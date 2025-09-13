Trăng hội và hương vị, câu chuyện Trung thu của các khách sạn lớn ở TP.HCM

Mùa Trung thu 2025 không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là thời khắc các khách sạn sang trọng bày tỏ sự tinh tế trong nghệ thuật kết hợp giữa hương vị, thiết kế và văn hóa. Từ Hôtel des Arts Saigon, Mai House, Caravell Saigon tới Le Méridien, từ The Reverie tới Indigo Saigon, mỗi nơi đều mang đến một câu chuyện riêng góp phần làm nên mùa trăng rực rỡ và đậm đà hơn bao giờ hết.

Bộ sưu tập bánh trung thu "Lune d'Art" kỷ niệm 10 năm thành lập

Kỷ niệm 10 năm thành lập, Hôtel des Arts Saigon ra mắt BST bánh trung thu Lune d'Art như món quà tinh tế gửi gắm giá trị nghệ thuật và tinh thần đoàn viên ẢNH: @HÔTEL DES ARTS SAIGON - MGALLERY

Thiết kế hộp bánh sang trọng với tông đỏ chủ đạo, điểm xuyết họa tiết ánh vàng tinh xảo như ánh trăng rực rỡ, nhảy múa kiêu sa. Mỗi chi tiết đều gợi nhắc đến những hình ảnh, biểu tượng đã đồng hành cùng Hôtel des Arts Saigon suốt 10 năm qua: từ tà áo dài Việt Nam, chiếc điện thoại cổ đến những địa danh thân thuộc, tất cả tạo nên một bức tranh ngẫu hứng đầy ý nghĩa.

Bên trong, hình ảnh hoa cúc trang nhã, loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, sự trường thọ và may mắn được khéo léo lồng ghép, thể hiện tinh thần tôn vinh giá trị truyền thống trong diện mạo hiện đại ẢNH: @HÔTEL DES ARTS SAIGON - MGALLERY

Không chỉ là một món quà trung thu trang nhã, Lune d'Art còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến những khách hàng thân quý đã đồng hành cùng khách sạn trong suốt hành trình kiến tạo trải nghiệm cao cấp.

Cà mên, hộp bánh trung thu của ký ức và hình ảnh Sài Gòn

Hotel Indigo Saigon The City đã chọn cách kể chuyện Trung thu của mình không chỉ bằng vị bánh, mà bằng hình hài của hộp, “cà mên" là sáng tạo lấy cảm hứng từ chiếc cà-mên (ca-men/gamelle) vật dụng đong đầy ký ức giản dị của người dân Việt Nam

ẢNH: @HOTELINDIGOSAIGON

Trên thân hộp là những hình ảnh biểu tượng của TP.HCM được ép kim nổi bật: xe đạp, xe máy, chợ Bến Thành, cầu Ba Son, Bưu điện trung tâm thành phố… Tất cả như một lát cắt của một đô thị luôn chuyển mình, nhưng vẫn lưu giữ nét duyên xưa. Bên trong, họa tiết gạch bông in nổi trên các hộp con gợi lại nét đẹp thân thuộc của những ngôi nhà Sài Gòn cũ, nơi Trung thu ngày xưa là tiếng trống múa lân, là đèn ông sao, là bánh nướng, bánh dẻo và sự háo hức đợi chờ.

Cảm hứng từ chiếc vali, biểu tượng của những chuyến du ngoạn

“Saigon Tales”, phiên bản hộp premium mang hình dáng một chiếc vali trẻ trung, hiện đại, mở ra khung cảnh cầu Ba Son tỏa sáng rực rỡ ẢNH: @LE MÉRIDIEN SAIGON

Hình ảnh cầu Ba Son được tái hiện tinh tế bên trong chiếc hộp cùng đèn LED, gợi nhớ về những chuyến đi, những câu chuyện, những cuộc hội ngộ và ánh trăng đoàn viên không bao giờ vắng bóng.

“Saigon Luxe", phiên bản hộp luxury sở hữu diện mạo của một chiếc vali tinh xảo, cổ điển ẢNH: @LE MÉRIDIEN SAIGON

Phiên bản hộp "Saigon Luxe" mở ra khung cảnh lấy cảm hứng từ vẻ đẹp phồn hoa của TP.HCM về đêm với biểu tượng cầu Ba Son hiện lên đầy kiêu hãnh.

Sống chậm mùa Trung thu cùng Mai House Saigon

Dạ nguyệt an lành gợi mở hình ảnh một đêm trăng yên ả, nơi cuộc sống như chậm lại, để những kết nối yêu thương được dịu dàng thắp sáng ẢNH: @MAIHOUSE

Thiết kế hộp mang gam vàng quý phái, biểu tượng của phú quý, vượng tài, kết hợp cùng họa tiết hoa sen thanh cao và vầng trăng tròn viên mãn, tạo nên một tổng thể trang nhã, hài hòa, đầy tính nghệ thuật ẢNH: @MAIHOUSE

Hương vị nổi bật với 4 loại bánh được ví như bốn lời chúc tốt lành gửi trọn vào từng chiếc bánh, mỗi chiếc bánh được làm từ nguyên liệu cao cấp, hài hòa giữa di sản ẩm thực truyền thống và phong cách đương đại.

Vẻ đẹp chuyển mình của đóa mẫu đơn - The Reverie Saigon

BST Thiên hoa khai nguyệt của khách sạn The Reverie Saigon như gói ghém những vị bánh độc đáo, giao thoa giữa nét truyền thống và đương đại, tôn vinh tinh thần ẩm thực phương Đông

ẢNH: THE REVERIE SAIGON

Dệt nên từ những đóa mẫu đơn rực rỡ, loài hoa biểu trưng cho sự vương giả và cao quý, BST là một câu chuyện đầy chất thơ về sự chuyển mình của vẻ đẹp. Từ đóa hoa e ấp, khẽ khàng nở rộ, đến khoảnh khắc rực rỡ và trọn vẹn nhất, mỗi chiếc hộp là một chương trong câu chuyện kể về vẻ đẹp thông qua sự chuyển mình của loài hoa thanh cao này. Mặt hộp được chạm khắc thủ công tỉ mỉ trên nền sơn mài sang trọng, tinh tế. Hình ảnh đóa mẫu đơn tuyệt sắc in bóng dưới ánh trăng là một lời chúc về sự thịnh vượng, viên mãn.

"Nàng thơ dưới ánh trăng" của Caravelle Saigon

Caravelle Saigon Hotel với BST bánh trung thu mang tên Nàng thơ dưới ánh trăng, lấy ý tưởng từ hoa sen ẢNH: @CARAVELLE SAIGON

Trong khung cảnh êm ả của mùa thu, từng đóa hoa sen khẽ bung nở, cánh hoa mềm mại vươn mình nhẹ nhàng mà kiên cường, đón lấy ánh trăng vàng rót xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Được chế tác dưới hình dáng chiếc vali tinh xảo, hộp luxury lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thi vị của hoa sen khoe sắc dưới ánh trăng rằm ẢNH: @CARAVELLE SAIGON

Thiết kế nổi bật trên nền da hồng rực rỡ, điểm xuyết bởi những chi tiết hoa sen thêu nổi ánh vàng lấp lánh được cách điệu với những đường nét tinh xảo tạo nên một tác phẩm hiện đại, thanh lịch và đậm chất nghệ thuật. Từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ: tay cầm bọc vải cao cấp, móc khóa kim loại sáng bóng, logo Caravelle ép kim ánh vàng sang trọng đều gợi lên sự chỉn chu và đẳng cấp.

Nguyệt châu liên, hộp Deluxe tinh tế, tựa như “nàng thơ” giữa đêm trăng rằm, hộp bánh trung thu Deluxe khoác lên mình sắc hồng huyền diệu biểu tượng của may mắn và phồn thịnh ẢNH: @CARAVELLE SAIGON

Nổi bật trên nền hồng là họa tiết hoa sen nở rộ được khắc họa sống động với họa tiết dập nổi tinh tế, điểm xuyết bằng những đường viền vàng ánh kim lấp lánh.



