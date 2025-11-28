Tràn đầy năng lượng với đồ thể thao mùa lạnh

Các thiết kế crop top dài tay, áo khoác giữ nhiệt, quần jogger hay chân váy thể thao đã được biến tấu để phù hợp hơn với thời tiết lạnh, đồng thời vẫn giữ được sự trẻ trung đặc trưng của phong cách thể thao.

Áo cổ lọ ôm sát kết hợp áo gile và chân váy kẻ ca rô giúp giữ ấm vừa đủ trong mùa lạnh mà vẫn đảm bảo sự linh hoạt khi vận động. Chất liệu co giãn, phom dáng gọn gàng, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Tông xanh rêu tạo cảm giác khỏe khoắn, trong khi chi tiết túi đeo liền thân tăng tính ứng dụng cho các hoạt động ngoài trời. Kết hợp cùng giày thể thao và tất cao, tổng thể hoàn thiện vẻ năng động ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Sự kết hợp giữa áo cổ lọ đen và gile sáng màu tạo nên lớp layering độc đáo, cá tính. Túi hộp và chi tiết kẻ ô bàn cờ mang tinh thần sáng tạo, trong khi chân váy xòe nhẹ giữ lại nét nữ tính điệu đà ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Thiết kế váy liền làm từ chất liệu siêu nhẹ, mang lại cảm giác thoáng mát và linh hoạt trong mọi hoạt động. Phần chân váy xếp ly tạo hiệu ứng chuyển động, được phối cùng quần bảo hộ an toàn bên trong giúp nàng tự tin mọi góc độ ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Gam màu xanh ngọc mát mắt mang lại cảm giác nhẹ nhàng và tươi mới. Áo khoác phom rộng kết hợp chân váy ngắn tạo sự cân bằng giữa năng động và nữ tính. Cùng với giày thể thao và tất cao, bản phối mang đến tinh thần trẻ trung ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Thách thức gió lạnh cùng set chần bông navy phối hồng phấn, bản phối mang lại sự ấm áp nhưng vẫn giữ tinh thần trẻ trung. Chất liệu quilting tạo độ phồng vừa phải, tôn dáng mà không cản trở chuyển động ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Ngoài việc mặc trên sân thể thao, bản phối này còn phù hợp cho những hoạt động thường nhật. Chất liệu co giãn thoáng mát giúp người mặc luôn thoải mái, trong khi phom dáng gọn gàng đảm bảo vẻ chỉn chu, năng động ở mọi bối cảnh ẢNH: ICADO

Chinh phục mùa lạnh với sự thoải mái tối đa từ bộ đôi crop top dài tay và quần jogger. Chất liệu co giãn ôm vừa cơ thể giúp giữ ấm nhưng vẫn thoáng, trong khi phom quần tạo sự linh hoạt cho chuyển động ẢNH: HIBI SPORTS

Không chỉ dừng ở sự ấm áp, đồ thể thao mùa lạnh còn mở ra một tinh thần mới: năng động, khỏe khoắn nhưng vẫn được chăm chút trong từng chi tiết. Đây là lúc thời trang trở thành trợ thủ để mỗi chuyển động đều thoải mái và tràn đầy khí chất.