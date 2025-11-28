  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tràn đầy năng lượng với đồ thể thao mùa lạnh

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
28/11/2025 14:00 GMT+7

Khi nhiệt độ hạ xuống, những tín đồ thời trang thể thao lại có cơ hội thể hiện gu thẩm mỹ qua cách họ kết hợp chất liệu, phom dáng và màu sắc. Dù là dạo phố hay tập luyện, thời trang thể thao luôn đa dạng.

Các thiết kế crop top dài tay, áo khoác giữ nhiệt, quần jogger hay chân váy thể thao đã được biến tấu để phù hợp hơn với thời tiết lạnh, đồng thời vẫn giữ được sự trẻ trung đặc trưng của phong cách thể thao.

Tràn đầy năng lượng với đồ thể thao mùa lạnh - Ảnh 1.

Áo cổ lọ ôm sát kết hợp áo gile và chân váy kẻ ca rô giúp giữ ấm vừa đủ trong mùa lạnh mà vẫn đảm bảo sự linh hoạt khi vận động. Chất liệu co giãn, phom dáng gọn gàng, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời

ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Tràn đầy năng lượng với đồ thể thao mùa lạnh - Ảnh 2.

Tông xanh rêu tạo cảm giác khỏe khoắn, trong khi chi tiết túi đeo liền thân tăng tính ứng dụng cho các hoạt động ngoài trời. Kết hợp cùng giày thể thao và tất cao, tổng thể hoàn thiện vẻ năng động

ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Tràn đầy năng lượng với đồ thể thao mùa lạnh - Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa áo cổ lọ đen và gile sáng màu tạo nên lớp layering độc đáo, cá tính. Túi hộp và chi tiết kẻ ô bàn cờ mang tinh thần sáng tạo, trong khi chân váy xòe nhẹ giữ lại nét nữ tính điệu đà

ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Tràn đầy năng lượng với đồ thể thao mùa lạnh - Ảnh 4.

Thiết kế váy liền làm từ chất liệu siêu nhẹ, mang lại cảm giác thoáng mát và linh hoạt trong mọi hoạt động. Phần chân váy xếp ly tạo hiệu ứng chuyển động, được phối cùng quần bảo hộ an toàn bên trong giúp nàng tự tin mọi góc độ

ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Tràn đầy năng lượng với đồ thể thao mùa lạnh - Ảnh 5.

Gam màu xanh ngọc mát mắt mang lại cảm giác nhẹ nhàng và tươi mới. Áo khoác phom rộng kết hợp chân váy ngắn tạo sự cân bằng giữa năng động và nữ tính. Cùng với giày thể thao và tất cao, bản phối mang đến tinh thần trẻ trung

ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Tràn đầy năng lượng với đồ thể thao mùa lạnh - Ảnh 6.

Thách thức gió lạnh cùng set chần bông navy phối hồng phấn, bản phối mang lại sự ấm áp nhưng vẫn giữ tinh thần trẻ trung. Chất liệu quilting tạo độ phồng vừa phải, tôn dáng mà không cản trở chuyển động

ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Tràn đầy năng lượng với đồ thể thao mùa lạnh - Ảnh 7.

Ngoài việc mặc trên sân thể thao, bản phối này còn phù hợp cho những hoạt động thường nhật. Chất liệu co giãn thoáng mát giúp người mặc luôn thoải mái, trong khi phom dáng gọn gàng đảm bảo vẻ chỉn chu, năng động ở mọi bối cảnh

ẢNH: ICADO

Tràn đầy năng lượng với đồ thể thao mùa lạnh - Ảnh 8.

Chinh phục mùa lạnh với sự thoải mái tối đa từ bộ đôi crop top dài tay và quần jogger. Chất liệu co giãn ôm vừa cơ thể giúp giữ ấm nhưng vẫn thoáng, trong khi phom quần tạo sự linh hoạt cho chuyển động

ẢNH: HIBI SPORTS

Không chỉ dừng ở sự ấm áp, đồ thể thao mùa lạnh còn mở ra một tinh thần mới: năng động, khỏe khoắn nhưng vẫn được chăm chút trong từng chi tiết. Đây là lúc thời trang trở thành trợ thủ để mỗi chuyển động đều thoải mái và tràn đầy khí chất.

thể thao Mùa lạnh Chân váy quần jogger trang phục thể thao

Bài viết khác

Chạm ngưỡng quyến rũ tối đa với trang phục cut out

Chạm ngưỡng quyến rũ tối đa với trang phục cut out

Vải nhung quyền lực giúp nàng giữ ấm, chạm ngưỡng sang trọng

Vải nhung quyền lực giúp nàng giữ ấm, chạm ngưỡng sang trọng

Tỏa sáng trong những bữa tiệc cuối năm cùng trang phục đính kết

Tỏa sáng trong những bữa tiệc cuối năm cùng trang phục đính kết

Vải dạ tweed và bí mật tạo nên phong thái quý phái

Vải dạ tweed và bí mật tạo nên phong thái quý phái

Diện đầm đen đơn sắc toát lên khí chất sang trọng 'không đối thủ'

Diện đầm đen đơn sắc toát lên khí chất sang trọng 'không đối thủ'

Quần thể thao, quần ống rộng, khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách

Quần thể thao, quần ống rộng, khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách

Tiện lợi và không bao giờ lỗi mốt với những chiếc đầm denim

Tiện lợi và không bao giờ lỗi mốt với những chiếc đầm denim

Chi tiết bất ngờ tạo nên điểm nhấn, giúp nàng chinh phục mọi phong cách

Chi tiết bất ngờ tạo nên điểm nhấn, giúp nàng chinh phục mọi phong cách

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top