một tinh thần thẩm mỹ hiện đại.

Để thể hiện trọn vẹn nét ngọt ngào đặc trưng của phong cách shoujo girl, những gam màu nhẹ nhàng cùng phom dáng mềm mại luôn được ưu tiên.

Tìm hiểu phong cách shoujo girl điệu đà trong thời trang 24 / 7 năm 2026 - Ảnh 1.

Áo cardigan len trắng dáng ngắn với phần tay phồng nhẹ kết hợp cùng chân váy tầng màu xanh đậm với những lớp bèo xếp bồng bềnh đầy nữ tính. Điểm hoàn thiện nằm ở tất đen cổ cao và giày búp bê đen, sự lựa chọn đơn giản nhưng hài hòa, góp phần giữ được nét thanh lịch đặc trưng của phong cách shoujo girl

ẢNH: @ AREUM.ROOM

Tìm hiểu phong cách shoujo girl điệu đà trong thời trang 24 / 7 năm 2026 - Ảnh 2.

Những chiếc váy gam màu pastel như hồng phấn, xanh nhạt hay trắng sữa là lựa chọn “chuẩn bài” cho phong cách shoujo. Thiết kế áo babydoll cổ sen kết hợp cùng họa tiết nơ, chân váy ngắn phối viền ren layer ngọt ngào. Sự xuất hiện của đôi giày búp bê chấm bi cùng tất cao cổ lại mang đến một chút tinh nghịch cho người mặc

ẢNH: @ N_PHUONGZ

Tìm hiểu phong cách shoujo girl điệu đà trong thời trang 24 / 7 năm 2026 - Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa áo ren trắng buộc nơ và corset đen ôm dáng tạo nên điểm nhấn thanh lịch. Chân váy ngắn họa tiết chấm bi mang hơi hướng vintage, khi phối cùng tất cao cổ và giày Mary Jane lại gợi lên cảm giác nữ tính đúng chuẩn phong cách shoujo

ẢNH: @ TAWZUE

Khi cần một sự đổi mới nhẹ nhàng mà vẫn giữ được tinh thần shoujo, việc kết hợp cùng các thiết kế hiện đại chính là lựa chọn thông minh.

Tìm hiểu phong cách shoujo girl điệu đà trong thời trang 24 / 7 năm 2026 - Ảnh 4.

Nếu muốn làm mới phong cách shoujo, sự kết hợp giữa áo blouse trắng và quần denim xanh đậm là lựa chọn đầy tinh tế. Thiết kế áo với tay phồng và phần cổ rút dây mềm mại tạo cảm giác nữ tính, trong khi chiếc quần jeans ống rộng thoải mái để nàng có thể dễ dàng di chuyển cả ngày dài

ẢNH: @DEE.KOIIIIIIIIII

Tìm hiểu phong cách shoujo girl điệu đà trong thời trang 24 / 7 năm 2026 - Ảnh 5.

Bản phối mang đến cảm giác tinh nghịch như bước ra từ một trang truyện tranh chính là nhờ sự kết hợp giữa áo blouse ca rô xanh dáng ngắn với tay phồng nhẹ nhàng và chân váy lửng. Khi phối với tất trắng cổ cao và giày da cổ điển, bản phối vừa giữ được nét trong trẻo, vừa gợi lên nét hoài cổ đầy cuốn hút

ẢNH: @ TEETEEOI

Trong bối cảnh thời trang ngày càng đề cao tính ứng dụng, phong cách shoujo girl cũng không ngừng chuyển mình để phù hợp hơn với nhịp sống đô thị.

Tìm hiểu phong cách shoujo girl điệu đà trong thời trang 24 / 7 năm 2026 - Ảnh 6.

Không chỉ bó hẹp trong những bản phối nhiều lớp, phong cách shoujo còn chuyển mình sang hình ảnh tối giản. Chiếc váy hai dây dáng babydoll với họa tiết hoa nhí mang lại cảm giác trong trẻo. Điểm nhấn nằm ở đôi bốt nâu cổ cao kết hợp cùng tất trắng, vừa tạo sự tương phản thú vị vừa mang lại nét cá tính, giúp set đồ không quá “bánh bèo”

ẢNH: @ DEE.KOIIIIIIIIII

Tìm hiểu phong cách shoujo girl điệu đà trong thời trang 24 / 7 năm 2026 - Ảnh 7.

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, phong cách shoujo girl với bản phối hiện đại vẫn ghi điểm nhờ sự tinh giản trong màu sắc và phom dáng. Áo blouse trắng nữ tính kết hợp với quần suông đen gọn gàng

ẢNH: @QUYNHTOTHETHUONG

Shoujo không chỉ là một phong cách thời trang, mà còn là cách phái nữ thể hiện sự dịu dàng, mơ mộng và cảm xúc rất riêng của mình. Khi hiểu rõ shoujo, bạn sẽ nhận ra rằng phong cách này không hề giới hạn ở một kiểu trang phục cố định, mà có thể linh hoạt biến tấu để phù hợp với cá tính và nhịp sống hiện đại.

Phong cách shoujo girl Nhật Bản áo babydoll áo blouse xu hướng thời trang

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top