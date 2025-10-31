Tiếp nối sự sống của những đứa bé bị bỏ rơi

Ở độ tuổi xưa nay hiếm, bà Mai gắn vẫn bó với nghề làm bánh tráng để trang trải cuộc sống. Tuy cuộc sống có phần khó khăn nhưng bà và con gái vẫn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận và nuôi dưỡng những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, vì bà hiểu rằng, mỗi sinh linh được sống là một phép màu và lòng nhân ái chính là bàn tay nâng đỡ cho phép màu ấy. Bà trao cho những đứa trẻ cơ hội được sống, được yêu thương.

Như bác sĩ người Pháp Albert Schweitzer từng nói: "Nhân ái, trong ý nghĩa sâu xa nhất, là tôn trọng và gìn giữ sự sống". Bà Mai đã hành động cho câu nói ấy một cách chân thật, với tấm lòng nhân ái để thực hiện những điều tưởng chừng vượt quá sức mình.

Khởi nguồn từ một cơ duyên...

Gia đình bà sống trong một căn nhà nhỏ xuống cấp, mang theo hơi thở của năm tháng, với nghề làm bánh tráng thu nhập không bao nhiêu. Ngoài việc làm nghề truyền thống, hoàn cảnh không cho phép bà làm điều gì lớn lao hơn.

Năm 2013, cô Dung - con gái bà Mai - trong một lần làm giấy tờ cho người thân ở bệnh viện tình cờ gặp một bé trai mới chào đời nhưng bị từ chối. Vừa thương cảm, vừa bối rối, cô liền gọi điện về gia đình hỏi ý kiến. Một phần cũng đắn đo nhưng rồi gia đình cũng chấp nhận đưa cháu về nuôi. Vậy là căn nhà nhỏ của bà Mai vang tiếng khóc của trẻ thơ. Một sinh mệnh nhỏ bé được che chở trong vòng tay yêu thương của hai mẹ con bà Mai. Dù tuổi cao nhưng bà vẫn kiên trì cùng với con gái chăm sóc từ giọt sữa, từng bữa ăn.

Mẹ con bà Mai và hai đứa trẻ được nhà chùa hỗ trợ nuôi dưỡng ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Hành trình yêu thương

Thường ngày, bà bắt đầu công việc lúc tờ mờ sáng. Trong tiếng gà gáy đầu tiên báo hiệu cho một ngày mới đã đến, bà nhóm bếp xay bột, chuẩn bị mọi thứ cho công việc tráng bánh của bà.

Việc thì bà cứ làm, đôi lúc ngó chừng đứa trẻ. Đến chiều, bà ghé những nhà có người mới sinh em bé để xin thêm sữa cho cháu. Ngày qua ngày, cuộc sống của bà gắn liền với tiếng khóc, tiếng cười của trẻ nhỏ.

Hành trình của đứa trẻ lớn lên, biết nói, biết cười, rồi đến tập đi chạy nhảy. Đến tuổi đi học, bà Mai dành dụm từng đồng mua cho cháu chiếc cặp, quyển vở để bắt đầu đến trường. Bà đưa đón cháu đến trường, dạy cháu lễ phép và xưng "nội", gọi "cháu", xem đứa trẻ như ruột thịt của mình. Những cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của bà dành cho cháu luôn toát lên một tình yêu thương vô bờ. Tình thương ấy của bà chỉ có thể xuất phát từ lòng nhân ái!