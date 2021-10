Bản tin Covid-19 ngày 5.10: Khắp nơi hỗ trợ người dân về quê

Bản tin Covid-19 ngày 5.10 của Báo Thanh Niên gồm có những nội dung sau:

Cả nước ghi nhận 4.363 ca Covid-19 mới, 25.573 trường hợp khỏi bệnh

Bản tin Bộ Y tế tối 5.10 cho biết tính từ 17 giờ ngày 4.10 đến 17 giờ ngày 5.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới, 25.573 ca khỏi bệnh.

Trong ngày, cả nước ghi nhận 134 ca tử vong tại 9 tỉnh, thành phố nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong lên 19.979 ca.

Thông tin về 4.363 ca nhiễm mới được công bố tối 5.10 như sau:

3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

4.360 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.022 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố (có 1.769 ca trong cộng đồng). Gồm: TP.HCM (1.491), Bình Dương (1.107), Đồng Nai (653), An Giang (172), Bình Thuận (149), Long An (84), Kiên Giang (77), Đồng Tháp (67), Tiền Giang (59), Hậu Giang (48), Cần Thơ (47), Bà Rịa - Vũng Tàu (47), Khánh Hòa (39), Bạc Liêu (39), Tây Ninh (35), Cà Mau (32), Hà Nam (28), Ninh Thuận (18), Bình Định (18), Bình Phước (17), Bến Tre (16), Nghệ An (16), Quảng Bình (15), Quảng Ngãi (15), Quảng Trị (13), Trà Vinh (10), Vĩnh Long (10), Đắk Lắk (8 ), Nam Định (4), Đắk Nông (3), Gia Lai (3), Hà Nội (3), Lâm Đồng (2), Bắc Giang (2), Kon Tum (2), Đà Nẵng (2), Thừa Thiên Huế (2), Hà Tĩnh (2), Phú Thọ (2), Phú Yên (1), Quảng Nam (1), Hải Dương (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (giảm 999), Sóc Trăng (giảm 118), Bình Dương (giảm 103).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Thuận (tăng 101), Hậu Giang (tăng 48), Đồng Tháp (tăng 34).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 6.315 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 818.324 ca nhiễm, đứng thứ 43/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.313 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 813.735 ca, trong đó có 741.874 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Lào Cai.

Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (401.494), Bình Dương (217.960), Đồng Nai (52.017), Long An (32.941), Tiền Giang (14.231).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế:

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 25.573

Tổng số ca được điều trị khỏi: 747.053

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.044 ca, trong đó:

Thở ô xy qua mặt nạ: 3.968

Thở ô xy dòng cao HFNC: 975

Thở máy không xâm lấn: 171

Thở máy xâm lấn: 908

ECMO: 22

Trong ngày, cả nước ghi nhận 134 ca tử vong tại 9 tỉnh, thành phố. Gồm: TP.HCM (104), Bình Dương (15), Đồng Nai (4), An Giang (3), Cần Thơ (3), Cà Mau (2), Kiên Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Nghệ An (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 142 ca.- Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.979 ca, chiếm tỉ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 163.344 xét nghiệm cho 307.444 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện 19.323.733 mẫu cho 54.618.740 lượt người.

Trong ngày 4.10 có 1.432.631 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 46.969.510 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 35.355.593 liều, tiêm mũi 2 là 11.613.917 liều.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tham gia đưa đón người dân về quê tránh dịch

Chiều 5.10, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sau khi TP nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 18 của UBND TP.HCM, TP phải chứng kiến những đợt người dân đổ xô, ồ ạt tự phát về quê, gây ùn ứ tại các chốt giáp ranh giữa TP và tỉnh lân cận, đồng thời cũng không tránh khỏi những cảnh xót xa, thương cảm.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho hay, trong mấy ngày qua, chính quyền TP.HCM cùng các cấp, sở ban ngành đã chủ động phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh hỗ trợ bà con, cô bác về quê an toàn.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, thời gian tới để đảm bảo đưa, đón cho bà con, cô bác về quê an toàn chu đáo nhất, Bộ Tư lệnh và các đoàn thể của TP.HCM sẽ chủ động phối hợp với các địa phương để đưa, đón bà con.

Người dân có nhu cầu về quê hãy liên hệ với Tổ dân phố, UBND phường- xã- thị trấn nơi mình đang tạm trú tại TP.HCM để đăng ký.

Khi có số lượng và địa điểm địa phương nơi về của bà con, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức đưa đón người dân.

Trước khi đưa người dân lên đường về quê, các cơ quan chức năng tại TP.HCM sẽ tổ chức xét nghiệm, khám sức khỏe.

Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ cử cán bộ, chiến sĩ đi cùng và đảm bảo phương tiện chở từng người dân về quê hương theo nguyện vọng.

Bộ Tư lệnh TP cũng đề nghị người có thể gọi số hotline của Bộ Tư lệnh TP: 069.652.401 và 02866.822.000, để được hướng dẫn thêm.

Lên phương án đón học sinh quay về TP.HCM

Ngày 4.10.2021, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo TP.HCM cho biết hiện TP.HCM cho phép người dân đăng ký đón con đang cư trú tại các tỉnh, thành phố khác trở lại TP.HCM.

Để đăng ký, phụ huynh có thể làm đơn đề nghị (theo mẫu) kèm hình chụp giấy tờ tùy thân và một số giấy tờ liên quan khác gửi về Sở Giao thông Vận tải để được xem xét giải quyết. Đơn gửi có trình bày lý do, kế hoạch đi lại (gồm thời gian, phương tiện, số lượng người theo danh sách đính kèm...).

Theo thống kê đến chiều 4.10, ở bậc tiểu học có 31.970 học sinh đang kẹt ở các tỉnh, thành phố khác. Trong đó, 26.743 học sinh đang theo học trực tuyến với các trường trên địa bàn thành phố, 5.227 học sinh đăng ký học tạm tại các địa phương. Cùng với đó, gần 1.000 học sinh THCS và khoảng 140 học sinh THPT không đủ điều kiện học trực tuyến nên đăng ký học tạm tại các địa phương.

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022, trường học không tổ chức đánh giá học sinh trong thời gian tổ chức theo hình thức trực tuyến. Do đó, việc học sinh từ các tỉnh, thành phố khác trở về TP.HCM hoặc từ TP.HCM chuyển về các tỉnh, thành phố không ảnh hưởng kết quả học tập cả năm học.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM Bùi Hòa An thông tin từ 8 giờ ngày 2.10 đến 15 giờ ngày 4.10, Sở Giao thông Vận tải đã nhận được 6.937 đơn đề nghị đi các tỉnh đón người thân về TP.HCM. Sở đã phản hồi, giải quyết 2.590 đơn.

Xếp hàng chờ làm căn cước công dân sau mấy tháng ở nhà vì Covid-19

Chứng minh nhân dân đã gần hết hạn nên sáng 10.5.2021, anh Đinh Đức Hạnh đã chạy từ TP.Thủ Đức sang Công an Q.Tân Bình, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, để làm thủ tục đổi sang căn cước công dân có gắn chíp.

Trước khi đi anh Hạnh cũng cẩn thận chuẩn bị các giấy tờ tùy thân cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục vì cần thêm thông tin về giấy đăng ký kết hôn nên anh phải gọi điện về nhà nhờ gửi qua điện thoại.

Sáng 10.5.2021, nhiều người dân đã tới trụ sở Công an quận Tân Bình để làm thủ tục cấp đổi căn cước công dân có gắn chíp.

Do nhiều người có nhu cầu tới làm thủ tục cấp, đổi căn cước công dân nên công an Q.Tân Bình đã tiến hành phát phiếu thứ tự hẹn giờ. Có người tới từ 7 giờ sáng nhưng do có nhiều người nên được hẹn tới hơn 10 giờ quay lại.

Theo đại diện tổ cấp, quản lý căn cước công thuộc Công an quận Tân Bình, để đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định thì Công an quận Tân Bình đã bố trí chỗ ngồi giữ khoảng cách. Phòng làm căn cước công dân cũng mở quạt thông thoáng thay vì dùng điều hòa.





Hiện tại, việc cấp, đổi căn cước công dân có gắn chíp sẽ được tiến hành cho những người thường trú, tạm trú trên địa bàn. Thời gian nhận tiếp nhận thủ tục từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, và liên tục các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ Nhật.

Trước đó, sau một thời gian tạm ngừng thì từ ngày 4.10, công an các quận, huyện và TP.Thủ Đức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi căn cước công dân có gắn chip cho người dân trở lại sau giãn cách xã hội.

Người phụ nữ cầm cả cọc tiền, phát cho người dân về quê chạy dịch

Sáng 5.10.2021, trong dòng người về quê qua tỉnh Đồng Nai bỗng xuất hiện một phụ nữ mặc đồ bảo hô trắng. Chị cầm một cọc tiền dày mệnh giá 100.000 đồng, lần lượt phát cho bà con mỗi người một tờ. Không phân biệt già trẻ lớn bé, ai cũng có phần.

Đó là chị Phan Thu Hiền - chủ một doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai. Chị cho biết mình cũng từ miền Trung vào Đồng Nai lập nghiệp, nay thấy cảnh bà con cực khổ về quê chị muốn góp một phần công sức để bà con đến quê an toàn.

" Mọi người cũng vô đây để làm ăn rất là vất vả, giờ do tình hình dịch bệnh mọi người không có việc phải chọn cách về quê. Chắc mọi người cũng rất là buồn, không còn cách nào khác. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, tôi muốn hỗ trợ một phần nào đó trong khả năng của mình để mọi người lấy động lực về quê, an ủi một phần" chị Hiền cho hay.

Ngoài việc được chị Hiền cho tiền, người dân còn được các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát thực phẩm, nước uống.

Trong ngày 5.10, Công an Đồng Nai đã phối hợp, hỗ trợ đưa khoảng hơn 10.000 người ở Tây Nguyên, miền Trung, miền Tây và các tỉnh Đông Nam Bộ về quê.

4 tháng chật vật của shipper Sài Gòn và những cuốc xe nhớ đời

Anh Nguyễn Hoàng Khang, 31 tuổi làm tài xế Grab đã được 6 năm nay. 4 tháng giãn cách xã hội là 4 tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời tài xế công nghệ của chàng trai trẻ. Những cuốc xe dài hơn gấp đôi, gấp ba do đường phố chằng chịt chốt kiểm soát, rào chắn.

Những buổi sáng dậy từ 4-5 giờ sáng đi xếp hàng xét nghiệm hay cả những ngày chỉ được vài cuốc xe trong quận khi TP.HCM siết chặt giãn cách.

4 tháng chật vật hoạt động, anh Khang thở phào nhớ lại những câu chuyện không thể quên những ngày dịch qua.

Trước đó, sáng 31.5.2021, TP.HCM bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Trên đường phố vắng vẻ, shipper là lực lượng tất bật nhất.

Đến chiều 17.6, một tài xế công nghệ đã phát hiện dương tính Covid-19 ngụ tại phường Thanh Xuân, Q.12 không rõ nguồn lây. Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao với những bác tài khác.

Tối 19.6, TP.HCM đã công bố áp dụng thêm một số biện pháp nhằm siết chặt và tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Xe 2 bánh công nghệ và hoạt động giao hàng vẫn diễn ra bình thường, tài xế phải thực hiện khai báo y tế, tuân thủ nghiêm biện pháp 5K.

Sáng 10.7, ngày thứ hai giãn cách toàn TP.HCM phòng dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều chốt kiểm soát được lập nên ở hầu hết các tuyến đường trong thành phố, kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra đường không có lý do chính đáng.

Hàng chục shipper từ các hãng xe công nghệ loay hoay hồi lâu để quét mã QR nhằm khai báo y tế mới được qua chốt trực trên đường Nguyễn Thái Sơn (Phường 13, quận Gò Vấp) theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, xe ôm công nghệ chở khách đã tạm dừng. Trên các ứng dụng gọi xe chỉ còn lại mục giao hàng và đi chợ hộ.

Chiều 28.7, shipper, tài xế công nghệ tại TP.HCM bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19.

Kể từ ngày 26.7.2021, TP.HCM có quy định về đặc điểm nhận diện đội ngũ shipper của đơn vị. các đơn vị chủ động triển khai ngay việc làm bảng tên thẻ cứng có hình, xác nhận của Công ty cho từng shipper và ứng dụng công nghệ nhận diện shipper thông qua QR Code.

Các shipper cũng tự chủ động điều chỉnh thời gian làm việc để đảm bảo không vi phạm khung giờ cấm ra đường từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Ngày 22.8 - 30.8, shipper được hoạt động tại TP. Thủ Đức và 7 quận, huyện khác, gồm quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn trước khi tạm dừng tắt ứng dụng 2 tuần từ ngày 23.8 khi TP.HCM thực hiện các biện pháp tăng cường chống dịch.

Đến sáng 30.8, nhiều tài xế công nghệ trong ngày đầu hoạt động trở lại tỏ ra bối rối vì không biết tìm chỗ xét nghiệm Covid-19 ở đâu. Suốt nhiều ngày liên tiếp, tài xế phải dậy từ sớm đến xếp hàng dài km tại các trạm y tế lưu động để xét nghiệm nhanh miễn phí Covid-19 trước khi đi làm.

Từ ngày 16.9.2021, các ứng dụng giao hàng, đi chợ hộ hay mua đồ ăn, thức uống đã cập nhật lại mục giao hàng liên quận trên địa bàn TP.HCM theo thông báo từ UBND TP.HCM. Ghi nhận tại một số chốt kiểm soát dịch ở quận 7, shipper được kiểm tra kỹ các yêu cầu trên trước khi lưu thông qua các quận khác.

Đến sáng 21.9, UBND TP.HCM ban hành văn bản khẩn yêu cầu từ ngày 24 - 30.9, thành phố sẽ chấm dứt xét nghiệm miễn phí tập trung cho tài xế tại các cơ sở y tế. 10 giờ sáng ngày 24.9, rất đông shipper tập trung để làm xét nghiệm dịch vụ tại bệnh viện Q.1 (cơ sở 2, đường Trần Hưng Đạo). Ngày đầu tiên không còn được xét nghiệm miễn phí, các shipper buộc phải bỏ tiền túi để làm các xét nghiệm Covid-19.

Từ ngày 25.9, nhiều ứng dụng gọi xe đã bắt đầu triển khai phân bổ các bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 hoàn toàn miễn phí tới các đối tác tài xế trên địa bàn thành phố, để đối tác có thể chủ động tự thực hiện việc xét nghiệm tại nhà và cập nhật kết quả xét nghiệm cho công ty.

Từ chương trình hỗ trợ chi phí xét nghiệm Covid-19, hỗ trợ tài chính đối với tài xế bị ảnh hưởng bởi dịch, hay đến các chế độ thưởng giờ vàng... những hoạt động này từ các ứng dụng nhằm đảm bảo bác tài vừa an toàn, vừa giúp tạo cơ hội để họ hoàn thành đơn hàng, trang trải cuộc sống và tiếp tục giao nhu yếu phẩm cho người dân với nhu cầu tăng cao sau chuỗi ngày giãn cách siết chặt.

Từ ngày 1.10, TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội sau 4 tháng triển khai từ các mức độ giãn cách khác nhau. Lượng shipper đăng ký với Sở Công thương tăng lên, người dân được phép đi siêu thị, mua lương thực trở lại dẫn đến giá cước giao hàng giảm, shipper dễ thở hơn khi đường phố không còn chốt chặn.

Suốt 4 tháng hoạt động chật vật, nhiều tài xế vẫn cố gắng bám trụ với nghề. Không chỉ là một công việc mang lại thu nhập, nghề shipper ngày dịch còn có ý nghĩa giúp nhiều người dân yên tâm ở nhà trong những ngày giãn cách.

Khánh An, 24 tuổi, nhân viên văn phòng tại Q. Bình Tân bày tỏ sự cảm thông và trân trọng với nghề tài xế công nghệ suốt thời gian qua, nhờ có lực lượng shipper mà cô không phải bỏ bữa ngày nào.

Khi thành phố đang trở lại những ngày bình thường mới, các bác tài đỡ vất vả hơn những chuyến giao hàng khi đường phố thông thoáng. Ai cũng mong thành phố sẽ sớm hoàn toàn khỏe mạnh, dịch bệnh không quay trở lại thêm một lần nào nữa.

