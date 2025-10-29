Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày

Sự giao thoa giữa sự thoải mái và "có gu" khiến trang phục thể thao trở thành lựa chọn linh hoạt bậc nhất: có thể chạy bộ vào buổi sáng, làm việc tại văn phòng, hay thậm chí xuất hiện trong những buổi cà phê cùng bạn bè mà vẫn tràn đầy khí chất.

Set đồ nổi bật với phong cách thể thao sang trọng, kết hợp giữa năng động và thanh lịch. Chân váy tennis xếp ly trắng mang tinh thần trẻ trung, phóng khoáng, trong khi áo cardigan đính ngọc trai và hoa nổi tạo điểm nhấn nữ tính ẢNH: DECARYLN STUDIO

Gam màu xanh không chỉ gợi cảm giác mát mẻ, mà còn giúp người mặc trở nên tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Với chất liệu nhẹ, thoáng khí, set đồ gồm áo khoác gió phối cùng bra top và quần shorts đồng bộ, mang lại cảm giác năng động ẢNH: WILSON VIET NAM

Bộ trang phục thể hiện rõ tinh thần athleisure - phong cách hòa trộn giữa thể thao và thời trang đường phố. Sự kết hợp giữa bra top, quần shorts ôm sát và áo khoác giúp tôn dáng tối đa, phù hợp cho nhiều hoạt động như tập gym, yoga, chạy bộ ẢNH: WILSON VIET NAM

Chiếc váy ngắn vừa năng động vừa tôn dáng, kết hợp cùng áo cổ cao tay dài giúp tổng thể trở nên thanh lịch và gọn gàng. Điểm nhấn nằm ở phom dáng ôm nhẹ phần eo, tạo đường cong tinh tế mà vẫn đảm bảo sự thoải mái khi vận động ẢNH: DECARYLN STUDIO

Áo cardigan mỏng dễ kết hợp với chân váy tennis xếp ly mang sắc xanh trầm, giúp cân bằng giữa vẻ mềm mại và năng động. Set đồ có tính ứng dụng cao, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh, từ dạo phố, đến luyện tập thể thao ẢNH: WILSON VIET NAM

Tỏa sáng với vẻ đẹp ngọt ngào cuốn hút, set đồ tông đỏ chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày thu se lạnh. Thiết kế áo polo tay dài phom ôm nhẹ kết hợp cùng chân váy xếp ly bay bổng giúp nàng vừa năng động, vừa giữ trọn nét nữ tính ẢNH: TODAY U WEAR

Thiết kế váy liền ôm eo tôn dáng, điểm nhấn xếp ly cạnh hông tạo hiệu ứng mềm mại và nữ tính. Chất liệu cao cấp vừa thoáng mát vừa mềm mại, giúp nàng thoải mái vận động, dù là trên sân tập hay trong những buổi dạo phố ngày thu ẢNH: TODAY U WEAR

Bộ trang phục này không chỉ phù hợp cho phòng tập, sân thể thao mà còn lý tưởng khi dạo phố, di chuyển hoặc du lịch, giúp người mặc luôn giữ được sự khỏe khoắn, thời thượng và tràn đầy năng lượng - dù ở bất kỳ không gian nào ẢNH: WILSON VIET NAM

Những thiết kế mang tính ứng dụng cao, đường cắt tối giản nhưng tinh tế, chất liệu nhẹ và co giãn tốt đã giúp thời trang thể thao trở thành tuyên ngôn của phong cách sống hiện đại - nơi sự thoải mái và thẩm mỹ hòa làm một.