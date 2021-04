Tổng thống Biden thông báo cấm vận Nga tại Nhà Trắng hôm 15.4: “Chúng ta không thể để một thế lực ngoại quốc can thiệp quy trình dân chủ của ta mà không bị trừng phạt. Và tôi cũng đã nói rằng nếu hóa ra là như tôi nghĩ, rằng họ [Nga] can thiệp kỳ bầu cử của chúng ta, thì tôi sẽ đáp trả. Khi chúng tôi trao đổi trở lại trong tuần này, tôi đã nói với ông Putin rằng chúng ta sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng vì chúng ta đã kết luận được rằng họ can thiệp bầu cử và thực hiện vụ tấn công SolarWinds , hoàn toàn không phù hợp”.