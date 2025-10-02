Váy cưới lãng mạn cho quý cô hiện đại mùa thu 2025

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cho biết bộ sưu tập Love No.5 được anh lấy cảm hứng từ những lá thư tình, nơi lưu giữ kỷ niệm, cảm xúc và những lời yêu chưa kịp thổ lộ. Bộ sưu tập váy cưới lần này bao gồm các thiết kế mang tông màu trắng chủ đạo, sử dụng ren, lưới, satin, tulle... để dẫn dắt quý cô bước vào khu vườn tình yêu tuyệt đẹp.

Các thiết kế váy cưới có phom dáng cực kỳ đa dạng, từ ballgown lộng lẫy đến mermaid gợi cảm; váy A-line thanh lịch đến mini dress cá tính... tất cả đều thơ mộng, lãng mạn như chính tâm hồn người phụ nữ hiện đại ẢNH: NGUYỄN MINH ĐỨC

Vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, nhà thiết kế 8X chọn sự tối giản trong cấu trúc để tôn vinh đường nét hình thể, đồng thời chú trọng sự tinh xảo trong từng chi tiết thủ công nhằm kiến tạo nên những “bức thư bằng vải vóc”, nơi tình yêu được viết tiếp bằng một hình thức mới mẻ ẢNH: NGUYỄN MINH ĐỨC

Love No.5 là sự giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển và tinh thần hiện đại, nơi sự lãng mạn được tái hiện qua phom dáng và chất liệu truyền thống hòa quyện cùng sự phóng khoáng, tự do của thời đại mới ẢNH: NGUYỄN MINH ĐỨC

Những bức thư tình như được "viết" lên tà váy cưới bằng ngôn ngữ thời trang đậm chất lãng mạn và nên thơ ẢNH: NGUYỄN MINH ĐỨC

Chất liệu tulle, satin và mikado cao cấp được xử lý layering nhiều tầng, tựa như những trang thư chồng lên nhau. Trên nền vải ấy, những chi tiết thêu tay tinh xảo mô phỏng chữ viết và hoa văn cổ điển, gợi nhớ đến những dòng thư tình còn vương mùi mực ẢNH: NGUYỄN MINH ĐỨC

Từ hình ảnh truyền thống sang trọng quý phái đến sự phá cách, gợi cảm và táo bạo, mỗi cô gái đều có thể tìm thấy chính mình trong diện mạo hoàn hảo để bước vào ngày cưới trong mơ ẢNH: NGUYỄN MINH ĐỨC