Trang phục đính khuy tinh tế, điểm nhấn nhỏ làm nên sức hút lớn

Những chiếc váy, áo sẽ không còn nhàm chán khi xuất hiện chi tiết như khuy cài được thiết kế khác nhau.
Từ những hàng khuy dọc tối giản mang hơi hướng thanh lịch, đến các thiết kế khuy bản lớn, khuy kim loại cổ điển. Tất cả đều được tính toán để định hình phong cách riêng của người mặc.
Hàng khuy nhỏ kim loại ánh bạc xếp đều tăm tắp chính là điểm nhấn của chiếc váy màu cam. Phom dáng chữ A cổ điển với đường thắt eo tinh tế giúp định hình vóc dáng người mặc, kết hợp với túi xách và giày cao gót basic cũng đủ để tạo thành lựa chọn hoàn hảo cho các nàng công sở hoặc đi dạo phố
ẢNH: SIXDO
Dãy khuy nhỏ trải dài từ cổ xuống chân váy tạo sự liền mạch và làm nổi bật cho chiếc váy midi nâu tối giản. Váy sơ mi màu nâu rêu với phần chân dập ly trang nhã. Ưu điểm của thiết kế này là tính ứng dụng cao, giúp bạn tự tin từ công sở ra đến phố thị
Các hạt khuy kiểu dáng độc đáo được đính kết khéo léo trên chiếc áo sơ mi màu be. Sự kết hợp giữa áo tay cánh dơi và quần tây ống loe tạo nên phong cách tối giản nhưng đầy cá tính, chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng cùng tông áo tôn lên vòng eo thon gọn
ẢNH: PANTIO
Hàng khuy cài màu vàng nổi bật trên nền vải denim tối giản, thiết kế áo khoác ngắn phối chân váy xòe mang đến sự giao thoa hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. Với chất liệu bền bỉ cùng phom dáng chuyên nghiệp cho các quý cô công sở
ẢNH: ELISE
Hàng khuy kim loại đa dạng vị trí trên áo tweed xám tạo nên sự tỉ mỉ, áo khoác cộc tay kết hợp chân váy xếp ly xòe rộng giúp nàng toát lên vẻ đẹp cổ điển. Khi kết hợp cùng một chiếc túi xách nhỏ màu trung tính sẽ là phụ kiện lý tưởng để nâng tầm trang phục
Dãy khuy vàng đồng sang trọng nổi bật trên nền chất liệu ren trắng, áo dáng peplum phối cùng chân váy dài tạo hiệu ứng tôn vòng eo và kéo dài đôi chân cho người mặc. Nhấn nhá bằng chiếc clutch cầm tay tránh sự đơn điệu cho trang phục
Thiết kế áo sơ mi kẻ sọc liền chân váy ngắn mang đậm hơi hướng trẻ trung. Cộng thêm hàng khuy bạc đính dọc phần cạp cao đen tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ cho trang phục. Bạn có thể kết hợp cùng giày cao gót đen để tôn lên đôi chân dài thon gọn
Diện váy xanh dịu dàng cho những ngày hè, mang đến hiệu ứng vô cùng dễ dịu. Sắc xanh khi kết hợp cùng hàng khuy vàng đồng lấp lánh càng tăng thêm vẻ đẹp tinh tế. Thiết kế này rất phù hợp để các nàng tỏa sáng trong những ngày du lịch nghỉ dưỡng mùa hè
ẢNH: LEIKA
Giấy phép XB
số 110/GP - BTTTT
cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Theo dõi trang trên