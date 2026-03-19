Theo dấu các bộ phim đoạt giải Oscar, những điểm đến ngoài đời thực tại Mỹ

Lễ trao giải Oscar 2026 không chỉ tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, còn đưa nhiều điểm đến tại Mỹ trở thành tâm điểm chú ý. Từ sa mạc hùng vĩ, bãi biển nắng vàng đến những thành phố mang tính biểu tượng, các địa danh này đã góp phần tạo nên bối cảnh cho nhiều bộ phim nổi bật trong lịch sử Oscar.

South Congress tại Austin, Texas - bối cảnh trong phim Boyhood (2014) ẢNH: BRAND USA

Ngày càng nhiều du khách tìm đến các địa điểm quay phim ngoài đời thực - một xu hướng được gọi là "set‑jetting", khi người yêu điện ảnh ghé thăm những bối cảnh đã làm nên các câu chuyện nổi tiếng trên màn ảnh.

Cảnh được quay trong Austin ẢNH: BRAND USA

Trong nhiều thập kỷ, Mỹ luôn là trung tâm của "phép màu điện ảnh". Số liệu từ Brand USA cho biết có gần 40% du khách quan tâm đến việc du lịch đến Mỹ, muốn ghé thăm các địa điểm từng xuất hiện trong phim điện ảnh hoặc truyền hình, 1/5 du khách cho biết phim ảnh đã ảnh hưởng đến kế hoạch chuyến đi của họ. Mùa giải thưởng cũng đưa những điểm đến này lên tầm chú ý toàn cầu và truyền cảm hứng để du khách trải nghiệm trực tiếp.

Miền Tây, thể hiện rõ sự giao thoa giữa điện ảnh và du lịch

Cảnh được quay trong phim Barbie - bộ phim gây sốt toàn cầu với nhiều đề cử Oscar ẢNH: BRAND USA

Không nơi nào thể hiện rõ sự giao thoa giữa điện ảnh và du lịch hơn Los Angeles - trung tâm của ngành công nghiệp phim ảnh thế giới. Thành phố này là bối cảnh của hàng loạt tác phẩm đình đám, trong đó có Barbie - bộ phim gây sốt toàn cầu với nhiều đề cử Oscar. Dù mang màu sắc giả tưởng, nhiều phân cảnh đáng nhớ, đặc biệt là cảnh trượt patin, được quay tại Venice Beach Boardwalk. Ngày nay, nơi đây vẫn giữ nguyên không khí sôi động với nghệ sĩ đường phố, những con đường ven biển rực nắng và làn gió Thái Bình Dương đặc trưng.

Cũng tại Los Angeles, La La Land - tác phẩm giành 6 giải Oscar - đã khắc họa một thành phố vừa mộng mơ vừa thực tế ẢNH: BRAND USA

Những cảnh quay mang tính biểu tượng, như màn khiêu vũ dưới bầu trời sao tại Griffith Observatory, đã trở thành điểm check in không thể bỏ qua của du khách yêu điện ảnh.

Miền Trung Tây: Những câu chuyện từ đô thị đến miền quê

Chicago là minh chứng cho sự đa dạng trong cách điện ảnh khai thác không gian đô thị. Trong The Dark Knight, thành phố trở thành Gotham City với những pha rượt đuổi nghẹt thở tại Lower Wacker Drive. Ngược lại, Home Alone lại khắc họa hình ảnh ấm áp của vùng ngoại ô, đặc biệt là ngôi nhà nổi tiếng tại Winnetka - điểm đến quen thuộc mỗi mùa lễ hội.

Bộ phim The Bridges of Madison County (Những cây cầu ở quận Madison) kinh điển với sự diễn xuất của nữ tài tử Meryl Streep đã đưa hình ảnh những cây cầu gỗ mái che trở thành biểu tượng lãng mạn. Tác phẩm đã mang về cho Meryl Streep đề cử Oscar tại lễ trao giải năm 1996 ẢNH: BRAND USA

Không chỉ có đô thị, miền Trung Tây còn gây ấn tượng với vẻ đẹp nông thôn. Những cung đường quê yên bình, cánh đồng trải dài tạo nên không gian lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng.

Rời khỏi đô thị nhộn nhịp, hành trình tiếp tục đến vùng Tây Nam Hoa Kỳ với khung cảnh sa mạc ngoạn mục tại Monument Valley Navajo Tribal Park. Đây là bối cảnh chính của Nomadland - bộ phim đoạt Oscar Phim hay nhất năm 2021. Những khối đá sa thạch khổng lồ giữa không gian tĩnh lặng tạo nên vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa thiêng liêng, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên.

Khi mỗi chuyến đi đều là một thước phim đáng nhớ

Dù các bộ phim đoạt giải Oscar được quay trên khắp nước Mỹ, trung tâm của điện ảnh lớn nhất Hollywood vẫn là Los Angeles - nơi Lễ trao giải Oscar đã được tổ chức gần một thế kỷ. Từ buổi lễ đầu tiên năm 1929 tại khách sạn Hollywood Roosevelt cho đến nhà hát Dolby Theatre ngày nay, thành phố này vẫn là trái tim của ngành công nghiệp điện ảnh. Với những người yêu phim, các địa danh như Đại lộ Danh vọng Hollywood hay các tour tham quan trường quay mang đến cơ hội khám phá hậu trường của ngành công nghiệp đã tạo nên nhiều bộ phim nổi tiếng thế giới.

Phong cảnh được quay trong phim Rocky ẢNH: BRAND USA

Trong hơn một thế kỷ, các nhà làm phim đã tìm đến Mỹ để tìm kiếm những bối cảnh làm phong phú thêm câu chuyện điện ảnh - từ các công viên quốc gia hùng vĩ, thị trấn lịch sử đến những đường chân trời thành phố nổi tiếng. Nhiều điểm đến từng xuất hiện trong các bộ phim được vinh danh tại Oscar hiện vẫn mở cửa đón du khách, mời gọi họ trải nghiệm những bối cảnh điện ảnh ngoài đời thực. Khi các thế hệ nhà làm phim mới tiếp tục tìm thấy nguồn cảm hứng trên khắp đất nước, Mỹ vẫn là sân khấu cho những câu chuyện điện ảnh và là điểm đến nơi du khách có thể bước vào chính những cảnh phim mình yêu thích.