Thời trang 24/7

Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày

29/10/2025 16:00 GMT+7

Từng gắn liền với hình ảnh những buổi tập luyện đầy năng lượng, trang phục thể thao giờ đây đã vượt khỏi giới hạn của phòng tập để bước vào đời sống thường nhật một cách gần gũi và dễ ứng dụng hơn.

Sự giao thoa giữa sự thoải mái và "có gu" khiến trang phục thể thao trở thành lựa chọn linh hoạt bậc nhất: có thể chạy bộ vào buổi sáng, làm việc tại văn phòng, hay thậm chí xuất hiện trong những buổi cà phê cùng bạn bè mà vẫn tràn đầy khí chất.

Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày - Ảnh 1.

Set đồ nổi bật với phong cách thể thao sang trọng, kết hợp giữa năng động và thanh lịch. Chân váy tennis xếp ly trắng mang tinh thần trẻ trung, phóng khoáng, trong khi áo cardigan đính ngọc trai và hoa nổi tạo điểm nhấn nữ tính

ẢNH: DECARYLN STUDIO

Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày - Ảnh 2.

Gam màu xanh không chỉ gợi cảm giác mát mẻ, mà còn giúp người mặc trở nên tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Với chất liệu nhẹ, thoáng khí, set đồ gồm áo khoác gió phối cùng bra top và quần shorts đồng bộ, mang lại cảm giác năng động

ẢNH: WILSON VIET NAM

Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày - Ảnh 3.

Bộ trang phục thể hiện rõ tinh thần athleisure - phong cách hòa trộn giữa thể thao và thời trang đường phố. Sự kết hợp giữa bra top, quần shorts ôm sát và áo khoác giúp tôn dáng tối đa, phù hợp cho nhiều hoạt động như tập gym, yoga, chạy bộ

ẢNH: WILSON VIET NAM

Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày - Ảnh 4.

Chiếc váy ngắn vừa năng động vừa tôn dáng, kết hợp cùng áo cổ cao tay dài giúp tổng thể trở nên thanh lịch và gọn gàng. Điểm nhấn nằm ở phom dáng ôm nhẹ phần eo, tạo đường cong tinh tế mà vẫn đảm bảo sự thoải mái khi vận động

ẢNH: DECARYLN STUDIO

Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày - Ảnh 5.

Áo cardigan mỏng dễ kết hợp với chân váy tennis xếp ly mang sắc xanh trầm, giúp cân bằng giữa vẻ mềm mại và năng động. Set đồ có tính ứng dụng cao, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh, từ dạo phố, đến luyện tập thể thao

ẢNH: WILSON VIET NAM

Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày - Ảnh 6.

Tỏa sáng với vẻ đẹp ngọt ngào cuốn hút, set đồ tông đỏ chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày thu se lạnh. Thiết kế áo polo tay dài phom ôm nhẹ kết hợp cùng chân váy xếp ly bay bổng giúp nàng vừa năng động, vừa giữ trọn nét nữ tính

ẢNH: TODAY U WEAR

Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày - Ảnh 7.

Thiết kế váy liền ôm eo tôn dáng, điểm nhấn xếp ly cạnh hông tạo hiệu ứng mềm mại và nữ tính. Chất liệu cao cấp vừa thoáng mát vừa mềm mại, giúp nàng thoải mái vận động, dù là trên sân tập hay trong những buổi dạo phố ngày thu

ẢNH: TODAY U WEAR

Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày - Ảnh 8.

Bộ trang phục này không chỉ phù hợp cho phòng tập, sân thể thao mà còn lý tưởng khi dạo phố, di chuyển hoặc du lịch, giúp người mặc luôn giữ được sự khỏe khoắn, thời thượng và tràn đầy năng lượng - dù ở bất kỳ không gian nào

ẢNH: WILSON VIET NAM

Những thiết kế mang tính ứng dụng cao, đường cắt tối giản nhưng tinh tế, chất liệu nhẹ và co giãn tốt đã giúp thời trang thể thao trở thành tuyên ngôn của phong cách sống hiện đại - nơi sự thoải mái và thẩm mỹ hòa làm một.

