Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục

24/09/2025 17:00 GMT+7

Nghệ thuật mạ vàng trên trang phục và phụ kiện là điểm nhấn nổi bật của bộ sưu tập 'IHF Studio xuân hè 2026' vừa được thương hiệu Việt giới thiệu tại Tuần lễ thời trang London (London Fashion Week).

Màn ra mắt bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang London xuân hè 2026 đánh dấu mốc quan trọng khi IHF Studio quay trở về Spitalfields (London, Anh), nơi các nhà thiết kế gốc Việt khai sinh thương hiệu 12 năm trước đó.

Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục - Ảnh 1.

Màn trình diễn của nhà mốt Việt tại sàn diễn thời trang London là minh chứng cho một thương hiệu trẻ châu Á tự tin tỏa sáng trên bản đồ thời trang quốc tế

ẢNH: NTKCC

Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục - Ảnh 2.

Các thiết kế giàu tính ứng dụng được phát triển trên các kỹ thuật cắt may chuẩn xác và tinh tế, giữ đúng tinh thần ready to wear nhưng vẫn thể hiện được đặc trưng thủ công tỉ mỉ và bền vững

ẢNH: NTKCC

Mỗi thiết kế nằm trong BST là một dấu ấn cá tính mang tinh thần hiện đại, thanh lịch, tự tin, cuốn hút và kiêu hãnh

ẢNH: NTKCC

Các phom dáng chủ đạo bao gồm suit, corset, mini dress, midi dress, cape, đầm đuôi cá, đầm chữ A cổ điển... tạo nên diện mạo thanh lịch, quyến rũ vượt thời gian cho quý cô. Bên cạnh đó là những phom dáng trẻ trung và tươi mới như áo bomber, áo yếm cách điệu phối quần shorts… mang đến điểm nhấn mới mẻ cho ngôn ngữ thời trang đương đại.

Dấu ấn thủ công Việt đặc sắc được kể qua các chất liệu truyền thống như lụa lãnh Mỹ A, gấm sơn mài và gấm ánh kim lộng lẫy phản chiếu ánh sáng, ren đính ngọc trai, ren hoa thêu tay, sequins chồng nhiều lớp..., bên cạnh đó là taffeta, lụa smocking, organza và nhung.

Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục - Ảnh 6.

Nghệ thuật mạ vàng được chuyển tải trên các phụ kiện kết hợp nơ và hoa hồng, chi tiết trang trí màu vàng gold nổi bật trên các thiết kế mang sắc đen

ẢNH: NTKCC

Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục - Ảnh 7.

Mini dress sử dụng nghệ thuật mạ vàng làm điểm nhấn, sự tương phản của màu sắc và hình khối giúp tôn vẻ đẹp thanh tao và sang trọng

ẢNH: NTKCC

Nổi bật nhất BST là nghệ thuật mạ vàng - đây là kỹ thuật ép và cố định lá vàng trên bề mặt. Vốn mỏng manh, lá vàng qua xử lý đặc biệt trở thành điểm nhấn bền vững, tạo hiệu ứng điêu khắc ánh kim mạnh mẽ, biến chi tiết độc đáo thành tuyên ngôn thẩm mỹ.

Xuyên suốt BST là nghệ thuật đính kết thể hiện triết lý “Contemporary Art of Embellishment” (nghệ thuật đương đại của sự tinh xảo), thể hiện qua các chi tiết thêu tay, thêu đính sequins được tính toán tỉ mỉ để vừa bổ sung chiều sâu và các khối nổi, vừa duy trì tính tiện dụng cho trang phục. Các kỹ thuật xếp nếp, đính hoa nổi và pha lê... cho thấy thương hiệu Việt đã đưa tinh thần thủ công đặc sắc vào các trang phục mang tính ứng dụng cao, gắn liền với nhịp sống hiện đại.

ẢNH: NTKCC

Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục - Ảnh 11.

ẢNH: NTKCC

Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục - Ảnh 12.

Khởi đầu từ I Hate Fashion, thương hiệu Việt đã trưởng thành, bồi đắp kỹ thuật kỳ công để chuyển mình thanh lịch, mềm mại và sâu sắc hơn khi cho ra đời dòng thời trang trẻ đương đại IHF Studio

ẢNH: NTKCC

Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục - Ảnh 13.

Phụ kiện hoa hồng và nơ mạ vàng là điểm nhấn của trang phục

ẢNH: NTKCC

Nhà thiết kế Kiko Nhung Nguyễn cho biết hai biểu tượng của hai nền văn hóa, như một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu được chọn để đưa vào bộ sưu tập thông qua những điểm nhấn. Đó là hồng Tudor kiêu hãnh, gắn liền với di sản quý tộc và niềm tự hào của London, nơi thương hiệu được khai sinh; cùng với hoa sen thanh cao - biểu tượng của sự tinh khiết và cao quý trong văn hóa Việt, mảnh đất đã nuôi dưỡng và bồi đắp để thương hiệu trưởng thành.

Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục - Ảnh 14.
Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục - Ảnh 15.

Hoa sen gợi nhắc bản sắc phương Đông nhẹ nhàng, bền bỉ và sức sống mãnh liệt còn hoa hồng Tudor là sự trang nghiêm và khí chất cổ điển của Anh quốc

ẢNH: NTKCC

Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục - Ảnh 16.
Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục - Ảnh 17.
Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục - Ảnh 18.
Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục - Ảnh 19.

Bảng màu mang tính chuyển hóa, gợi nhắc sự kết nối thiên nhiên, bền vững và sức sống tái sinh gồm trắng kem, hồng nhạt... bên cạnh các sắc độ khẳng định cá tính và chiều sâu tinh thần như đen, vàng gold...

ẢNH: NTKCC

