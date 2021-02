Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 21.2: Ổ dịch Hải Dương chưa hết phức tạp

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các cửa hàng kinh doanh đều tăng cường các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn. Một số cửa hàng yêu cầu khách hàng phải điền thông tin khai báo y tế , rửa tay, đo thân nhiệt,… trước khi vào cửa hàng. Bên cạnh đó, vách ngăn đảm bảo khoảng cách cũng được các cửa hàng dựng lên để đảm bảo an toàn, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch.