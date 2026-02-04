  • An Giang
Thời trang 24/7

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
04/02/2026 14:00 GMT+7

Tôn vinh đường cong quyến rũ, váy body và phụ kiện đính đá trở thành ngôn ngữ thời trang của vẻ đẹp kiều diễm.

Váy body kết hợp phụ kiện đính đá không chỉ là lựa chọn thời trang mà còn là cách phái đẹp thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế. Dù xuất hiện tại dạ tiệc sang trọng, sự kiện thời trang hay không gian công sở cao cấp, những bản phối này đều giúp các cô gái tự tin tỏa sáng, ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp kiều diễm vượt thời gian.

Váy body trễ vai và phụ kiện đính đá

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, váy body trễ vai vẫn đủ sức chinh phục ánh nhìn nhờ khả năng khoe trọn bờ vai thon và xương quai xanh thanh mảnh. 

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm - Ảnh 1.

Chiếc đầm ôm body trễ vai với sắc đỏ ôm sát, kết hợp phần tà váy xếp layer mềm mại. Sắc đỏ nổi bật được cân bằng với phụ kiện đính đá tinh xảo như dây chuyền mảnh và khuyên tai ánh kim, giúp tổng thể thêm phần lộng lẫy nhưng không phô trương. Xăng đan cao gót đính nơ duyên dáng, hoàn thiện diện mạo yêu kiều, phù hợp cho các buổi tiệc trang trọng

ẢNH: @MEOSHOPVN

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm - Ảnh 2.

Dễ dàng ghi dấu ấn khi lựa chọn đầm body trễ vai với sự giao thoa hài hòa giữa hai gam màu trắng đen kinh điển. Điểm nhấn nằm ở phần tay áo được cách điệu như áo choàng trễ vai lệch tà. Khi kết hợp cùng phụ kiện đính đá như nhẫn và lắc tay, tổng thể càng thêm sang trọng

ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Váy body cúp ngực và phụ kiện đính đá

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm - Ảnh 3.

Trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi lựa chọn váy body cúp ngực kết hợp phụ kiện đính đá. Chiếc đầm cúp ngực sắc đỏ với thiết kế xẻ lệch tà cùng chi tiết chiết eo xếp ly tạo điểm nhấn cuốn hút. Hiệu ứng bắt sáng được tận dụng trọn vẹn khi phối cùng khuyên tai ánh kim và giày cao gót mũi nhọn đính đá, khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế

ẢNH: DZUNG BIEZ

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm - Ảnh 4.

Chiếc đầm cúp ngực ôm body sắc đen huyền bí. Thiết kế lệch tà kết hợp chi tiết xuyên thấu khéo léo khoe trọn bờ vai trần cùng đôi chân thanh mảnh. Khi phối cùng khuyên tai đính đá bản lớn và xăng đan cao gót hở mũi tạo sự quyền lực đầy mạnh mẽ

ẢNH: DZUNG BIEZ

Váy body dáng ngắn và phụ kiện đính đá

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm - Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa váy body dáng ngắn và phụ kiện đính đá mang đến cho phái đẹp nét quý phái. Váy body dáng ngắn sắc đen với chi tiết cut out cùng thiết kế hai dây khéo léo. Khi phối cùng dây chuyền và khuyên tai đính đá giúp mang lại diện mạo gợi cảm mà không quá phô trương

ẢNH: DZUNG BIEZ

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm - Ảnh 6.

Đầm body sắc đen trễ vai với chi tiết cut out cùng hoa đính thủ công độc đáo, tạo điểm nhìn thu hút thị giác. Phụ kiện đơn giản như khuyên tai ánh kim và giày cao gót hở mũi đính đá, giúp các cô gái sở hữu diện mạo yêu kiều, thu hút trọn mọi ánh nhìn tại những sự kiện sang trọng

ẢNH: DZUNG BIEZ

Váy body đen và phụ kiện đính đá

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm - Ảnh 7.

Không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp hiện đại, váy body đen luôn là lựa chọn an toàn nhưng đầy sức hút. Chiếc đầm body đen sát nách dáng dài tôn lên đường nét thanh mảnh của cơ thể. Khi kết hợp cùng khuyên tai đính đá và giày cao gót mũi nhọn sắc kem toát lên vẻ thanh tao, chuẩn mực nhưng không hề cứng nhắc

ẢNH: CLAYMORE

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm - Ảnh 8.

Chiếc đầm nhung đen ôm body cổ tròn với tay bồng được xử lý tinh tế mang đến cảm giác cổ điển. Chất liệu nhung tạo chiều sâu thị giác, phối cùng dây chuyền và khuyên tai đính đá, hiệu ứng lấp lánh được tiết chế vừa đủ, nâng tầm diện mạo mà vẫn giữ được sự thanh lịch cần có

ẢNH: K&K FASHION

