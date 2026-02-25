Tận hưởng tiết xuân mát dịu qua những chiếc váy hoa tươi sáng

Váy hoa, trang phục họa tiết hoa lá tươi vui là một trong số những kiểu trang phục được mặc nhiều vào mùa xuân. Ở thời điểm đầu năm mới, đầu mùa thời trang xuân hè 2026, các thiết kế lấy cảm hứng từ muôn hoa mang đến làn gió mới mát lành cho tủ đồ công sở, dạo phố.
Mùa xuân, mùa diện váy hoa
Váy hoa dường như đã trở thành một biểu tượng của tủ đồ mùa xuân - khi tiết trời mát dịu hòa trong vẻ đẹp ngàn hoa không chỉ thấy ở thiên nhiên xung quanh ta mà còn nhịp bước theo cùng những nếp váy hoa lãng mạn.
Mùa xuân 2026, váy hoa tông màu xanh dương, cam pastel và họa tiết hoa nhí lên ngôi qua những phom dáng quen thuộc. Váy chữ A, đầm xòe xếp tầng, bản phối áo và chân váy midi... đều "nở rộ" ngàn hoa thơm cỏ ngọt. Bên cạnh các chất vải mỏng nhẹ mát rượi như tơ voan, lụa voan, hoa còn "nở" trên những thước vải ren hoa kiều diễm, sang trọng.
Quý cô có thể chọn mặc váy hoa để đi làm, đi học, diện khi dạo phố hay hẹn cà phê gặp lại bạn bè, đồng nghiệp sau một kỳ nghỉ lễ dài. Khi ngồi bên nhau hàn huyên trò chuyện, mỗi nụ hoa bé xinh lại có thể nói thêm một chút về phong cách, cá tính và gu thời trang sành điệu của nàng.
Đầm sequin hoa dáng suông tông hồng tươi sáng hay thiết kế gấm hoa sẽ khiến nàng không thể rời mắt nhìn? Hãy mạnh dạn thử nghiệm nhiều phong cách để tìm ra những lời giải mới cho câu chuyện mặc đẹp mỗi ngày!
ẢNH: MAUVE, K&K FASHION