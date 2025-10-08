Bảo giao hưởng hương vị tháng 10

Tháng 10 mở ra bản giao hưởng hương vị giữa hai điểm đến quen mà mới: từ không gian phóng khoáng bên bờ sông Sài Gòn đến biển xanh Bãi Dài ở Phú Quốc. Ba khách sạn và khu nghỉ dưỡng - Renaissance Riverside Hotel Saigon, Radisson Blu Resort Phu Quoc và Wyndham Grand Phu Quoc - cùng góp nhịp cho mùa ẩm thực đầy cảm hứng, nơi tinh hoa Á - Âu được tái hiện qua từng món ăn, từng khoảnh khắc trải nghiệm.

Radisson Blu Resort Phú Quốc cùng hương vị tuần lễ ẩm thực Ấn Độ đặc sắc

Tọa lạc tại bờ biển Bãi Dài nguyên sơ, Radisson Blu Resort Phú Quốc mang đến một điểm nhấn mới trong lịch trình ẩm thực với sự kiện Tuần lễ ẩm thực Ấn Độ ẢNH: RADISSON BLU RESORT PHÚ QUỐC

Sự kiện này sẽ đưa những hương vị đậm đà, gia vị độc đáo và tinh hoa ẩm thực Ấn Độ đến với đảo ngọc, hứa hẹn một hành trình trải nghiệm văn hóa ẩm thực sống động dành cho du khách. Với sự góp mặt của bếp trưởng Gopal Prabakaran đến từ Radisson Blu Hotel Coimbatore (Ấn Độ), người đã sáng tạo nên thực đơn kết hợp tinh tế giữa tính truyền thống và phong cách hiện đại. Thực khách sẽ được khám phá những món ăn mang đậm hương vị đặc trưng, nơi gia vị và mùi hương kể lại câu chuyện di sản ẩm thực lâu đời của Ấn Độ.

Điểm nhấn của sự kiện, "Taste of India", diễn ra hằng đêm tại Annex từ 18 giờ đến 21giờ, từ ngày 6 - 12.10 ẢNH: RADISSON BLU RESORT PHÚ QUỐC

Tại đây, khách có thể thưởng thức thực đơn chọn lọc đặc biệt cùng màn trình diễn nấu ăn trực tiếp, mang đến trải nghiệm ẩm thực Ấn Độ sống động. Thực đơn bao gồm các món như bánh kếp Dosa dùng kèm món hầm Sambar và xốt Chutney, bánh mì chiên giòn Poori dùng kèm Aloo Bhaji, bánh Aloo Paratha dùng kèm sữa chua và dưa chua, trà sữa Masala Chai và nhiều món ăn khác. Song song đó, nhà hàng Avenue sẽ phục vụ quầy ẩm thực Ấn Độ trong bữa sáng, luân phiên giới thiệu các món đặc sản vùng miền, phản ánh chiều sâu và sự đa dạng của nền ẩm thực Ấn Độ.

Đây không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc ẩm thực mà còn là một sự kiện văn hóa, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho thực khách.

Wyndham Grand Phu Quoc, tiên phong mô hình nghỉ dưỡng trọn gói tại đảo ngọc

Tháng 10.2025 đánh dấu cột mốc tròn 2 năm Wyndham Grand Phu Quoc chính thức đi vào hoạt động ẢNH: WYNDHAM GRAND PHU QUOC

Mang trong mình tinh thần “Chúng tôi kiến tạo nên những ký ức đáng nhớ và đầy cảm xúc - We Create Grand Memories”, Wyndham Grand Phu Quoc đã ghi dấu ấn là điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế nhờ dịch vụ chuyên nghiệp, không gian nghỉ dưỡng tinh tế cùng chuỗi tiện ích giải trí - ẩm thực ngày càng phong phú.

Trong năm thứ hai hoạt động, khu nghỉ dưỡng đã có bước chuyển mình ấn tượng với hàng loạt nâng cấp và mở rộng hạ tầng dịch vụ. Khu vui chơi trẻ em Kids Club được thiết kế lại với không gian sáng tạo, đa dạng khu vực theo độ tuổi, giúp các “du khách nhí” thỏa sức khám phá, học hỏi và vui chơi an toàn. Khu hồ bơi trung tâm được bổ sung hệ thống cầu trượt nước hiện đại, mang đến trải nghiệm sôi động, trẻ trung cho cả gia đình. Bên cạnh đó, 21 căn villa sang trọng mới hoàn thiện với phong cách kiến trúc thanh lịch, tiện nghi chuẩn quốc tế, mở rộng lựa chọn lưu trú cao cấp cho du khách yêu thích sự riêng tư và tinh tế.

Không chỉ dừng lại ở lưu trú, Wyndham Grand Phu Quoc còn đẩy mạnh đầu tư vào dịch vụ ẩm thực và giải trí ẢNH: WYNDHAM GRAND PHU QUOC

Ở đây luôn mang đến hành trình trải nghiệm trọn vẹn: từ những bữa tiệc buffet hải sản phong phú, ẩm thực quốc tế đa dạng, đến các hoạt động giải trí đêm sôi động, spa thư giãn, thể thao biển và chương trình gia đình kết nối.

Những nỗ lực đổi mới không ngừng ấy chính là nền tảng vững chắc để Wyndham Grand Phu Quoc tiên phong hướng đến mô hình “All-inclusive Resort” - nơi du khách có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ mà không phải bận tâm đến bất kỳ chi phí hay kế hoạch nào khác. Mọi dịch vụ - từ lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí đến chăm sóc sức khỏe - đều được gói trọn trong một trải nghiệm duy nhất, đúng tinh thần “Một điểm đến, mọi trải nghiệm”.

Renaissance Riverside Hotel Saigon, ẩm thực đa sắc màu

Toạ lạc giữa trung tâm TP.HCM sôi động, ngay cạnh bến Bạch Đằng, Renaissance Riverside Hotel Saigon là điểm hẹn lý tưởng dành cho du khách và người dân thành phố ẢNH: RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON

Nơi đây không chỉ với dịch vụ lưu trú cao cấp mà còn bởi hành trình ẩm thực đa sắc màu, mang đậm tinh thần phóng khoáng của TP.HCM. Khách sạn sở hữu hai nhà hàng đặc trưng: Việt Kitchen với ẩm thực quốc tế và Việt Nam hiện đại; và Kabin nổi bật với ẩm thực Quảng Đông chính thống và tinh tế.

Trong suốt tháng 10, Việt Kitchen và Kabin giới thiệu nhiều ưu đãi ẩm thực đặc sắc, hứa hẹn mang đến hành trình khám phá vị ngon đầy cảm hứng cho thực khách.

Tọa lạc tại tầng 1, Kabin mang đến không gian riêng tư, tinh tế với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn thơ mộng, nơi thực khách có thể tận hưởng bữa tiệc Quảng Đông chính thống trong không gian đầy trang nhã ẢNH: RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON

Một lựa chọn hoàn hảo cho những buổi gặp gỡ giữa ngày, thực đơn trưa tại Kabin mang đến trải nghiệm ẩm thực Quảng Đông tinh tế với mức giá hấp dẫn. Thực khách có thể chọn 6 món từ danh sách 30 món linh hoạt.

Bữa tiệc dimsum trứ danh tại Kabin luôn là điểm hẹn quen thuộc của những tín đồ ẩm thực. Thực khách thỏa thích khám phá thực đơn phong phú với đa dạng món dimsum hấp dẫn cùng các món nóng Quảng Đông đặc trưng của nhà hàng ẢNH: RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON

Tọa lạc ngay tầng trệt khách sạn, Việt Kitchen mang đến trải nghiệm ẩm thực hiện đại, kết hợp độc đáo giữa ẩm thực quốc tế phong phú cùng hương vị Việt Nam thân thuộc. Không gian mở được thiết kế với điểm nhấn kiến trúc Việt tinh tế, mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng ra sông Sài Gòn.

Tiệc tối hải sản cuối tuần sôi động mang đến hàng loạt món ngon tươi mới, kết hợp giữa ẩm thực Việt Nam hiện đại và quốc tế ẢNH: RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON

Không khí sôi động của quầy bếp mở, hương thơm quyến rũ của hải sản nướng cùng sắc màu rực rỡ của các món ăn Việt Nam theo mùa, tất cả tạo nên bữa tiệc cuối tuần khó quên tại Việt Kitchen.

Ngoài ra trong tháng 10 nơi đây còn có thực đơn trưa cùng đồng nghiệp, được thiết kế dành riêng cho dân công sở bận rộn, thực đơn trưa mang đến trải nghiệm ẩm thực tiện lợi nhưng vẫn tinh tế, với lựa chọn phong phú từ món Việt đến món Âu. Một lựa chọn hoàn hảo để bạn vừa thưởng thức bữa ăn ngon miệng, vừa tận hưởng khoảnh khắc thư giãn giữa ngày.



