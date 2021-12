Bản tin Covid-19 ngày 28.12: Cả nước 14.440 ca | Biến chủng Omicron đã xâm nhập Việt Nam

Ngày 28.12.2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 2 bị can Lê Vĩnh Cường, 34 tuổi và Võ Thiện Phát, 26 tuổi, cùng TP.Mỹ Tho để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.