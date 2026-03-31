Thời trang 24/7

Trang phục đính khuy tinh tế, điểm nhấn nhỏ làm nên sức hút lớn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
31/03/2026 14:00 GMT+7

Những chiếc váy, áo sẽ không còn nhàm chán khi xuất hiện chi tiết như khuy cài được thiết kế khác nhau.

Từ những hàng khuy dọc tối giản mang hơi hướng thanh lịch, đến các thiết kế khuy bản lớn, khuy kim loại cổ điển. Tất cả đều được tính toán để định hình phong cách riêng của người mặc.

Trang phục đính khuy tinh tế, điểm nhấn nhỏ làm nên sức hút lớn- Ảnh 1.

Hàng khuy nhỏ kim loại ánh bạc xếp đều tăm tắp chính là điểm nhấn của chiếc váy màu cam. Phom dáng chữ A cổ điển với đường thắt eo tinh tế giúp định hình vóc dáng người mặc, kết hợp với túi xách và giày cao gót basic cũng đủ để tạo thành lựa chọn hoàn hảo cho các nàng công sở hoặc đi dạo phố

ẢNH: SIXDO

Trang phục đính khuy tinh tế, điểm nhấn nhỏ làm nên sức hút lớn- Ảnh 2.

Dãy khuy nhỏ trải dài từ cổ xuống chân váy tạo sự liền mạch và làm nổi bật cho chiếc váy midi nâu tối giản. Váy sơ mi màu nâu rêu với phần chân dập ly trang nhã. Ưu điểm của thiết kế này là tính ứng dụng cao, giúp bạn tự tin từ công sở ra đến phố thị

ẢNH: SIXDO

Trang phục đính khuy tinh tế, điểm nhấn nhỏ làm nên sức hút lớn- Ảnh 3.

Các hạt khuy kiểu dáng độc đáo được đính kết khéo léo trên chiếc áo sơ mi màu be. Sự kết hợp giữa áo tay cánh dơi và quần tây ống loe tạo nên phong cách tối giản nhưng đầy cá tính, chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng cùng tông áo tôn lên vòng eo thon gọn

ẢNH: PANTIO

Trang phục đính khuy tinh tế, điểm nhấn nhỏ làm nên sức hút lớn- Ảnh 4.

Hàng khuy cài màu vàng nổi bật trên nền vải denim tối giản, thiết kế áo khoác ngắn phối chân váy xòe mang đến sự giao thoa hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. Với chất liệu bền bỉ cùng phom dáng chuyên nghiệp cho các quý cô công sở

ẢNH: ELISE

Trang phục đính khuy tinh tế, điểm nhấn nhỏ làm nên sức hút lớn- Ảnh 5.

Hàng khuy kim loại đa dạng vị trí trên áo tweed xám tạo nên sự tỉ mỉ, áo khoác cộc tay kết hợp chân váy xếp ly xòe rộng giúp nàng toát lên vẻ đẹp cổ điển. Khi kết hợp cùng một chiếc túi xách nhỏ màu trung tính sẽ là phụ kiện lý tưởng để nâng tầm trang phục

ẢNH: SIXDO

Trang phục đính khuy tinh tế, điểm nhấn nhỏ làm nên sức hút lớn- Ảnh 6.

Dãy khuy vàng đồng sang trọng nổi bật trên nền chất liệu ren trắng, áo dáng peplum phối cùng chân váy dài tạo hiệu ứng tôn vòng eo và kéo dài đôi chân cho người mặc. Nhấn nhá bằng chiếc clutch cầm tay tránh sự đơn điệu cho trang phục

ẢNH: PANTIO

Trang phục đính khuy tinh tế, điểm nhấn nhỏ làm nên sức hút lớn- Ảnh 7.

Thiết kế áo sơ mi kẻ sọc liền chân váy ngắn mang đậm hơi hướng trẻ trung. Cộng thêm hàng khuy bạc đính dọc phần cạp cao đen tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ cho trang phục. Bạn có thể kết hợp cùng giày cao gót đen để tôn lên đôi chân dài thon gọn

ẢNH: PANTIO

Trang phục đính khuy tinh tế, điểm nhấn nhỏ làm nên sức hút lớn- Ảnh 8.

Diện váy xanh dịu dàng cho những ngày hè, mang đến hiệu ứng vô cùng dễ dịu. Sắc xanh khi kết hợp cùng hàng khuy vàng đồng lấp lánh càng tăng thêm vẻ đẹp tinh tế. Thiết kế này rất phù hợp để các nàng tỏa sáng trong những ngày du lịch nghỉ dưỡng mùa hè

ẢNH: LEIKA

 

khuy Kim loại Chân váy trang phục đính khuy váy dáng dài

Đơn giản mà đẹp, sang với váy sơ mi, váy họa tiết

Nét quyến rũ tinh tế từ những thiết kế váy, áo hở vai

Áo sơ mi tay sleeves kiêu kỳ cho quý cô hiện đại

Thời trang du lịch mùa hè không thể thiếu túi cói

Áo phối ren mang đến vẻ đẹp nửa kín nửa hở

Mùa hè 2026 thanh lịch bắt đầu từ chiếc quần màu be

Blazer và những công thức mặc đẹp dễ áp dụng

Quần shorts, chân váy ngắn, áo crop top mát mẻ phủ sóng tủ đồ công sở

