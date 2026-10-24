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    Trường ĐH công bố thông tin tuyển sinh 2027, dự kiến tăng 33 ngành và chương trình

    Mỹ Quyên
    Mỹ Quyên
    Sau khi sắp xếp lại ngành học theo danh mục ngành mới, một trường ĐH tại TP.HCM đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2027. Đáng chú ý, trường dự kiến tăng 33 ngành và chương trình đào tạo mới.

    Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết sau khi rà soát lại các ngành học để điều chỉnh theo danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH theo Thông tư 74 của Bộ GD-ĐT, trường công bố dự kiến kế hoạch tuyển sinh ĐH 2027 với 97 ngành/chương trình đào tạo theo 3 phương thức xét tuyển.

    Như vậy, so với năm 2026, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM thêm 33 ngành/ chương trình đào tạo. Các chương trình đào tạo mới gồm: công nghệ marketing, quản trị doanh số, luật và công nghệ số, công nghệ quảng cáo số, thiết kế game, tâm lý tổ chức - nhân sự, kỹ thuật robot, công nghệ vi mạch bán dẫn, BIM và trí tuệ nhân tạo... Các ngành mới dự kiến gồm: răng - hàm - mặt, y học cổ truyền, kỹ thuật phục hồi chức năng...

    Một trường ĐH công bố thông tin tuyển sinh dự kiến 2027, tăng 33 ngành/chương trình - Ảnh 1.

    Năm 2027, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM dự kiến tăng 33 ngành/ chương trình đào tạo

    ẢNH: D.X

    "Danh mục đào tạo mới này tiếp tục phát huy thế mạnh của trường trong các lĩnh vực truyền thống, đồng thời mở rộng những chương trình gắn với xu hướng công nghệ, chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực của thị trường hiện đại", thạc sĩ Xuân Dung chia sẻ.

    Về tổ hợp xét tuyển, mỗi ngành/chương trình đào tạo được thiết kế từ 6 - 15 tổ hợp phù hợp với đặc thù chuyên môn. Các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ và khoa học sức khỏe chú trọng những môn học nền tảng như: toán, vật lý, hóa học, sinh học.

    Trong khi đó, các ngành/chương trình lĩnh vực kinh tế, ngôn ngữ, xã hội, truyền thông và thiết kế có nhiều tổ hợp kết hợp các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ và môn năng khiếu.

    Về phương thức tuyển sinh, trường dự kiến xét tuyển theo 3 phương thức, cụ thể gồm:

    • Phương thức 1 xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027.
    • Phương thức 2 xét học bạ THPT theo tổ hợp 3 môn của 6 học kỳ với điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12), đạt tối thiểu 15/30 điểm. Trong đó, tổ hợp xét tuyển phải có môn toán hoặc ngữ văn, với trọng số tối thiểu 1/3 tổng điểm xét tuyển.
    • Phương thức 3 là xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2027.

    Với cả 3 phương thức xét tuyển, thí sinh đăng ký các ngành luật, luật kinh tế, y khoa, răng - hàm - mặt (dự kiến), y học cổ truyền (dự kiến), kỹ thuật phục hồi chức năng (dự kiến), khúc xạ nhãn khoa (dự kiến), dược học, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học phải đạt điều kiện xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.

    Thông tin các ngành và tổ hợp môn cụ thể như sau:

    Một trường ĐH công bố thông tin tuyển sinh dự kiến 2027, tăng 33 ngành/chương trình - Ảnh 2.

    Một trường ĐH công bố thông tin tuyển sinh dự kiến 2027, tăng 33 ngành/chương trình - Ảnh 3.

    Một trường ĐH công bố thông tin tuyển sinh dự kiến 2027, tăng 33 ngành/chương trình - Ảnh 4.

    Một trường ĐH công bố thông tin tuyển sinh dự kiến 2027, tăng 33 ngành/chương trình - Ảnh 5.

    Một trường ĐH công bố thông tin tuyển sinh dự kiến 2027, tăng 33 ngành/chương trình - Ảnh 6.

    Một trường ĐH công bố thông tin tuyển sinh dự kiến 2027, tăng 33 ngành/chương trình - Ảnh 7.

    Một trường ĐH công bố thông tin tuyển sinh dự kiến 2027, tăng 33 ngành/chương trình - Ảnh 8.

    Dấu (*) là những chương trình đào tạo thuộc ngành đào tạo được xác định theo quy định, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng theo ngành đào tạo.


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