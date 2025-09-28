Độc đáo triển lãm tôn vinh di sản và thời trang Việt Echoes of Elegance dẫn dắt giới mộ điệu qua một không gian thị giác tinh tế, bắt đầu bằng thanh âm chuông ngọc ngân nga, mời gọi du khách rũ bỏ ưu phiền để hòa mình vào những câu chuyện kể về truyền thống văn hóa đặc trưng của Vịnh Hạ Long và người Việt xưa. Song hành cùng nghệ thuật sắp đặt là các tác phẩm thời trang của NTK Lâm Gia Khang trên các chất liệu truyền thống quý giá như lụa Lãnh Mỹ A, lụa sơn mài và lụa Tân Châu. Đặc biệt là chất liệu được nhuộm từ trái mặc nưa, tỏa ra ánh hổ phách ấm áp hay sắc đen huyền bí, tạo nên sự kết nối mềm mại, đầy lưu luyến với không gian biển cả.

Triển lãm tôn vinh di sản và thời trang Việt có gì?

Tâm điểm của triển lãm là chiếc đơm cá song phái sinh khổ lớn, được mô phỏng từ chiếc đơm cá quen thuộc và đan thủ công bởi nghệ nhân làng nghề Hưng Học (Quảng Ninh) hơn 300 năm tuổi. Tác phẩm vừa tôn vinh nghề thủ công truyền thống có hàng trăm năm lịch sử, vừa khéo léo ngợi ca những nét bình dị trong lao động của ngư dân miền biển ẢNH: BTC

Di sản xưa - hồn Việt nay là sự sắp xếp ngẫu hứng, liền mạch của thời trang trong không gian đầy ấn tượng của những hoa văn họa tiết kiến trúc với cảm hứng từ thuyền thúng tre truyền thống Việt Nam. Bộ trang phục làm từ chất liệu lụa Tân Châu, được nhuộm bằng phương pháp độc quyền, tỏa ra ánh hổ phách ấm áp. Mỗi chất liệu đều mang dấu ấn của địa phương, dấu ấn của nghề thủ công ẢNH: BTC

Các ngư cụ quen thuộc của người dân làng biển như đơm cá song, giỏ bắt cua, lờ cá bống, hom đơm cá dìa, đó tép… được sắp xếp thành một không gian hiên nhà, bếp xưa của làng chài, như lời tri ân đến di sản biển cả lâu đời. Những sắp đặt tưởng như vô tình lại đầy hữu ý, tiếp tục khơi gợi sự tò mò và khéo léo dẫn dắt du khách vào hành trình khám phá các tầng cảm quan của thiên nhiên, ký ức và bản sắc trong một chốn thưởng lãm đầy nghệ thuật ẢNH: BTC

Vị quê bên vịnh di sản tạo hình như cây đa đầu làng, dẫn lối vào làng nghề xưa, để tìm về những câu chuyện kể về những món quê dân dã của làng nghề truyền thống. Bánh tráng, bánh đa nay được nâng tầm lên thành món ngon trứ danh cùng tạo hình nghệ thuật bắt mắt, một cách hoàn hảo để nhắc nhớ vị ngon quê nhà trong hơi thở đương đại ẢNH: BTC

Những ụ rơm quen thuộc trong đời sống làng quê Việt Nam, gợi nhắc những di sản của nền văn hóa lúa nước, trở thành phông nền cho những bộ trang phục giản đơn mà thanh lịch ẢNH: BTC

Những dải vải thuyền buồm giương cao nơi biển cả, đan xen cùng những chấm phá thời trang trên nền lụa Tân Châu, được nhuộm bằng phương pháp độc quyền, tỏa ra ánh hổ phách ấm áp hay lụa Lãnh Mỹ A huyền bí, bóng bẩy được nhuộm từ trái mặc nưa, cảm giác mềm mượt, thoáng mát với hương thơm tự nhiên nhẹ nhàng. Mỗi chất liệu đều mang dấu ấn của địa phương, dấu ấn của nghề thủ công ẢNH: BTC

Những áo tứ thân, áo mớ 3 mớ 7, nón quai thao, ba tầm thể hiện nét truyền thống của phụ nữ miền Bắc hay những chiếc áo dài làm đậm thêm nét đẹp từ Huế vào đến miền Nam, tạo ra những "dáng hình" của vẻ đẹp. Việc phục dựng những cổ phục, phối hợp mái tóc vấn tròn xa xưa và bàn tay trang điểm khéo léo tạo nên những khuôn môi trầu cắn chỉ, gò má đầy đặn, dáng mày thanh tao được thể hiện bằng phấn lì, son nude của thế kỷ 21, tựa như một sự giao thoa đẹp đẽ của văn hóa truyền thống và nghệ thuật của vẻ đẹp đương đại ẢNH: BTC

Một bức phù điêu như khắc chạm vào chính ký ức về cái đẹp, nơi truyền thống và hiện tại giao thoa trong một dòng chảy bất tận, một cuộc “đối thoại” giữa xưa và nay, để nhắc nhớ rằng thanh lịch và duyên dáng luôn là bản ngã vĩnh hằng của người Việt ẢNH: BTC

Sự phản chiếu của Vịnh Hạ Long qua những nét vẽ tranh thủy mặc hòa quyện vào những xúc cảm thời trang qua trang phục trên chất liệu lụa tre, trở thành sự kết nối giữa những dấu ấn di sản, dấu ấn của nghề thủ công vào đời sống đương đại ẢNH: BTC

Những ngư cụ xưa được mô phỏng bằng màu và vị của sô cô la nguyên chất, được các đầu bếp khéo léo sắp đặt, tạo hình nhẹ nhàng, thoắt biến hình thành những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo, như một lời mời gọi nhẹ nhàng để chiêm ngưỡng - nếm thử - cảm nhận và đọng lại ẢNH: BTC

Góc trưng bày ngẫu hứng với những khuôn mặt, bàn tay nghệ sĩ như kẻ nối nhịp, khơi dậy những sắc màu trang điểm, đem những phấn nụ xa xưa đan xen với màu mắt, son môi hiện đại, được vấn vít cùng những nốt hương hoa nhài trong búi tóc trần ấp ủ, hoa bưởi… quen thuộc, mang lại sự thư giãn, cân bằng ẢNH: BTC

Có mặt tại sự kiện khai mạc, ca sĩ Khánh Linh chia sẻ :“Lâm Gia Khang luôn biết cách kể chuyện bằng chất liệu bản địa trong ngôn ngữ thời trang đương đại. Tại triển lãm này, thật thú vị khi chứng kiến anh tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng khi sắp đặt những artwork đầy sáng tạo từ rơm, nơm cá đan xen lụa Lãnh Mỹ A thành những chi tiết haute couture đầy tinh xảo...” ẢNH: BTC