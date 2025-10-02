  • An Giang
Thời trang 24/7

Váy cưới lãng mạn cho quý cô hiện đại mùa thu 2025

Kim Ngọc
Kim Ngọc
02/10/2025 16:00 GMT+7

Các thiết kế váy cưới mới của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa là sự giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển và tinh thần hiện đại, nơi sự lãng mạn được tái hiện qua phom dáng và chất liệu truyền thống nhưng lại hòa quyện cùng sự phóng khoáng, tự do của thời đại mới.

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cho biết bộ sưu tập Love No.5 được anh lấy cảm hứng từ những lá thư tình, nơi lưu giữ kỷ niệm, cảm xúc và những lời yêu chưa kịp thổ lộ. Bộ sưu tập váy cưới lần này bao gồm các thiết kế mang tông màu trắng chủ đạo, sử dụng ren, lưới, satin, tulle... để dẫn dắt quý cô bước vào khu vườn tình yêu tuyệt đẹp.

Váy cưới lãng mạn cho quý cô hiện đại trong mùa thu 2025 - Ảnh 1.

Các thiết kế váy cưới có phom dáng cực kỳ đa dạng, từ ballgown lộng lẫy đến mermaid gợi cảm; váy A-line thanh lịch đến mini dress cá tính... tất cả đều thơ mộng, lãng mạn như chính tâm hồn người phụ nữ hiện đại

ẢNH: NGUYỄN MINH ĐỨC

Váy cưới lãng mạn cho quý cô hiện đại trong mùa thu 2025 - Ảnh 2.

Vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, nhà thiết kế 8X chọn sự tối giản trong cấu trúc để tôn vinh đường nét hình thể, đồng thời chú trọng sự tinh xảo trong từng chi tiết thủ công nhằm kiến tạo nên những “bức thư bằng vải vóc”, nơi tình yêu được viết tiếp bằng một hình thức mới mẻ

ẢNH: NGUYỄN MINH ĐỨC

Váy cưới lãng mạn cho quý cô hiện đại trong mùa thu 2025 - Ảnh 3.

Love No.5 là sự giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển và tinh thần hiện đại, nơi sự lãng mạn được tái hiện qua phom dáng và chất liệu truyền thống hòa quyện cùng sự phóng khoáng, tự do của thời đại mới

ẢNH: NGUYỄN MINH ĐỨC

Váy cưới lãng mạn cho quý cô hiện đại trong mùa thu 2025 - Ảnh 4.

Những bức thư tình như được "viết" lên tà váy cưới bằng ngôn ngữ thời trang đậm chất lãng mạn và nên thơ

ẢNH: NGUYỄN MINH ĐỨC

Váy cưới lãng mạn cho quý cô hiện đại trong mùa thu 2025 - Ảnh 5.

Chất liệu tulle, satin và mikado cao cấp được xử lý layering nhiều tầng, tựa như những trang thư chồng lên nhau. Trên nền vải ấy, những chi tiết thêu tay tinh xảo mô phỏng chữ viết và hoa văn cổ điển, gợi nhớ đến những dòng thư tình còn vương mùi mực

ẢNH: NGUYỄN MINH ĐỨC

Váy cưới lãng mạn cho quý cô hiện đại trong mùa thu 2025 - Ảnh 6.
Váy cưới lãng mạn cho quý cô hiện đại trong mùa thu 2025 - Ảnh 7.
Váy cưới lãng mạn cho quý cô hiện đại trong mùa thu 2025 - Ảnh 8.

Từ hình ảnh truyền thống sang trọng quý phái đến sự phá cách, gợi cảm và táo bạo, mỗi cô gái đều có thể tìm thấy chính mình trong diện mạo hoàn hảo để bước vào ngày cưới trong mơ

ẢNH: NGUYỄN MINH ĐỨC

Váy cưới lãng mạn cho quý cô hiện đại trong mùa thu 2025 - Ảnh 9.
Váy cưới lãng mạn cho quý cô hiện đại trong mùa thu 2025 - Ảnh 10.
Váy cưới lãng mạn cho quý cô hiện đại trong mùa thu 2025 - Ảnh 11.

Nhà thiết kế gửi gắm một cách tinh tế vào mỗi thiết kế áo cưới tình yêu các loài hoa. Đó là hoa linh lan, tường vy, star of bethlehem... như cách người xưa thường khẽ đặt vào trong phong thư một món kỷ vật mong manh nhưng chứa đựng trọn vẹn thương nhớ và khát khao

ẢNH: NGUYỄN MINH ĐỨC

