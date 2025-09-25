'Xóm' nhỏ giữa đại ngàn và góc ẩn trú trong vịnh đậm chất thiên nhiên

Giữa đại ngàn Sapung hùng vĩ và vịnh Ninh Vân xanh ngát, hai chốn ẩn trú: Cao Lan Hamlet và Anlam Retreat mở ra hành trình tìm về sự an yên tuyệt đối giữa thiên nhiên. Một bên là những ngôi nhà sàn của người Cao Lan mộc mạc nép mình trong rừng sâu, nơi tiếng gió hòa cùng tiếng suối róc rách; một bên là khu nghỉ dưỡng tinh tế, hòa mình trong nhịp thở đại dương.

Cao Lan Hamlet - 'xóm' nhỏ giữa đại ngàn Sapung

"Xóm" nhỏ trong mây đón bình mình, khu nghỉ dưỡng văn hóa và kiến trúc xanh ẩn mình giữa núi Sapung ẢNH: FB CAO LAN HAMLET

Nằm ở độ cao 970 m so với mực nước biển, trên vùng cao nguyên Bảo Lộc hùng vĩ, nơi biển mây ôm quanh sườn núi và con người có thể chạm đến một nhịp sống an yên, nơi đó mang tên Cao Lan Hamlet.

Villa biệt lập 4 phòng ngủ (330 m²) theo phong cách mộc mạc, gần gũi mà giàu mỹ cảm ẢNH: FB CAO LAN HAMLET

Từ villa trong tiếng Anh có nghĩa là biệt thự, nhưng Cao Lan villa mang ý nghĩa là “ngôi nhà to lớn của người Cao Lan”. Được dựng phỏng theo phong cách nhà của Vua H'Mông Hà Giang, villa với 4 phòng ngủ và đều có toilet và phòng tắm riêng trong phòng và các gác nhỏ như ngôi nhà trong truyện cổ tích. Villa phù hợp với nhóm khách từ 8 - 14 người với đầy đủ tiện nghi để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng.

Các căn nhà sàn thân thiện với thiên nhiên, nằm giữa núi đồi ẢNH: FB CAO LAN HAMLET

Cao Lan Hamlet đã gìn giữ và tái hiện vẻ đẹp kiến trúc của người dân tộc Cao Lan bằng cách phục dựng lại 5 ngôi nhà sàn truyền thống. Những ngôi nhà này vốn thuộc về cộng đồng người Cao Lan khi họ di cư vào rừng Nam Cát Tiên. Sau khi được chuyển đến B’lao, nhà sàn được điều chỉnh lại một số chi tiết để phù hợp với khí hậu địa phương và nghỉ dưỡng nhưng vẫn bảo tồn nguyên vẹn vẻ đẹp tỷ lệ kiến trúc đặc trưng của người Cao Lan.

Bàn tiệc cầu hôn bên cạnh hồ bơi vô cực nằm giữa lưng chừng núi của khu nghỉ ẢNH: FB CAO LAN HAMLET

Dấu ấn kiến trúc còn được thể hiện qua nhà hàng với mái vòm lấy cảm hứng từ nhà chứa máy bay, dựng từ gỗ tái chế, tạo nên một không gian nghệ thuật đối thoại cùng ánh sáng và cảnh quan. Hồ bơi vô cực lưng chừng núi mở ra toàn cảnh thung lũng Lộc Thành, nơi thiên nhiên như đang thì thầm, khẽ mời gọi bước chân du khách ẢNH: FB CAO LAN HAMLET

Ẩm thực tại Cao Lan Hamlet cũng mang lại trải nghiệm khó quên. Trên chiếc bàn gỗ mộc mạc, du khách có thể thưởng thức chiếc pizza củi nóng hổi, với lớp vỏ giòn tan và mùi thơm đặc trưng bên cạnh mỳ Ý mềm dẻo ẢNH: FB CAO LAN HAMLET

Cơm Việt giản dị, món Huế tinh tế, hay các món Á - Âu được chế biến công phu, tất cả không chỉ làm no vị giác mà còn khiến thực khách cảm nhận rõ sự ấm áp, thân tình như một bữa ăn tại nhà.

Cao Lan Hamlet không dành cho số đông, mà cho những tâm hồn tìm kiếm một kỳ nghỉ tĩnh lặng, có chiều sâu - nơi con người kết nối lại với thiên nhiên và chính mình. Buổi sáng, du khách được đánh thức bởi tiếng chim rừng; buổi chiều, ngồi nhìn hoàng hôn bảng lảng nghiêng dần bên hiên nhà; và tối xuống, quây quần trong bữa tiệc ấm cúng, bên ánh lửa hồng.

Góc ẩn trú đậm chất thiên nhiên trong vịnh Ninh Vân

Khung trời riêng tư tại An Lâm Retreats Ninh Vân Bay trở thành góc ẩn trú tinh khôi, nơi bạn và nửa kia cùng khám phá "vùng đất mơ mộng" của đam mê và cảm xúc, đồng điệu qua những ngày tháng trong trẻo.

Tọa lạc trên bán đảo biệt lập và được bao bọc bởi một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay là địa điểm lý tưởng để hiện thực hóa những giấc mơ lãng mạn nhất của các cặp đôi ẢNH: @ANLAMRETREATS_NINHVANBAY

Chỉ với 15 phút di chuyển bằng tàu cao tốc, đặt chân đến An Lâm Retreats Ninh Vân Bay, các cặp đôi như lạc vào một thế giới khác - nơi bầu trời xanh biếc phản chiếu trên làn nước, mây trôi chậm rãi như thể thời gian khẽ dừng lại. Giữa vòng tay của núi rừng và biển cả, với tiếng chim rừng ngân vang và làn gió vịnh Ninh Vân dịu nhẹ, sự bình yên lan tỏa trong từng hơi thở, để lại cảm giác về một "thế giới chỉ dành cho hai người".

Từ những căn villa gỗ độc đáo - sát biển, nép bên vách đá hay ẩn mình giữa tán cây - bạn và người thương có thể đón bình minh rực rỡ trên bãi cát, chậm rãi hít thở không khí trong lành và lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Ngày mới có thể bắt đầu bằng bữa sáng Floating lãng mạn tại hồ bơi riêng, một buổi dạo biển với bàn chân trần mát rượi trên cát, hay cùng nhau tập yoga để tận hưởng nguồn năng lượng tươi mới.

Tận hưởng từng khoảnh khắc một cách chậm rãi, các cặp đôi sẽ tìm thấy những cung bậc cảm xúc mới, nhẹ nhàng hâm nóng tình yêu và để trái tim tự nhiên rung động như thuở ban đầu ẢNH: @ANLAMRETREATS_NINHVANBAY

Trong vòng tay của thiên nhiên, hạnh phúc hiện diện trong từng trải nghiệm đáng nhớ: chăm sóc sức khỏe tại Jungle Spa, tìm lại sự tĩnh tại qua lớp thiền trăng bên vịnh, hay cùng nhau chinh phục hành trình trekking đến An Lâm Point. Đôi khi, niềm vui lại thật giản dị như một buổi picnic bên suối, khoảnh khắc ngắm hoàng hôn trên bãi biển, hay một bữa tối lãng mạn, nơi hương vị tinh tế của những món ăn hòa quyện cùng tiếng sóng biển và khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.

Trải nghiệm beach picnic bên vịnh biển, nơi tình yêu được chạm đến sự tinh khôi giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ẢNH: @ANLAMRETREATS_NINHVANBAY



