Tạm biệt sự đơn điệu với phong cách shoujo girl điệu đà

Phong cách shoujo girl lấy cảm hứng từ thế giới truyện tranh Nhật Bản dành cho thiếu nữ, phong cách này xoay quanh những gam màu dịu nhẹ, phom dáng mềm mại cùng các chi tiết giàu tính trang trí như bèo nhún, ren hay nơ nhỏ. Tuy nhiên, shoujo girl không đơn thuần là sự “bánh bèo” trong cách ăn mặc, mà còn là biểu hiện của một tinh thần thẩm mỹ hiện đại.



Để thể hiện trọn vẹn nét ngọt ngào đặc trưng của phong cách shoujo girl, những gam màu nhẹ nhàng cùng phom dáng mềm mại luôn được ưu tiên.

Áo cardigan len trắng dáng ngắn với phần tay phồng nhẹ kết hợp cùng chân váy tầng màu xanh đậm với những lớp bèo xếp bồng bềnh đầy nữ tính. Điểm hoàn thiện nằm ở tất đen cổ cao và giày búp bê đen, sự lựa chọn đơn giản nhưng hài hòa, góp phần giữ được nét thanh lịch đặc trưng của phong cách shoujo girl ẢNH: @ AREUM.ROOM

Những chiếc váy gam màu pastel như hồng phấn, xanh nhạt hay trắng sữa là lựa chọn “chuẩn bài” cho phong cách shoujo. Thiết kế áo babydoll cổ sen kết hợp cùng họa tiết nơ, chân váy ngắn phối viền ren layer ngọt ngào. Sự xuất hiện của đôi giày búp bê chấm bi cùng tất cao cổ lại mang đến một chút tinh nghịch cho người mặc ẢNH: @ N_PHUONGZ

Sự kết hợp giữa áo ren trắng buộc nơ và corset đen ôm dáng tạo nên điểm nhấn thanh lịch. Chân váy ngắn họa tiết chấm bi mang hơi hướng vintage, khi phối cùng tất cao cổ và giày Mary Jane lại gợi lên cảm giác nữ tính đúng chuẩn phong cách shoujo ẢNH: @ TAWZUE

Khi cần một sự đổi mới nhẹ nhàng mà vẫn giữ được tinh thần shoujo, việc kết hợp cùng các thiết kế hiện đại chính là lựa chọn thông minh.



Nếu muốn làm mới phong cách shoujo, sự kết hợp giữa áo blouse trắng và quần denim xanh đậm là lựa chọn đầy tinh tế. Thiết kế áo với tay phồng và phần cổ rút dây mềm mại tạo cảm giác nữ tính, trong khi chiếc quần jeans ống rộng thoải mái để nàng có thể dễ dàng di chuyển cả ngày dài ẢNH: @DEE.KOIIIIIIIIII

Bản phối mang đến cảm giác tinh nghịch như bước ra từ một trang truyện tranh chính là nhờ sự kết hợp giữa áo blouse ca rô xanh dáng ngắn với tay phồng nhẹ nhàng và chân váy lửng. Khi phối với tất trắng cổ cao và giày da cổ điển, bản phối vừa giữ được nét trong trẻo, vừa gợi lên nét hoài cổ đầy cuốn hút ẢNH: @ TEETEEOI

Trong bối cảnh thời trang ngày càng đề cao tính ứng dụng, phong cách shoujo girl cũng không ngừng chuyển mình để phù hợp hơn với nhịp sống đô thị.



Không chỉ bó hẹp trong những bản phối nhiều lớp, phong cách shoujo còn chuyển mình sang hình ảnh tối giản. Chiếc váy hai dây dáng babydoll với họa tiết hoa nhí mang lại cảm giác trong trẻo. Điểm nhấn nằm ở đôi bốt nâu cổ cao kết hợp cùng tất trắng, vừa tạo sự tương phản thú vị vừa mang lại nét cá tính, giúp set đồ không quá “bánh bèo” ẢNH: @ DEE.KOIIIIIIIIII

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, phong cách shoujo girl với bản phối hiện đại vẫn ghi điểm nhờ sự tinh giản trong màu sắc và phom dáng. Áo blouse trắng nữ tính kết hợp với quần suông đen gọn gàng ẢNH: @QUYNHTOTHETHUONG

Shoujo không chỉ là một phong cách thời trang, mà còn là cách phái nữ thể hiện sự dịu dàng, mơ mộng và cảm xúc rất riêng của mình. Khi hiểu rõ shoujo, bạn sẽ nhận ra rằng phong cách này không hề giới hạn ở một kiểu trang phục cố định, mà có thể linh hoạt biến tấu để phù hợp với cá tính và nhịp sống hiện đại.

