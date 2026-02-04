  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Vẻ đẹp tiểu thư từ phong cách thời trang lãng mạn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
04/02/2026 16:00 GMT+7

Không xa rời đời sống, phong cách thời trang lãng mạn đang dần trở thành lựa chọn được nhiều phụ nữ ưa chuộng nhờ tính ứng dụng cao và khả năng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, hoa cỏ và những gam màu trong trẻo, phong cách thời trang lãng mạn này mở ra một không gian thẩm mỹ giàu chất thơ, giúp người mặc như bước ra khỏi những chuẩn mực cứng nhắc để chạm đến vẻ đẹp mềm mại.

Đầm hoa nhí mang phong cách lãng mạn

Vẻ đẹp tiểu thơ từ phong cách thời trang lãng mạn - Ảnh 1.

Đầm hoa nhí được xem là "linh hồn" của phong cách lãng mạn khi dung hòa trọn vẹn giữa sự nữ tính và vẻ đẹp tự nhiên. Chiếc đầm hoa nhí gam màu trắng tinh khôi với phần thân thiết kế áo corset ôm gọn cơ thể nhưng không hề gò bó, họa tiết hoa nhỏ li ti phủ đều trên nền vải. Phần chân váy xòe đuôi tôm mang lại độ bồng bềnh tự nhiên, khiến từng bước đi trở nên uyển chuyển như đang lướt nhẹ giữa vườn hoa

ẢNH: @NGTCAMLY.HHQGVN24

Vẻ đẹp tiểu thơ từ phong cách thời trang lãng mạn - Ảnh 2.

Chiếc đầm hoa nhí ngọt ngào với sắc hồng chủ đạo, từng bông hoa nhỏ li ti in trên nền vải mềm mại, phối màu pastel nhẹ nhàng, ôm vừa vặn thân hình nhưng vẫn tạo độ bay bổng cho mỗi bước chân. Khi kết hợp cùng áo khoác mỏng ren trắng và giày búp bê nhã nhặn toát lên vẻ thanh thoát

ẢNH: @NGOCKEM_

Váy maxi mang vẻ đẹp mộng mơ  

Vẻ đẹp tiểu thơ từ phong cách thời trang lãng mạn - Ảnh 3.

Nếu đầm hoa nhí mang đến vẻ đẹp e ấp thì váy maxi lại đại diện cho sự phóng khoáng của thời trang lãng mạn. Những thiết kế maxi thường được ưu ái sử dụng chất liệu voan hoặc chiffon mỏng nhẹ, giúp tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại theo từng bước chân. Chiếc váy hoa với cổ yếm thanh thoát kết hợp tay bèo nhẹ nhàng, những đóa hoa rực rỡ trên váy tôn lên làn da trắng của người mặc

ẢNH: @LAMIA

Vẻ đẹp tiểu thơ từ phong cách thời trang lãng mạn - Ảnh 4.

Chiếc đầm maxi xanh dịu mát điểm hoa lụa cài cổ, cổ yếm thanh thoát tôn nét duyên dáng. Thiết kế nhún eo tinh tế cùng chân váy xòe tầng lớp tạo từng bước đi nhẹ nhàng. Phối cùng xăng đan đính ngọc trai và hoa tai ngọc trai trắng, tổng thể vừa thanh nhã vừa mộng mơ

ẢNH: @NEM FASHION

Trang phục màu pastel gợi nét dịu dàng 

Vẻ đẹp tiểu thơ từ phong cách thời trang lãng mạn - Ảnh 5.

Không thể thiếu trong phong cách thời trang lãng mạn chính là những gam màu pastel nhẹ nhàng. Các sắc xám xanh, tím nhạt hay kem sữa mang lại cảm giác dễ chịu cho thị giác. Chiếc áo xám xanh pastel làm từ voan tơ dập ly hiện lên đầy thơ mộng, với độ xuyên thấu vừa phải tạo cảm giác mong manh nhưng không kém phần tinh tế. Khi phối cùng quần shorts trắng, set đồ mang lại vẻ ngoài trong trẻo, thích hợp cho những ngày hè nhẹ nắng

ẢNH: @K&K FASHION

Vẻ đẹp tiểu thơ từ phong cách thời trang lãng mạn - Ảnh 6.

Áo peplum tím pastel với phần eo thắt gọn và vạt xòe nhẹ tựa cánh bướm lại mang đến khí chất trang nhã. Kết hợp cùng chân váy dài tối màu, dáng đuôi cá tôn lên vóc dáng thon gọn phù hợp với những quý cô công sở

ẢNH: @CLAYMORE

Phụ kiện hoàn thiện phong cách lãng mạn 

Vẻ đẹp tiểu thơ từ phong cách thời trang lãng mạn - Ảnh 7.

Phong cách thời trang lãng mạn không thể trọn vẹn nếu thiếu đi những món phụ kiện tinh xảo. Kẹp tóc hình cánh bướm xanh dịu được cài nhẹ trên mái tóc, kết hợp cùng váy trắng đính ren hoa cầu kỳ, tạo nên điểm nhấn sinh động như đàn bướm đang đậu giữa làn mây

ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Vẻ đẹp tiểu thơ từ phong cách thời trang lãng mạn - Ảnh 8.

Chiếc túi xách đan móc màu kem điểm xuyết hoa hướng dương vàng chạy dọc dây đeo, vừa sinh động vừa duyên dáng. Phối cùng áo lưới xanh và chân váy trắng bồng xếp tầng, tổng thể trang phục giúp nàng như bước ra từ khu vườn cổ tích. Chất liệu len tự nhiên kết hợp trang phục nhiều lớp tạo chiều sâu cho tổng thể

ẢNH: @KJMBAE

 

Lãng mạn phong cách thời trang phong cách lãng mạn Nữ tính tiểu thư

Bài viết khác

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm

Váy body và phụ kiện đính đá tôn vẻ đẹp kiều diễm

Áo họa tiết ca rô với những bản phối không nhàm chán

Áo họa tiết ca rô với những bản phối không nhàm chán

Đẹp kiêu kỳ, tinh giản với sắc trắng đen kinh điển

Đẹp kiêu kỳ, tinh giản với sắc trắng đen kinh điển

Những kiểu giày đa năng cho mọi phong cách ‘mặc gì cũng hợp’

Những kiểu giày đa năng cho mọi phong cách ‘mặc gì cũng hợp’

Áo blazer và váy lụa: ranh giới tinh tế giữa gợi cảm và thanh lịch

Áo blazer và váy lụa: ranh giới tinh tế giữa gợi cảm và thanh lịch

Diện áo cut out cùng quần tối màu, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch

Diện áo cut out cùng quần tối màu, gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch

Phong cách minimalism càng tối giản, càng sang trọng

Phong cách minimalism càng tối giản, càng sang trọng

Áo gile và sơ mi, cặp bài trùng cho diện mạo trẻ trung sành điệu

Áo gile và sơ mi, cặp bài trùng cho diện mạo trẻ trung sành điệu

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top