Váy cưới lãng mạn cho quý cô hiện đại mùa thu 2025

Các thiết kế váy cưới mới của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa là sự giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển và tinh thần hiện đại, nơi sự lãng mạn được tái hiện qua phom dáng và chất liệu truyền thống nhưng lại hòa quyện cùng sự phóng khoáng, tự do của thời đại mới.
Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cho biết bộ sưu tập Love No.5 được anh lấy cảm hứng từ những lá thư tình, nơi lưu giữ kỷ niệm, cảm xúc và những lời yêu chưa kịp thổ lộ. Bộ sưu tập váy cưới lần này bao gồm các thiết kế mang tông màu trắng chủ đạo, sử dụng ren, lưới, satin, tulle... để dẫn dắt quý cô bước vào khu vườn tình yêu tuyệt đẹp.
Từ hình ảnh truyền thống sang trọng quý phái đến sự phá cách, gợi cảm và táo bạo, mỗi cô gái đều có thể tìm thấy chính mình trong diện mạo hoàn hảo để bước vào ngày cưới trong mơ
ẢNH: NGUYỄN MINH ĐỨC
Nhà thiết kế gửi gắm một cách tinh tế vào mỗi thiết kế áo cưới tình yêu các loài hoa. Đó là hoa linh lan, tường vy, star of bethlehem... như cách người xưa thường khẽ đặt vào trong phong thư một món kỷ vật mong manh nhưng chứa đựng trọn vẹn thương nhớ và khát khao