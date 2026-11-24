Các nhà khoa học đến từ 6 trường đại học của Mỹ gồm Đại học Bang Michigan, Đại học Đông Michigan, Đại học Suffolk, Đại học Bắc Carolina, Đại học Bang Bowling Green và Trường Y Đại học Central Michigan đã khảo sát 1.057 người trưởng thành, từ 25 đến 47 tuổi; độ tuổi trung bình là 36.

Những người tham gia hoàn thành thang đo ăn uống trực giác để đánh giá mức độ ăn theo tín hiệu đói và no của cơ thể, đồng thời cung cấp thông tin về mức độ vận động, giấc ngủ, căng thẳng, lượng rau quả tiêu thụ và tình trạng cao huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường loại 2, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Một nguyên tắc cốt lõi của ăn uống theo trực giác là ăn khi bắt đầu thấy đói, thay vì đợi đến lúc đói lả ẢNH MINH HỌA: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Kết quả cho thấy những người có xu hướng ăn uống theo trực giác nhiều hơn có tỷ lệ cao huyết áp và mỡ máu cao thấp hơn, đồng thời giảm nguy cơ tiểu đường loại 2. Cách ăn này cũng gắn với khả năng ngủ đủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm cao hơn, mức độ vận động nhiều hơn và tình trạng căng thẳng ít hơn.

Ngược lại, các quy tắc ăn kiêng cứng nhắc có thể làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng ăn uống theo trực giác mang lại nhiều lợi ích hơn so với việc tuân thủ những phương pháp ăn uống quá cứng nhắc.

Làm thế nào để ăn uống theo trực giác?

Bạn có thể bắt đầu bằng một số nguyên tắc sau:

Nhận biết cơn đói từ sớm: Hãy ăn khi bắt đầu cảm thấy đói, thay vì chờ đến lúc đói cồn cào. Việc để cơ thể quá đói có thể khiến bạn ăn nhiều hơn mức cần thiết.

Lắng nghe cơ thể trong bữa ăn: Đừng cố ăn hết mọi thứ trên đĩa nếu cơ thể đã phát tín hiệu no. Bạn có thể tạm dừng giữa bữa để nhận biết mình đã no đến mức nào.

Không cảm thấy tội lỗi về lựa chọn thực phẩm: Các nghiên cứu về ăn uống theo trực giác cho thấy việc đặt ra những quy tắc ăn uống cứng nhắc hoặc quá ám ảnh với chuyện "ăn kiêng" có thể làm gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý.

Bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để áp dụng phương pháp ăn uống theo trực giác phù hợp với mục tiêu sức khỏe và tình trạng của bản thân.