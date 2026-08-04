Áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, Ford Ranger vẫn dẫn đầu phân khúc xe bán tải

Thị trường xe bán tải Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động hơn. Nếu năm 2025, Ford Ranger gần như áp đảo khi chiếm gần 70% thị phần; thì sang nửa đầu năm 2026, Toyota Hilux thế hệ mới đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ và không ít thời điểm bám sát doanh số đối thủ. Mặc dù vậy, trật tự ở phân khúc nhìn chung vẫn chưa thay đổi nhiều, khi Ranger vẫn dẫn đầu với khoảng cách đáng kể.

Ford Ranger vẫn giữ chắc ngôi đầu

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2025 phân khúc xe bán tải tại Việt Nam đạt doanh số 27.093 xe, tăng khoảng 17% so với năm trước và lập mức tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay. Riêng Ford Ranger bán ra 18.692 xe, tăng 1.184 xe, tương đương 6,76% so với năm 2024.

Ford Ranger tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe bán tải tại Việt Nam sau nửa đầu năm 2026, dù sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Với kết quả này, Ranger chiếm khoảng 69% thị phần. Tức cứ 10 xe bán tải tiêu thụ tại Việt Nam trong năm 2025, có gần 7 xe mang thương hiệu Ford. Doanh số Ranger cũng cao gấp khoảng 2,2 lần tổng lượng xe bán ra của Mitsubishi Triton, Toyota Hilux và Isuzu D-Max cộng lại.

Đáng chú ý, trong số gần 18.700 xe Ranger tiêu thụ năm ngoái, hơn 15.300 xe được lắp ráp trong nước. Nguồn cung chủ động, cùng mạng lưới phân phối rộng và danh mục phiên bản đa dạng, giúp mẫu xe Ford duy trì lợi thế trong cuộc đua doanh số.

Bước sang nửa đầu năm 2026, Ranger đạt 6.986 xe. Dù giảm 10,3% so với cùng kỳ, mẫu xe này vẫn chiếm hơn 54% tổng lượng tiêu thụ của phân khúc và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu.

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, một trong những nền tảng giúp Ranger duy trì sức hút là khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Mẫu xe không chỉ phục vụ công việc, chuyên chở hay di chuyển trên địa hình phức tạp, mà ngày càng được lựa chọn cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, đi gia đình và các hoạt động ngoài trời.

Dải phiên bản đa dạng giúp Ranger đáp ứng cả nhu cầu công việc, sử dụng gia đình lẫn vận hành trên địa hình phức tạp ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Dải sản phẩm của Ranger hiện nay cũng trải đều, từ phiên bản XLS thiên về tính thực dụng, Wildtrak chú trọng tiện nghi và công nghệ đến Ranger Raptor hướng tới nhóm khách hàng yêu thích hiệu suất, khả năng vận hành địa hình. Sự đa dạng về động cơ, hệ dẫn động và trang bị giúp Ford tiếp cận nhiều nhóm người dùng, thay vì chỉ phụ thuộc vào khách hàng mua xe bán tải cho mục đích chuyên chở.

Toyota Hilux bám sát Ford Ranger, phân khúc xe bán tải ngày càng kịch tính

Cạnh tranh gia tăng, Ford vẫn nắm giữ nhiều lợi thế

Sự trở lại của Toyota Hilux là biến số lớn nhất của phân khúc xe bán tải trong năm 2026. Sau 6 tháng, mẫu xe Nhật đạt doanh số 3.981 xe, tăng hơn 170% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 2 và tháng 6, Hilux gây bất ngờ khi vượt mặt Ranger về lượng xe bàn giao.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, tỷ lệ tăng trưởng cao của Hilux được đặt trong bối cảnh doanh số cùng kỳ khá thấp, khi mẫu xe này từng có thời điểm gián đoạn nguồn cung trong thời gian chờ thế hệ mới. Do đó, sự xuất hiện của Hilux mới nhìn chung đang giúp cuộc đua ở nhóm xe bán tải hấp dẫn hơn, nhưng vẫn chưa đủ để có thể lật ngược thế cờ trước đối thủ Ford Ranger.

Trong khi, những mẫu xe còn ở phân khúc càng khó có thể kỳ vọng. Mitsubishi Triton sau 6 tháng đầu năm chỉ đạt doanh số 1.540 xe, giảm hơn 15% so với cùng kỳ. Isuzu D-Max đạt lũy kế 370 xe, tăng khoảng 45% nhưng quy mô vẫn quá khiêm tốn. Trong khi, Nissan Navara không công bố doanh số định kỳ.

Toyota Hilux 2026 gia nhập thị trường Việt với giá từ 632 triệu đồng ẢNH: TOYOTA

Trong bối cảnh đó, Ford Việt Nam vẫn liên tục chủ động làm mới sản phẩm cho Ranger. Từ tháng 5.2026, hãng bổ sung phiên bản Wildtrak động cơ dầu V6 3.0 lít, đưa động cơ xăng V6 3.0 lít lên biến thể Ranger Raptor, đồng thời tối ưu các bản máy dầu 2.0 lít và mở rộng hộp số tự động 10 cấp. Một số cấu hình có màn hình 12 inch, camera 360 độ, điều hòa hai vùng cùng các công nghệ hỗ trợ người lái.

Những thay đổi này cho thấy thương hiệu Mỹ không chỉ duy trì sức cạnh tranh bằng hiệu năng, mà còn hướng đến tiện nghi và trải nghiệm sử dụng, trong bối cảnh khách hàng ngày càng ít xem bán tải đơn thuần là phương tiện chở hàng.

Theo các chuyên gia, cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe bán tải tại Việt Nam chắc chắn sẽ gay cấn hơn trong phần còn lại của năm 2026. Nhưng thực tế, rất khó để các mẫu xe đối thủ cạnh tranh có thể lật đổ được vị thế của Ford Ranger. Và sẽ không bất ngờ nếu xe bán tải Mỹ tiếp tục kết thúc năm 2026 với kết quả chiếm hơn nửa thị phần phân khúc.