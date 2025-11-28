Tràn đầy năng lượng với đồ thể thao mùa lạnh

Khi nhiệt độ hạ xuống, những tín đồ thời trang thể thao lại có cơ hội thể hiện gu thẩm mỹ qua cách họ kết hợp chất liệu, phom dáng và màu sắc. Dù là dạo phố hay tập luyện, thời trang thể thao luôn đa dạng.
Chia sẻ bài viết
Các thiết kế crop top dài tay, áo khoác giữ nhiệt, quần jogger hay chân váy thể thao đã được biến tấu để phù hợp hơn với thời tiết lạnh, đồng thời vẫn giữ được sự trẻ trung đặc trưng của phong cách thể thao.
Không chỉ dừng ở sự ấm áp, đồ thể thao mùa lạnh còn mở ra một tinh thần mới: năng động, khỏe khoắn nhưng vẫn được chăm chút trong từng chi tiết. Đây là lúc thời trang trở thành trợ thủ để mỗi chuyển động đều thoải mái và tràn đầy khí chất.