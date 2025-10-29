Thời trang thể thao: Linh hoạt trong mọi khoảnh khắc thường ngày

Từng gắn liền với hình ảnh những buổi tập luyện đầy năng lượng, trang phục thể thao giờ đây đã vượt khỏi giới hạn của phòng tập để bước vào đời sống thường nhật một cách gần gũi và dễ ứng dụng hơn.
Sự giao thoa giữa sự thoải mái và "có gu" khiến trang phục thể thao trở thành lựa chọn linh hoạt bậc nhất: có thể chạy bộ vào buổi sáng, làm việc tại văn phòng, hay thậm chí xuất hiện trong những buổi cà phê cùng bạn bè mà vẫn tràn đầy khí chất.
Những thiết kế mang tính ứng dụng cao, đường cắt tối giản nhưng tinh tế, chất liệu nhẹ và co giãn tốt đã giúp thời trang thể thao trở thành tuyên ngôn của phong cách sống hiện đại - nơi sự thoải mái và thẩm mỹ hòa làm một.