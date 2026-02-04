Vẻ đẹp tiểu thư từ phong cách thời trang lãng mạn

Không thể thiếu trong phong cách thời trang lãng mạn chính là những gam màu pastel nhẹ nhàng. Các sắc xám xanh, tím nhạt hay kem sữa mang lại cảm giác dễ chịu cho thị giác. Chiếc áo xám xanh pastel làm từ voan tơ dập ly hiện lên đầy thơ mộng, với độ xuyên thấu vừa phải tạo cảm giác mong manh nhưng không kém phần tinh tế. Khi phối cùng quần shorts trắng, set đồ mang lại vẻ ngoài trong trẻo, thích hợp cho những ngày hè nhẹ nắng