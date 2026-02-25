Tận hưởng tiết xuân mát dịu qua những chiếc váy hoa tươi sáng

Váy hoa, trang phục họa tiết hoa lá tươi vui là một trong số những kiểu trang phục được mặc nhiều vào mùa xuân. Ở thời điểm đầu năm mới, đầu mùa thời trang xuân hè 2026, các thiết kế lấy cảm hứng từ muôn hoa mang đến làn gió mới mát lành cho tủ đồ công sở, dạo phố.

Váy họa tiết hoa lá trên nền cam tươi sáng, bừng sức sống, bừng hứng khởi cho một năm "thuận buồm xuôi gió" ẢNH: OYSTER

Mùa xuân, mùa diện váy hoa

Váy hoa dường như đã trở thành một biểu tượng của tủ đồ mùa xuân - khi tiết trời mát dịu hòa trong vẻ đẹp ngàn hoa không chỉ thấy ở thiên nhiên xung quanh ta mà còn nhịp bước theo cùng những nếp váy hoa lãng mạn.

Mùa xuân 2026, váy hoa tông màu xanh dương, cam pastel và họa tiết hoa nhí lên ngôi qua những phom dáng quen thuộc. Váy chữ A, đầm xòe xếp tầng, bản phối áo và chân váy midi... đều "nở rộ" ngàn hoa thơm cỏ ngọt. Bên cạnh các chất vải mỏng nhẹ mát rượi như tơ voan, lụa voan, hoa còn "nở" trên những thước vải ren hoa kiều diễm, sang trọng.

Quý cô có thể chọn mặc váy hoa để đi làm, đi học, diện khi dạo phố hay hẹn cà phê gặp lại bạn bè, đồng nghiệp sau một kỳ nghỉ lễ dài. Khi ngồi bên nhau hàn huyên trò chuyện, mỗi nụ hoa bé xinh lại có thể nói thêm một chút về phong cách, cá tính và gu thời trang sành điệu của nàng.

Váy hoa cổ thuyền chiết eo nhẹ nhàng, tay con hiện đại kết hợp phần tùng váy chữ A mang đến vẻ ngoài thanh thoát tự nhiên ẢNH: OYSTER

Phối trang phục họa tiết hoa lá cùng giày cao gót Mary Jane để có vẻ ngoài sang trọng, trang nhã phù hợp với nhiều không gian khác nhau ẢNH: OYSTER

Đầm lụa in họa tiết hoa lấy cảm hứng từ sắc hoa mùa xuân rực rỡ, mang đến cho nàng vẻ ngoài nhẹ nhàng, nữ tính và sự tinh tế. Thiết kế thoáng mát và mềm mại, tôn đường cong tự nhiên qua các đường cắt khéo léo kết hợp tông màu vàng pastel nhã nhặn tôn da. Điểm nhấn nằm ở chi tiết cổ chữ V duyên dáng, mang lại vẻ ngoài hài hòa giữa vẻ đẹp hiện đại và cổ điển ẢNH: IVY MODA

Họa tiết hoa nhí luôn có sức hấp dẫn bất chấp thời gian hay sự thay đổi của các xu hướng thời trang. Kích cỡ nhỏ nhắn của các nụ hoa là một trong các yếu tố giúp người mặc có vẻ ngoài thon thả và ưa nhìn hơn ẢNH: OYSTER

Váy hoa xếp tầng viền ren cho phần cổ áo và tay áo ngắn tăng thêm sự điệu đà kiêu kỳ cho quý cô yêu thích váy áo hoa ẢNH: OYSTER

Làm chủ sự tự tin với đầm ren hoa không tay, dáng cổ tròn tôn phần vai và cổ cao đầy thanh tú ẢNH: K&K FASHION

Trang phục ren hoa là lựa chọn hàng đầu cho nàng yêu thích vẻ ngoài ấn tượng, đặc biệt và thu hút sự chú ý ẢNH: K&K FASHION

Đầm sequin hoa dáng suông tông hồng tươi sáng hay thiết kế gấm hoa sẽ khiến nàng không thể rời mắt nhìn? Hãy mạnh dạn thử nghiệm nhiều phong cách để tìm ra những lời giải mới cho câu chuyện mặc đẹp mỗi ngày! ẢNH: MAUVE, K&K FASHION



