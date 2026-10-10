Từ lồng ấp đến vùng chiến sự: Hành trình về nhà của một bé gái Gaza

Vào tháng 3, Reuters đã ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ đầy kịch tính, ngập tràn niềm vui và cả những giọt nước mắt của bé Bissan với gia đình tại Dải Gaza. Đó là một gia đình mà cô bé sắp được 3 tuổi chưa từng biết mặt trước đó.

Bissan được sinh non vì một cuộc không kích của Israel. Hai tuần sau khi các tay súng Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7.10.2023, một cuộc không kích của Israel đã đánh sập ngôi nhà của gia đình em.

Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng chị gái và làm bị thương người mẹ khi đó đang mang thai bé Bissan. Bà đã được khẩn cấp đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do những chấn thương đó, vào đêm 22.10, bà đã sinh Bissan sớm 6 tuần. Vài tuần sau, em bé được chuyển đến Ai Cập bằng xe cứu thương trong khi vẫn đang nằm trong lồng ấp.

Bissan là một trong số 29 trẻ sinh non được sơ tán khỏi khu điều trị sơ sinh của bệnh viện khi lực lượng xâm lược của Israel tiến đến gần. Trong số đó, 7 bé đã qua đời tại Ai Cập.

Nhưng Bissan đã sống sót và lớn lên; em đã trải qua hai năm rưỡi tiếp theo tại các bệnh viện và trung tâm chăm sóc ở Ai Cập, trong khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn ác liệt tại quê nhà Gaza.

Cô Sundus al-Kurd rót nước cho con gái Bissan – bé gái từng được sơ tán khỏi Gaza khi còn là trẻ sinh non – bên trong chiếc lều của họ tại Deir al-Balah (trung tâm Dải Gaza), ngày 5.4.2026 ẢNH: REUTERS

Hàng ngàn trẻ em Palestine đã thiệt mạng trong 3 năm giao tranh, và hàng ngàn em khác chưa từng biết đến cuộc sống nào ngoài chiến tranh.

Các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được một năm trước. Gần như toàn bộ hơn hai triệu cư dân Gaza đã phải di dời và buộc phải sống trong những túp lều dựng tạm giữa đống đổ nát.

Bissan đã trở về Gaza để đoàn tụ với gia đình trong một chiến dịch do Liên Hiệp Quốc hỗ trợ, cùng với 10 em trẻ khác cũng từng được sơ tán khi còn là trẻ sinh non. Đối với em, việc trở về Gaza khi còn chập chững biết đi đồng nghĩa với việc phải học cách sống trong vùng chiến sự, bên cạnh một gia đình mà em chưa từng biết mặt.

Arafat Abu Mashayikh là một chuyên gia về sức khỏe tâm thần đang làm việc tại Gaza. Ông cho biết, sau 2 năm xa cách, việc cha mẹ cần thời gian để kết nối lại với con cái là điều hoàn toàn tự nhiên. Đó là chưa kể đến những tổn thương tâm lý của tuổi thơ khi phải sống giữa một thảm họa nhân đạo.

Việc xây dựng lại sợi dây gắn kết cần có thời gian. Vào một buổi sáng đầy nắng, chẳng bao lâu sau khi đoàn tụ, mẹ cô đã đưa cô đến một vườn thú nhỏ ở trung tâm Gaza. Bà Sundus nỗ lực đáp ứng các nhu cầu của con gái về tình cảm gia đình, thức ăn và nơi trú ngụ, đồng thời tìm thấy những khoảnh khắc vui vẻ, ngay cả ở nơi này.