TP.HCM quy định mới về trường tiên tiến, trường chất lượng cao

Ngày 16.11, thực hiện theo luật Phát triển đô thị, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định ban hành chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông của UBND TP.HCM đến các cơ sở giáo dục, phụ huynh học sinh. Quyết định này áp dụng cho 4 nhóm cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập bao gồm trường có nhiều cấp học, trường chất lượng cao, trường liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở thực hiện mô hình trường tiên tiến, hiện đại.

Học nội dung có thu phí phải trên cơ sở tự nguyện

Theo dự thảo, chương trình giáo dục của các trường tiên tiến, trường chất lượng cao, trường có liên kết gồm phần bắt buộc và phần đặc thù. Nhà trường phải giữ đủ nội dung, thời lượng và yêu cầu cần đạt của các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc theo chương trình quốc gia. Tiếng Việt tiếp tục là ngôn ngữ giảng dạy phần bắt buộc, trừ môn ngoại ngữ và trường hợp pháp luật có quy định khác.

Phần đặc thù ở bậc mầm non có thể gồm làm quen với tiếng Anh, khám phá theo phương pháp STEM/STEAM phù hợp lứa tuổi, phát triển năng khiếu và kỹ năng tự phục vụ, tự bảo vệ.

Ở tiểu học, dự thảo nêu các nội dung như tăng cường ngoại ngữ, tin học và kỹ năng số, STEM/STEAM, nghệ thuật, thể chất nâng cao và kỹ năng sống.

Ở THCS và THPT, nhà trường có thể xây dựng thêm nội dung về trí tuệ nhân tạo ứng dụng, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, định hướng nghề nghiệp, giáo dục sức khỏe và giới tính phù hợp lứa tuổi.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (P.Bến Thành, TP.HCM) hoạt động thể thao. Đây là một trong những trường đang thực hiện mô hình trường tiên tiến, hiện đại của TP.HCM ẢNH: HẠNH TRẦN

Đồng thời dự thảo đưa ra quy định trường không thu tiền của người học đối với nội dung đã thuộc hoạt động giáo dục tăng cường. Với nội dung đặc thù có thu phí và dịch vụ giáo dục, nhà trường phải bảo đảm việc tham gia tự nguyện, có sự đồng thuận bằng văn bản của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ, đồng thời bố trí hoạt động giáo dục phù hợp cho người học không tham gia.

Riêng trường chất lượng cao và trường theo mô hình tiên tiến, hiện đại, phải xác định chuẩn đầu ra của phần đặc thù theo từng khối lớp, phương thức đánh giá và minh chứng kết quả. Dự thảo lấy chuẩn đầu ra và điều kiện tổ chức làm căn cứ đối chiếu với mức thu, giá dịch vụ giáo dục. Nếu không duy trì được điều kiện tổ chức, trường phải điều chỉnh chương trình và mức thu tương ứng.

Dừng mô hình, trường phải hoàn trả khoản đã thu cho phần chưa học

Theo dự thảo, các trường phải trình Sở GD-ĐT TP.HCM thẩm định, phê duyệt kế hoạch giáo dục trước khi thực hiện. Từ đầu năm học, trường phải công khai chương trình, kế hoạch giáo dục, đội ngũ, điều kiện tổ chức và mức thu trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở.

Với trường có nhiều cấp học, học sinh chuyển tiếp giữa các cấp trong cùng trường vẫn phải thực hiện đầy đủ quy định về tuyển sinh và xét hoàn thành chương trình. Với cơ sở liên kết giáo dục, nội dung chương trình nước ngoài đưa vào giảng dạy phải qua thẩm định về mức độ tương thích với chương trình quốc gia. Trường phải công khai nội dung tích hợp, đơn vị cấp chứng chỉ hoặc công nhận kết quả nếu có, cùng giá trị sử dụng của kết quả đó.

Dự thảo cũng quy định công nhận kết quả học tập phần bắt buộc khi học sinh chuyển trường trong hoặc ngoài TP.HCM. Nếu trường chấm dứt mô hình hoặc chấm dứt liên kết giáo dục, trường phải xây dựng phương án bảo đảm quyền lợi người học và hoàn trả phần học phí, giá dịch vụ đã thu tương ứng với phần chương trình chưa thực hiện.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa, TP.HCM) là một trong 4 trường THPT thực hiện mô hình trường tiên tiến, tham gia các tiết học theo dự án ẢNH: DU NGUYỄN

Theo điều khoản chuyển tiếp, cơ sở đang thực hiện mô hình trước ngày quyết định có hiệu lực tiếp tục chương trình đang áp dụng đến hết năm học 2026-2027, đồng thời hoàn tất việc xây dựng và trình thẩm định chương trình để áp dụng từ năm học 2027-2028.