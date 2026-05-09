Thu hút mọi ánh nhìn từ những mẫu váy hoa, đầm họa tiết rạng rỡ

Thiên nhiên rực rỡ nhất trong mùa xuân hè và xu hướng thời trang nổi bật nhất mùa này chính là những "cánh đồng hoa" nở rộ trên váy áo. Váy hoa, đầm họa tiết có thể đồng hành cùng nàng mọi lúc - đi học và đi làm, dạo phố, dự tiệc... với sự biến hóa đa dạng về phong cách.

Váy voan hoa cổ tròn tay ngắn tối giản nhưng vẫn nổi bật vẻ rạng rỡ nhờ gam màu đỏ tươi tắn trên nền vải trắng. Hai lớp vải được xếp lớp một cách nhẹ nhàng đầy chủ ý, người mặc càng thu hút hơn khi chọn phụ kiện tông đỏ tương đồng với họa tiết hoa ẢNH: C'CHIC

Hè rạng rỡ cùng những chiếc váy hoa, đầm họa tiết

Đầm họa tiết tay phồng ứng dụng tinh tế nghệ thuật xuyên thấu để tạo vẻ thanh thoát cho phần tay áo phồng, chi tiết cổ tay và vòng eo chần thun mang lại dáng ôm cho trang phục mà vẫn thoải mái và thoáng mát ẢNH: C'CHIC

Mỗi thiết kế váy hoa, váy họa tiết là một bản vẽ nghệ thuật, nơi các nụ hoa được sắp xếp theo chủ ý riêng của nhà mốt kết hợp với các mảng màu hài hòa. Yêu trang phục họa tiết hoa cỏ, nàng chẳng bao giờ lo bị nhàm chán vì có vô số lựa chọn mặc đẹp cho mọi dịp.

Quý cô lãng mạn yêu thích vẻ gợi cảm của váy trễ vai không thể bỏ qua mẫu đầm hoa tông trắng xám. Nhẹ nhàng và tinh khôi trong bảng màu thời trang cổ điển, thần thái toát ra từ phong thái tự tin cùng cảm giác thật sự tự do ẢNH: C'CHIC

Mùa hè 2026, các thiết kế lấy cảm hứng từ hoa cỏ thiên nhiên "chiêu đãi" quý cô sành thời trang qua những bảng màu lãng mạn - từ đỏ ngọt ngào, xanh tím mộng mơ đến sắc xanh dương sâu lắng hay tông màu cam bừng rạng rỡ... Phom dáng của váy hoa cũng vô cùng đa dạng - từ dáng váy A tinh giản đến đầm midi dáng xòe điệu đà, các thiết kế tay phồng tùng váy nối tầng đến sự kết hợp của họa tiết, ren, đăng ten...

Vải voan, chiffon, tơ là những ứng viên hàng đầu cho trang phục in họa tiết hoa cỏ. Các thiết kế khơi dậy vẻ đẹp nữ tính, sự dịu dàng ẩn chứa không chỉ trên chất liệu, họa tiết, tông màu mà còn đặt để ở những nếp gấp, đường rút nhún điệu đà ẢNH: LINH BUI

Đầm dài cổ bẻ đứng phom điểm xuyết họa tiết hoa cỏ sắc nét như nét cọ vẩy màu trên toan. Thêm vào một chút màu sắc, trang phục tối giản cũng trở nên dịu dàng và giàu nữ tính hơn ẢNH: ELISE

Sự kết hợp của bèo nhún, các đường xếp nếp, gấp ly tạo điểm nhấn riêng cho váy hai dây họa tiết hoa cỏ mùa hè ẢNH: RANDOMLIST

Đầm xòe dáng chữ A phối vải cotton dệt hoa và họa tiết thành hai lớp layer đầy tính nghệ thuật, tôn trọn nét ngọt ngào và quyến rũ của người mặc ẢNH: SOMEHOW WOMEN

Trên mỗi chiếc đầm họa tiết là một lời nhắn gửi về phong cách, cá tính và gu thời trang của phái đẹp. Hãy tận hưởng mùa hè qua những thiết kế váy hoa rực rỡ, thanh tao mà nàng sẽ mặc hôm nay ẢNH: LINH BUI



