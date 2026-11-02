Toyota toan tính bán xe điện giá rẻ tại Đông Nam Á

Sau thời gian ưu tiên xe hybrid, Toyota đang từng bước mở rộng danh mục ô tô thuần điện tại Đông Nam Á. Hãng xe Nhật Bản gần đây "úp mở" khả năng sẽ bổ sung dải sản phẩm xe điện giá thấp hơn, thay vì chủ yếu phân phối các mẫu mã ở các phân khúc đắt tiền.

Thông tin được ông Nandi Julyanto - Chủ tịch Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) chia sẻ sau cuộc gặp Bộ trưởng Công nghiệp nước này ngày 27.10.2026. Theo đó, bên cạnh bZ4X lắp ráp tại "xứ vạn đảo", Toyota đang chuẩn bị tung thêm các mẫu xe thuần điện chạy bằng pin (BEV) phù hợp nhu cầu khách hàng Indonesia. Khi được hỏi liệu xe mới có rẻ hơn sản phẩm hiện tại, ông Nandi bày tỏ hy vọng. Tuy nhiên, Toyota chưa công bố tên xe, giá bán hay thời điểm ra mắt.

Đưa xe điện đến gần hơn với khách hàng phổ thông

Toyota đã phân phối nhiều mẫu BEV tại Indonesia, nhưng giá bán vẫn cao hơn khá nhiều so với mặt bằng thị trường. Theo Toyota-Astra Motor, bZ4X lắp ráp nội địa có giá từ 799 triệu rupiah (gần 1,14 tỉ đồng); Urban Cruiser EV nhập khẩu từ Ấn Độ từ 759 triệu rupiah (khoảng 1,08 tỉ đồng), còn bZ4X Touring từ 889 triệu rupiah (gần 1,265 tỉ đồng).

Toyota đang tính toán mở rộng danh mục ô tô thuần điện với những mẫu xe có giá dễ tiếp cận hơn tại Đông Nam Á ẢNH: DETAK

Ngược lại, các mẫu xe xăng phổ thông của Toyota như Agya hay Raize có giá khởi điểm thấp hơn đáng kể. Người muốn chuyển sang xe thuần điện cùng thương hiệu vì thế phải tăng mạnh ngân sách. Khoảng cách này là rào cản nếu Toyota muốn mở rộng nhóm khách hàng. Đặc biệt, theo báo chí Indonesia, phân khúc có sức mua lớn nhất tại nước này nằm ở khoảng giá dưới 300 triệu rupiah (gần 430 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với những mẫu BEV Toyota hiện có.

Các hãng Trung Quốc cũng liên tục đưa xe điện xuống phân khúc thấp hơn. Tại Indonesia, BYD Atto 1 có giá khởi điểm khoảng 199 triệu rupiah (khoảng 269 triệu đồng), còn Dolphin từ 369 triệu rupiah (khoảng 525 triệu đồng). Dù khác kích thước, định vị với bZ4X, những sản phẩm này cho thấy người mua có nhiều lựa chọn xe thuần điện vừa túi tiền.

Toyota đã tìm cách cải thiện giá bán bằng nội địa hóa. Việc chuyển bZ4X từ nhập khẩu sang lắp ráp ở Indonesia giúp giá xe giảm so với giai đoạn đầu, nhưng vẫn chưa đủ đưa mẫu SUV này vào nhóm phổ thông. Muốn tiếp cận số đông, hãng có thể phải tính đến sản phẩm khác về kích thước, trang bị và chi phí. Dù vậy, một mẫu xe điện giá thấp không chỉ cần cạnh tranh ở giá mua ban đầu. Hệ thống sạc, khả năng bảo dưỡng, độ bền pin và chi phí vận hành cũng ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng.

Toyota bZ4X đã được lắp ráp tại Indonesia, nhưng giá bán vẫn khá cao so với mặt bằng chung của thị trường ẢNH: TOYOTA ASTRA

Chính phủ Indonesia cũng thúc đẩy Toyota tăng sản lượng BEV. Tại cuộc gặp ngày 27.10, Bộ trưởng Công nghiệp Muhammad Sarmuji đề nghị doanh nghiệp tận dụng hệ sinh thái pin trong nước, mở rộng sản xuất ô tô thuần điện bên cạnh xe hybrid. Tuy nhiên, Toyota chưa xác nhận sẽ chọn phân khúc nào.

Đông Nam Á trở thành thị trường quan trọng trong chiến lược mới?

Động thái của Toyota diễn ra khi thị trường xe điện Đông Nam Á tăng trưởng nhanh. Theo báo cáo của hãng kiểm toán và tư vấn PwC (PricewaterhouseCoopers), trong nửa đầu năm 2026, doanh số BEV tại sáu thị trường ASEAN chủ chốt tăng khoảng 84% so với cùng kỳ. Tính cả hybrid, xe điện hóa chiếm 32% tổng doanh số ô tô của nhóm thị trường này.

Sản phẩm đa dạng hơn, hạ tầng sạc mở rộng và chính sách hỗ trợ đang thúc đẩy nhu cầu. Sự hiện diện ngày càng lớn của BYD, Wuling cùng các thương hiệu Trung Quốc tạo sức ép lên những hãng Nhật Bản vốn có lợi thế về thương hiệu, hệ thống đại lý và dịch vụ hậu mãi.

Sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các hãng xe điện Trung Quốc đang tạo sức ép buộc Toyota điều chỉnh chiến lược tại Đông Nam Á ẢNH: OTOMOTIF

Dù vậy, việc mở rộng danh mục xe BEV không đồng nghĩa Toyota từ bỏ xe hybrid. Hãng tiếp tục theo đuổi chiến lược điện hóa đa hướng, tùy điều kiện mỗi nước. Tháng 10.2025, Toyota Motor Asia đặt mục tiêu xe điện hóa chiếm 30% doanh số tại ASEAN vào năm 2030 và bổ sung hơn 10 mẫu xe điện hóa tại châu Á trong ba năm. Những kế hoạch này bao gồm cả hybrid, không chỉ BEV. Cách tiếp cận này cho phép Toyota tận dụng thế mạnh xe hybrid tại những thị trường hạ tầng sạc còn hạn chế, trong khi tăng lựa chọn thuần điện ở nơi nhu cầu phát triển nhanh hơn.

Tại Việt Nam, Toyota vẫn tập trung vào xe hybrid, chưa chính thức phân phối ô tô thuần điện. Hãng đang chuẩn bị hiện đại hóa nhà máy tại Phú Thọ để sản xuất những mẫu xe lắp ráp mới, trong đó có xe hybrid.

Trong khi đó, Indonesia và Thái Lan đã được Toyota lựa chọn làm cơ sở sản xuất BEV. Đây cũng là hai trung tâm cung ứng ô tô Toyota trong khu vực, song đến nay chưa có thông báo đưa mẫu xe điện giá thấp hơn sang Việt Nam. Nếu Toyota phát triển được sản phẩm vừa ngân sách số đông, cuộc đua xe điện Đông Nam Á có thể chứng kiến sự tham gia sâu hơn của các hãng xe truyền thống.