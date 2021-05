'Hộ chiếu vắc xin' Covid-19 có phân biệt đối xử?

David Ross, Người dân London tỏ ra bức xúc về quyết định này: "Hãy bỏ ý tưởng đó đi và tiếp tục sống thôi. Đừng cố gắng kiểm soát mọi người."

Tuy nhiên, đề xuất này đang phải đối mặt với một loạt các vấn đề, từ thực tế đến triết lý và đạo đức.

Thẻ thông hành trên toàn EU dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 6 và cho phép công dân EU tự do qua lại biên giới như trước nếu họ đã được tiêm chủng, xét nghiệm âm tính với Covid-19 hoặc khỏi bệnh.

Thẻ sẽ được cấp bởi bác sĩ hoặc trung tâm y tế và có mã QR có thể được quét vào một ứng dụng điện thoại thông minh, cung cấp cho mọi người bằng chứng miễn nhiễm.

Nhưng đây quả thật là chuyện nhức đầu, vì có rất nhiều khía cạnh phức tạp. Chẳng hạn có một thắc mắc nghiêm túc là liệu người đã chích vắc xin , hoặc từng nhiễm Covid-19 có thực sự miễn dịch hay không. WHO đã rất nhiều lần lên tiếng phản đối kế hoạch hộ chiếu vắc xin chính vì lý do này.

Phát ngôn viên WHO , Margaret Harris cho biết: "WHO trong giai đoạn này không muốn việc tiêm chủng hay hộ chiếu tiêm chủng Covid-19 được xem là yêu cầu cần thiết cho xuất nhập cảnh. Bởi vì trong giai đoạn này chúng ta chưa thể chắc chắn được vắc xin có thực sự ngăn ngừa lây nhiễm hay không và hàng loạt câu hỏi khác, chưa nói đến vấn đề về phân biệt đối xử với những người không có khả năng tiêm ngừa vắc xin vì lý do nào đó."